Pääkohdat

Krypto on lähtenyt nousuun vuoden alkaessa, koska odotukset korkojen laskusta saattavat toteutua ennakoitua nopeammin.

Tämä on ristiriidassa sen näkemyksen kanssa, jonka mukaan krypto ei korreloi, mikä osoittaa sen vääräksi.

Krypton hintakehityksen arviointi pandemian ja sitä seuranneen koronnostosyklin aikana osoittaa, että kyseessä on erittäin riskialtis omaisuusluokka, joka liikkuu muiden spekulatiivisten omaisuusluokkien kanssa samansuuntaisesti.

Parin viime kuukauden aikana markkinat ovat muuttuneet vihreiksi inflaatiotietojen heikkenemisen vuoksi ympäri maailmaa. Krypto ei ole jätetty pois kutsulistalta, ja digitaaliset resurssit ovat nousseet vahvimpaan nousuun 9 kuukauteen.

Jos koskaan on ollut epäilystäkään (ja tähän mennessä ei todellakaan pitäisi olla), tämä todistaa kerta kaikkiaan sen, että mikä tahansa kertomus siitä, että krypto on korreloimaton omaisuus, on kuollut.

Pandemian aikainen härkäjuoksu

Kertokaamme lyhyesti kryptomaailman viime vuosista, että omaisuusluokka liikkui aluksi rajusti ylöspäin, kun keskuspankit ympäri maailmaa harjoittivat erittäin matalaa korkopolitiikkaa.

Kun taloudet pysähtyivät lopullisen mustan joutsenen, koronapandemian, vuoksi, kansakunnat kohtasivat erittäin epävarmat näkymät vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Kun lukitukset levisivät kaikkialle maailmaan, keskuspankkien oli pakko tehdä kaikkensa elvyttääkseen äkillisesti sulkeutuneita yhteiskuntia.

Syntyivät ennennäkemättömän laajamittaiset elvytyspaketit.

Kaiken tämän elvytyksen ja sukupolvien ajan halvan rahan myötä riskisijoitukset menivät sekaisin. Kryptovaluutat olivat kaikista suurin johtaja. Jotkut väittivät, että omaisuuserien nousu johtui vääjäämättömästä inflaatiosta, joka olisi seurausta kaikesta tästä ekspansiivisesta rahapolitiikasta, sillä krypto oli suoja fiat-järjestelmää vastaan. Väite ei pitänyt paikkaansa.

Siirtyminen uuteen korkoparadigmaan

Vuosi 2022 tosiaan toi inflaatiopiikin, ja tällä kertaa keskuspankkien oli pakko tehdä päinvastoin – nostaa korkoja aggressiivisesti elinkustannusten noustessa armottomasti.

Tämä on hillinnyt riskipääomaa, ohjekirjan mukaan. Likviditeetti on imetty pois järjestelmästä, mikä tukahduttaa kysyntää. Sijoittajilla on nyt vaihtoehtoisia välineitä, joihin he voivat sijoittaa varallisuutensa ja saada tuottoa, ja valtion takaamat joukkovelkakirjalainat tarjoavat nyt kohtuullisia vaihtoehtoja, kun aiemmin vallitsi nollakorko (tai jopa negatiivinen joissakin maissa).

Kryptovaluutat seurasivat kuitenkin muiden maailman riskivarojen laskua. Sen lisäksi alan romahduksen laajuus ei ole ollut samanlainen kuin mikään muu merkittävässä omaisuusluokassa pitkään aikaan. Bitcoin ajelehti yli kolme neljäsosaa markkinakapasiteetistaan, ja se selviytyi suotuisasti verrattuna altcoineihin, joista monet tuhoutuivat.

Ja nyt pari viime kuukautta ovat tuoneet optimistisempia lukemia inflaation suhteen. Luvut ovat edelleen pelottavia, mutta nyt on hiipinyt hieman positiivisuutta siitä, että pahin on ehkä ohi. Euroopassa on tietenkin edelleen sota käynnissä, ja nyt pelko on kasvanut, että taantuma saattaa olla lähellä (ellei jo täällä), mutta hei – iloitaan kaikista mahdollisista voitoista.

Osakemarkkinat ovat varovaisesti hiipineet ylöspäin, kun markkinat siirtyvät siihen odotukseen, että korkeat korot lakkaavat aiemmin odotettua nopeammin.

Ainoa asia on, että myös krypto on noussut. Sitä paitsi se on painanut voittoja, jotka puhaltavat osakemarkkinoiden liikkeet taivaan tuuliin.

Mikä viittaa siihen, että se ei ehkä olekaan inflaation suojaus. Kun inflaatio laskee ja todennäköisyys matalampiin korkoihin ja uuteen ekspansiiviseen kauteen kasvaa, krypto nousee. Mene kuvittelemaan.

Korrelaatio osakemarkkinoihin edelleen korkea

Todiste on tässä. Pelkästään S&P 500:n ja Bitcoinin hintakaaviota tarkastelemalla on melko selvää, että korrelaatio on selvä – ja keskeinen muuttuja on korkotaso.

Kirjaimellisesti sanottuna krypto on korreloimattoman omaisuuserän vastakohta – se on liikkunut osakemarkkinoiden tahdissa viime vuosina.

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että on ollut irrottautumisjaksoja. Valitettavasti ne ovat tulleet kryptokohtaisten romahdusten keskellä. Osoittaakseni tämän piirsin Bitcoinin ja S&P 500:n korrelaation Bitcoinin hintaa vastaan parin viime vuoden ajalta.

Korrelaatio on ollut korkea, lukuun ottamatta muutamia huomattavia jaksoja – kaikki tapahtuivat Bitcoinin hinnan romahtaessa. Viimeisin esimerkki oli marraskuu 2022, jolloin krypto heilahti FTX:n romahduksen keskellä.

Tässä ei todellakaan ole mitään epäselvyyttä. Krypto on erittäin korreloitunut, äärimmäisen riskialtis omaisuuserä. Ainoa kysymys on, voiko se luopua tästä nimityksestä pitkällä aikavälillä. Mutta kaikki ajatukset, jotka kiistävät, että se ei ole tällä hetkellä erittäin spekulatiivinen, ovat kaukaa haettuja.