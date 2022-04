Institutionaaliset sijoittajat tulevat hitaasti kryptovaluuttateollisuuteen ostamalla omaisuutta suoraan tai sijoittamalla kryptovaluuttaprojekteihin.

NEAR Foundationin toimitusjohtaja, Marieke Flament, uskoo, että yhä useammat laitokset suunnittelevat sijoittavansa kryptovaluuttoihin.

Hän mainitsi tämän haastattelussa meneillään olevassa Paris Blockchain Week -huippukokouksessa. Flamentin mukaan Web2-yritysten siirtyminen Web3:een johtaa institutionaalisten sijoittajien lisääntyneeseen osallistumiseen kryptovaluutta-avaruuteen.

”Näemme institutionaalisten sijoittajien erittäin vahvan halun ymmärtää alaa ja sen mihin he voivat osallistua.”

Kryptoavaruus on edelleen suurelta osin sääntelemätön eri puolilla maailmaa. Flament uskoo, että sääntelyllä on valtava rooli sen määrittämisessä, kuinka instituutiot osallistuisivat kryptovaluuttateollisuuteen.

Flament lisäsi, että yksi NEAR Foundationin prioriteeteista on se, kuinka he voivat auttaa kryptoekosysteemin säätelyn kärjessä.

”Meidän on oltava koordinoidumpia, jotta voimme puhua alan puolesta ja viime kädessä olla yhdessä sääntelyviranomaisten kanssa.”

Useat maat, mukaan lukien Yhdysvallat, työskentelevät ottamalla käyttöön politiikkaa säännelläkseen kunnolla nopeasti kasvavaa kryptovaluuttateollisuutta.

Hajautetut autonomiset organisaatiot (DAO:t) ovat tulossa yhä suositummiksi kryptoekosysteemissä. Flament huomautti, että hän on innoissaan DAO:iden syntymisestä ja siitä, mitä heillä on tarjottavanaan kryptovaluutta-avaruudelle.

DAO:iden hajautettu luonne on valtava positiivinen asia markkinoille, ja Flament aikoo houkutella niitä lisää NEAR-lohkoketjuun.

NEAR, Near-lohkoketjun alkuperäinen token, on markkina-arvoltaan yksi johtavista kryptovaluutoista. Se on markkina-arvoltaan 18:nneksi suurin kryptovaluutta ja yksi nopeimmin kasvavista.

Kirjoitushetkellä NEARin kauppahinta on 15,69 dollaria kolikkoa kohden, mikä on yli 20 % vähemmän kuin sen kaikkien aikojen korkein hinta, 20 dollaria. NEAR on menettänyt yli 3 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana, koska laajemmat kryptomarkkinat eivät pärjää.