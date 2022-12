Coinbase raadt klanten aan Tether te dumpen, stablecoin-oorlog op stoom

Belangrijkste punten

Coinbase heeft klanten aangemoedigd om Tether voor USD Coin te dumpen door af te zien van vergoedingen

Binance had afgelopen september USDC-paren geschrapt om zijn eigen stablecoin, BUSD, te pushen

De oorlog tussen de gecentraliseerde stablecoins verdiept zich

DAI heeft de fakkel voor decentralisatie in handen, maar staat voor een zware strijd om relevantie omdat het model onschaalbaar lijkt

De stablecoin-oorlog is op stoom aan het komen.

Coinbase, mede-oprichter van de USDC stablecoin, is de laatste die in de aanval gaat. Het plaatste een blogpost waarin het zijn gebruikers aanmoedigde om hun USDT om te wisselen naar USDC.

“De gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben een aantal stablecoins op de proef gesteld en we hebben een vlucht naar veiligheid gezien. Wij zijn van mening dat USD Coin (USDC) een vertrouwde en gerenommeerde stablecoin is, dus maken we het gemakkelijker om over te stappen: vanaf vandaag zien we af van vergoedingen voor wereldwijde retailklanten om USDT naar USDC om te zetten.”

Ik heb me een tijdje afgevraagd waarom Coinbase niet meer in het offensief is gegaan en zijn exchange heeft gebruikt om houders naar USDC te duwen. Natuurlijk zal de cynicus zeggen dat deze beslissing van Coinbase is om de USDC-holdings op te krikken om extra inkomsten te oogsten, aangezien deze een enorme verdiener voor het bedrijf zijn geworden, aangezien de rente op T-bills nu 4% is.

Dat is logisch, en dat is het ook. Maar toch, dat is de constante angst rond Tether, het kan ook een goede zaak zijn voor het ecosysteem als geheel. Het beste scenario – hoe vergezocht het ook mag lijken – is dat de marktkapitalisatie van Tether welwillend naar nul druppelt.

Of Tether er nu goed voor is of niet, het constante gesprek over het onderwerp is negatief voor de hele branche.

Binance schopte de stablecoin-oorlog naar een hoger niveau

Van de vijf grote stablecoins is er dit jaar een serieuze beweging geweest.

Het is duidelijk dat TerraUSD de grote is, de schokkende crash die de markt op zijn kop zet. Sindsdien is de decentrale fakkel overgedragen aan DAI. Maar dat wordt geteisterd door zijn eigen problemen en wordt bekritiseerd omdat het gecentraliseerd van aard is, gezien zijn grote belangen in USDC.

Dit leidde ertoe dat het stemde om over te stappen op T-bills, terwijl het laatste plan is om het “free float” te maken, aangezien er geen ander alternatief is als ze decentralisatie willen nastreven. Ik heb in het verleden mijn gedachten over DAI uitgesproken en ze zijn niet veranderd: ik geloof dat het geen toekomst heeft, omdat het model gewoon niet schaalbaar is.

Oh, en een stablecoin die free float is trouwens ook geen stablecoin.

Wat de gecentraliseerde stallen betreft, was het Binance die deze stablecoin-oorlog een tandje bijzette toen het in september aankondigde dat het de notering van USDC-paren schrapte en de posities van klanten automatisch converteerde naar BUSD.

Als we het marktaandeel van de stallen sinds augustus in kaart brengen, zien we dat USDT en USDC aanzienlijk zijn teruggelopen, terwijl BUSD is gestegen.

Wat gebeurt er nu?

De bovenstaande grafiek laat goed zien hoe dominant de top drie providers zijn, waarbij DAI nu een marktkapitalisatie heeft van $5,2 miljard, slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Hoewel dit een zorgwekkende mate van centralisatie is, is de realiteit dat niemand de code heeft gekraakt voor het creëren van een gedecentraliseerde stablecoin. Dus of je het nu leuk vindt of niet, het is centralisatie in de toekomst.

De vraag is nu wie er wint tussen de titanen aan de top. Deze stap van Coinbase is opmerkelijk, aangezien Binance serieuze winsten had geboekt in de nasleep van hun aankondiging van automatische conversie. Maar Binance vermeldt nog steeds USDT, aangezien de meest controversiële stablecoin de meest diepgewortelde blijft, absoluut essentieel voor het hele ecosysteem en verreweg het grootste liquiditeitspaar.

Ik geloof niet dat dat een goede zaak is, dus in de ogen van de markt is het leuk om te zien dat USDC hier een stap zet.

Het marktaandeel zal over een paar maanden weer interessant zijn om te volgen. Hé, misschien gebruiken we binnenkort allemaal CBDC’s.