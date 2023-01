Points clés à retenir

Ethereum a historiquement surpassé Bitcoin dans les courses haussières.

Le schéma s’est inversé pour commencer l’année, avec une domination croissante du Bitcoin.

Notre analyste Dan Ashmore saute sur la chaîne pour parcourir l’histoire et montrer comment et pourquoi le modèle change.

Le Flippening, hein ? Rien n’incite à un débat dans les cercles cryptographiques comme celui-ci.

Se référant à un scénario où Ethereum retourne Bitcoin pour la première place dans les rangs des crypto-monnaies, le Flippening est quelque chose d’inévitable à délirant, selon à qui vous demandez.

Je ne suis pas sûr de vouloir traverser les coquilles d’œufs de ce débat, par peur de mes DM Twitter, mais j’ai remarqué quelque chose d’assez intéressant aujourd’hui en fouillant dans les données sur Ethereum vs Bitcoin.

Ethereum est fortement corrélé avec Bitcoin

Tout d’abord, l’évidence. Ethereum est incroyablement corrélé avec Bitcoin car, eh bien, c’est une crypto-monnaie, et le destin de chaque crypto-monnaie est lié à celui de la pièce orange. Nous le savons maintenant.

Le graphique ci-dessous montre à quel point cette relation a été étroite depuis la mise en service d’Ethereum en 2015.

Mais alors que ces deux meilleurs amis se suivent dans les graphiques de prix, il existe des scénarios où ils divergent un peu. Le fameux ratio ETH/BTC est celui que les fans d’Ether en particulier surveillent de près.

Il a culminé en juin 2017 à près de 0,15 avant de chuter à 0,025 avant la fin de l’année. Aujourd’hui, il se négocie autour de 0,07.

Ether est meilleur sur les marchés haussiers que Bitcoin

Vous avez peut-être remarqué que le précédent graphique ETH/BTC ressemblait à la forme du marché de la crypto-monnaie dans son ensemble, à travers ses nombreux hauts et bas.

J’ai tracé le prix du Bitcoin par rapport à ce ratio ETH/BTC. En effet, le ratio augmente à mesure que Bitcoin augmente, et diminue lorsque Bitcoin diminue. En utilisant le prix du Bitcoin comme proxy pour l’ensemble du secteur, cela suggère que le ratio ETH/BTC augmente dans les marchés haussiers et baisse dans les marchés baissiers.

C’est logique. Bitcoin est souvent appelé la pièce du boomer. Je l’aime bien comme ça, même si c’est une insulte, soit dit en passant. Mais c’est un surnom compréhensible parce que Bitcoin se déplace comme un retraité lors de marchés haussiers par rapport aux altcoins.

Ether est peut-être le plus grand des altcoins, mais il surpasse toujours Bitcoin lorsque les taureaux jouent.

Par ailleurs, Bitcoin surpasse lorsque la fête se termine. Et par surperformance, je veux dire qu’il a tendance à chuter de 60 % au lieu de 70 %. Mais bon, c’est pour un autre jour.

Le motif s’est inversé en 2023

Mais les graphiques de prix montrent quelque chose de différent. Un mois après le début de la nouvelle année, Bitcoin a bondi tandis que le ratio ETH/BTC a chuté – précisément le contraire de ce qui s’est passé historiquement.

J’ai tracé le ratio jusqu’au début du mois de novembre, lorsque les divertissements et les jeux de Sam Bankman-Fried ont été révélés au monde et que la crypto-monnaie est tombée, Bitcoin tombant à 16 000 $.

Le graphique montre que le modèle est resté conforme à ce à quoi vous vous attendiez, c’est-à-dire que le ratio a chuté lorsque la crypto-monnaie et Bitcoin ont reculé. Mais alors que nous tournions la page en 2023, le marché de la cryptographie a basculé et Bitcoin a grimpé en flèche. Le seul problème est que l’ETH n’a pas suivi, mais le ratio a plutôt chuté, passant de 0,077 le 11 janvier à 0,068 actuellement, malgré la hausse du Bitcoin de 17 400 $ à près de 23 000 $ sur la même période.

Pourquoi ? Honnêtement, je ne suis pas sûr. C’est inhabituel.

Bitcoin est en hausse de 36 % sur l’année alors qu’Ether n’est en hausse que de 29 %. Pourtant, en regardant les rendements d’autres altcoins, cela n’a peut-être rien à voir avec Ether. Beaucoup sont surpassés par Bitcoin, alors que même les plus performants ne le font pas autant que cela a été vu précédemment (notez que j’ai supprimé Solana à des fins d’échelle, qui a augmenté de 125 % jusqu’à présent cette année, après avoir été décimé par des liens vers Sam Bankman-Fried et de multiples projets fuyant la blockchain à la fin de l’année dernière.

En vérité, cela vient d’être une augmentation remarquable pour Bitcoin depuis la douleur du marché baissier. Le reste du marché n’est pas tout à fait prêt à oublier l’armageddon de 2022, avec de nombreux altcoins en baisse de plus de 90 %.

Ethereum n’était pas aussi mauvais, mais est tout de même tombé d’un niveau record de près de 5 000 $. L’argent gratuit et les plans de relance de la pandémie sont terminés. C’est un climat différent maintenant, et il s’avère plus difficile de créer un battage médiatique autour des altcoins.

Le récit du Web3 a faibli. Les NFT ont été écrasés. Il ne fait aucun doute que le récit autour de l’ETH a été démoli. J’ai écrit sur la façon dont l’adoption institutionnelle se réduira dans la crypto-monnaie et sur la façon dont la réputation du secteur prendra beaucoup de temps à se rétablir.

C’est vrai pour Bitcoin. Cela sonne peut-être encore plus vrai pour les ETH et les altcoins, qui ont encore plus à faire pour regagner la confiance des investisseurs.