Ovatko varasi turvassa? Kryptolainausalustojen lasku jatkuu

Pääkohdat

Genesis Capitalista on tullut viimeisin yritys, joka on jäänyt kryptolaman jalkoihin keskeyttämällä eilen nostot

Gemini seurasi pian perästä ja keskeytti nostot Earn-tuotteestaan

Nämä kaikki ovat kuitenkin tuottopalveluita – hyvin erilaisia kuin FTX

FTX:n suurin rikkomus oli naamioituminen pörssiksi toimiessaan samalla hedge-rahastona ja pelaten asiakkaiden varoilla

Kaikki tuottoa tuottavat tuotteet sisältävät valtavan riskin juuri nyt, analyytikkomme kirjoittaa

Dominopalat kaatuvat edelleen FTX-saagan laukaisemana.

Suuri kryptolainanantaja, Genesis Capital, keskeytti eilen lainanottonsa. Jos kryptosijoittajat tietävät nyt yhden asian, se on tämä: kun kohtalokas päätös nostojen keskeyttämisestä on tehty, juoni tai petos paljastuu.

Tämä on iso juttu. Genesisillä oli 2,8 miljardia dollaria aktiivisia lainoja vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, ollen 8,4 miljardia dollaria vuosineljänneksen aikana. Se on iso osa muutosta.

Viime viikon artikkelissani, jossa tarkastelin mitä kryptolle on seuraavaksi luvassa, puhuin väistämättömästä lamasta.

”Odotettavissa on jonkin verran tartuntoja, koska emme vielä tiedä, kuka altistui kenellekin – mutta FTX, joka on niin suuri toimija alalla, vetää epäilemättä muutaman ruumiin mukanaan.”

No, lainatakseni sitä Draken kappaletta, joka jää aina soimaan päähän: ”ruumiit (alkavat) pudota”. Kysymys ei vain ole siitä josko, vaan enemmänkin siitä, kuka.

Kuka menee konkurssiin seuraavaksi?

Genesis sanoi, että sen päätös keskeyttää lainatoiminta johtui ”epänormaaleista nostopyynnöistä, jotka ovat ylittäneet nykyisen likviditeettimme”. Joo, niinpä niin.

Ekosysteemiä testataan – ja niin tulee tapahtumaan jatkossakin – äärirajoihinsa saakka. Tarkastellaanpa edelleen Genesistä, joka on lainaustoiminnan avainhenkilö. Yksi heidän yhteistyökumppaneistaan on Gemini, jolle he tarjoavat tätä tuottoa tuottavaa palvelua. Gemini on kaikkien suosikkipörssi, jota pyörittävät identtiset kaksoset Tyler ja Cameron Winklevoss (mahtaakohan Cameronia harmittaa, että Tyler sanotaan aina ensimmäisenä?), ja siksi ihmiset olivat huolissaan.

Muutama tunti Genesiksen ilmoituksen jälkeen Gemini julkaisi lausunnon, jonka mukaan heidän Earn-ohjelmastaan vetäytyminen oli keskeytetty. Väistämätöntä.

”Työskentelemme Genesis-tiimin kanssa auttaaksemme asiakkaita lunastamaan rahansa Earn-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti. Annamme lisätietoja lähipäivinä”, Gemini sanoi.

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn — Gemini (@Gemini) November 16, 2022

Yritykset yhtyvät BlockFihin keskeyttäen nostot; jälleen yksi kryptoluotonantaja on epätoivoisessa tilassa FTX:n romahduksen jälkeen. Yritys on tiettävästi valmis irtisanomaan työntekijöitä ja hakeutumaan konkurssiin.

Ero tämän ja Samin tuotteiden välillä

Näiden yritysten ja FTX:n tapahtumien välillä on kuitenkin suuri ero. Toki kaikki yritykset käyttävät holtitonta riskinhallintaa, eivät ole monipuolistaneet toimintaansa lainkaan ja ovat olleet syynä tähän sekasortoon.

Kuten Sam sanoi eräässä niistä twiittiketjuistaan (jotka ovat vain heittäneet bensiiniä tähän kaikkeen), ”tämä riski korreloi – muiden vakuuksien ja alustan kanssa. Ja sitten tuli romahdus… ja samaan aikaan tapahtui juoksu pankkiin”.

Minkä ymmärtämiseen ei tarvita rakettitiedettä. Krypto on valtavan korreloitunut ja poikkeuksellisen epävakaa. Joten kun sijoitat 100-prosenttisesti kryptoon, ei pitäisi oikeastaan olla yllätys, kun nämä punaiset päivät tulevat.

Juuri näin kävi BlockFi:lle, Gemini Earnille ja kaikille näille tuotteille. Tiedäthän – aivan kuten tapahtui Voyager Digitalille, Celsiukselle ja kaikille muille cowboy-yrityksille, jotka lupasivat asiakkaille tuottoa vastineeksi heidän varoistaan.

Nyt ihmiset tietävät, että nämä alustat ovat riskialttiita. He tietävät, että jokainen heidän sijoittamansa sentti on altis katoamiselle.

FTX ei kuitenkaan kuulunut näihin alustoihin. FTX oli pörssi. Ja arvuutteletko tätä, Sam? Miten yhteisö, joka ei ole pankki, voi kärsiä pankkiryöstöstä? Sanon jatkuvasti, että FTX oli pörssi, koska se on elintärkeää. Asiakkaiden pitäisi tallettaa käteistä pörssiin, ennen kuin he joko jättävät sen sinne käteisenä tai ostavat kryptovaroja. Kun he sitten nostavat rahat, niiden pitäisi olla vain… siellä.

Pörssin pitäisi ansaita rahaa kaupankäyntipalkkioilla, talletusmaksuilla, millä tahansa. Sen ei pitäisi toimia kuin murtoreservipankki, joka lähettää talletuksia sisarkauppayhtiölleen ja sitten pelaa niillä uhkapelejä.

Asiakkaat ovat saattaneet tietää, mitä BlockFi- ja muiden jengien kanssa on tekeillä, mutta FTX:n suhteen he eivät tienneet. Ja siksi ihmiset ovat niin vihaisia. Se on myös syy, miksi se tuntuu petokselta (vaikka minulla ei ole aavistustakaan lakien yksityiskohdista. Vaistoni sanoo minulle, että Sam oli tarpeeksi fiksu välttääkseen suorat rikkomukset, mutta kuka tietää).

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

8 miljardin dollarin käteisvarat eivät katoa ilmaan ongelmitta. Genesis on iso niistä, mutta niitä tulee lisää. Siksi olen yllättynyt siitä, että Bitcoin on kestänyt suhteellisen hyvin.

Kipu ei lopu tähän, kuten eilisessä kirjoituksessani käsittelinkin – tämä ei ole pelkästään likviditeetin massiivista valumista, vaan Bankman-Friedillä oli käsissään monia yrityksiä.

Jos jollain on vielä tuottoa tuottavia tuotteita, olisin hyvin peloissani. Kun Terra romahti, nämä alustat tarjosivat minulle riski-tuottoprofiilin, jota en yksinkertaisesti voinut enää perustella. Toki he voivat sanoa, että he ovat hyviä, mutta niin sanoivat myös Celsiuksen, BlockFin ja kaikkien muiden johtoryhmät. Tärkeintä pankkijuoksun tukahduttamiseksi on pitää paniikki mahdollisimman vähäisenä – he kaikki tietävät sen.

Onko tuotto – oli se sitten 4, 5 tai 10 prosenttia – todella sen arvoinen, että kannattaa riskeerata kaikki mitä omistat? Tämä ei ole enää vain nousujohteista taloutta. Kyseessä ovat todelliset karhumarkkinat, ja kryptovaluutta-alalla pääoma pakenee kohti ovia nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Kysyn siis uudelleen. Onko tuotto todella sen arvoista?