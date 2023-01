Pääkohdat

Ethereum on historiallisesti päihittänyt Bitcoinin härkäjuoksuissa

Malli on kääntynyt vuoden alussa Bitcoinin dominanssin kasvaessa

Analyytikkomme Dan Ashmore tarttuu ketjutietoihin katsoakseen historiaa ja näyttääkseen, kuinka ja miksi kuvio muuttuu

Flippening, vai mitä? Mikään ei aiheuta keskustelua kryptopiireissä niin kuin tämä.

Viitaten skenaarioon, jossa Ethereum kääntää Bitcoinin ykköspaikaltaan kryptovaluuttojen riveissä, Flippening on mitä tahansa väistämättömästä harhakuvitelmiin, riippuen siitä, keneltä kysytään.

En ole varma, haluanko jatkaa tätä keskustelua, koska pelkään Twitterin DM-keskustelujani, mutta huomasin tänään jotain mielenkiintoista, kun tutkin Ethereumin ja Bitcoinin tietoja.

Ethereum korreloi vahvasti Bitcoinin kanssa

Ensinnäkin päivänselvä asia. Ethereum korreloi uskomattoman paljon Bitcoinin kanssa, koska se on kryptovaluutta, ja jokaisen kryptovaluutan kohtalo on olla sidoksissa tuon oranssin kolikon kohtaloon. Tiedämme tämän jo nyt.

Alla oleva kaavio osoittaa, kuinka tiivis tämä suhde on ollut siitä lähtien, kun Ethereum tuli markkinoille vuonna 2015.

Mutta vaikka nämä kaksi parasta kaveria seuraavat toisiaan hintakaavioissa, on skenaarioita, joissa ne eroavat hieman. Kuuluisa ETH/BTC-suhde on sellainen, jota erityisesti Ether-fanit pitävät silmällä.

Se oli huipussaan kesäkuussa 2017 lähellä 0,15:tä ennen kuin se laski vapaasti 0,025:een ennen vuoden loppua. Tänään sen arvo on noin 0,07.

Ether on parempi härkämarkkinoilla kuin Bitcoin

Olet ehkä huomannut, että edellinen ETH/BTC-kaavio muistutti kryptomarkkinoiden yleistä muotoa monien ylä- ja alamäkiensä kautta.

Piirsin Bitcoinin hinnan tätä ETH/BTC-suhdetta vastaan. Itse asiassa suhde nousee Bitcoinin noustessa ja laskee ja Bitcoin laskee. Käyttämällä Bitcoinin hintaa koko toimialan välityspalvelimena, tämä viittaa siihen, että ETH/BTC-suhde nousee härkämarkkinoilla ja laskee karhumarkkinoilla.

Tässä on järkeä. Bitcoinia kutsutaan usein boomer-kolikoksi. Pidän siitä melko paljon, vaikka se on muuten tarkoitettu loukkaukseksi. Mutta se on ymmärrettävä nimitys, koska Bitcoin liikkuu kuin eläkeläinen härkämarkkinoilla verrattuna altcoineihin.

Ether saattaa olla suurin altcoineista, mutta se on silti parempi kuin Bitcoin silloin, kun härät ovat leikkimässä.

Toisaalta Bitcoin menestyy paremmin, kun juhlat päättyvät. Ja paremmalla tuloksella tarkoitan sitä, että sillä on taipumus pudota 60 prosenttiin 70 %:n sijaan. Mutta hei, tämä aihe on jo toista päivää varten.

Malli on kääntynyt vuonna 2023

Mutta hintataulukot näyttävät jotain muuta. Uutta vuotta on kulunut kuukausi ja Bitcoin on noussut, kun taas ETH/BTC-suhde on laskenut – juuri päinvastoin kuin historiallisesti on tapahtunut.

Kartoin suhdeluvun marraskuun alkuun, jolloin Sam Bankman-Friedin leikki paljastettiin maailmalle ja krypto laski, Bitcoinin arvon laskien aina 16 000 dollariin.

Kaaviosta näkyy, että kuvio pysyi odotetusti, eli suhde laski krypton ja Bitcoinin vetäytyessä. Mutta kun käänsimme sivun vuodelle 2023, kryptomarkkinat kääntyivät ja Bitcoin nousi huimasti. Ainoa ongelma on, että ETH ei seurannut, vaan suhde on pudonnut tammikuun 11. päivän 0,077:stä 0,068:aan tällä hetkellä, vaikka Bitcoin on noussut 17 400 dollarista lähes 23 000 dollariin samana ajanjaksona.

Miksi? Rehellisesti sanottuna en ole varma. Se on epätavallista.

Bitcoin on noussut 36 prosenttia vuositasolla, kun taas Ether vain 29 prosenttia. Mutta kun tarkastellaan muiden altcoinien tuottoa, sillä ei ehkä ole mitään tekemistä Etherin kanssa. Bitcoin päihittää monet, kun taas jopa paremmin menestyneet eivät tee sitä niin paljon kuin aiemmin on nähty (Huomio! Olen poistanut Solanan mittakaavan vuoksi, joka on noussut 125 % tähän mennessä tänä vuonna, sen jälkeen, kun se linkitettiin Sam Bankman-Friediin ja useita hankkeita pakenivat lohkoketjua viime vuoden lopussa).

Itse asiassa tämä on juuri ollut merkittävä nousu Bitcoinille karhumarkkinoiden kivun syvyyksistä. Muut markkinat eivät ole aivan valmiita unohtamaan vuoden 2022 armageddonia, jolloin monet altcoinit laskivat yli 90 %.

Ethereum ei ollut aivan yhtä huono, mutta putosi silti kaikkien aikojen huipultaan, lähes 5 000 dollarista. Pandemian aikainen ilmaisraha- ja elvytyspaketit ovat ohi. Ilmapiiri on nyt erilainen, ja hypetyksen luominen altcoineille on osoittautunut haastavammaksi.

Web3:n tarina on horjunut. NFT:t ovat murskattu. Ei ole epäilystäkään siitä, että ETH:ia koskeva kertomus on purettu. Olen kirjoittanut siitä, kuinka institutionaalinen adoptio hidastuu krypton suhteen ja kuinka alan maineen korjaaminen kestää kauan.

Tämä pitää paikkansa Bitcoinin kohdalla. Ehkä se soi vieläkin enemmän ETH:lle ja altcoineille, joilla on vielä enemmän tehtävää sijoittajien luottamuksen palauttamiseksi.