Crypto heeft beursgenoteerde bedrijven nodig – ineenstorting Circle IPO wijst op problemen binnen sector

Belangrijkste punten

Circle geeft de USDC stablecoin uit, ’s werelds vijfde grootste cryptocurrency met een marktkapitalisatie van $44 miljard

Circle had plannen om in juli 2021 naar de beurs te gaan tegen een waardering van $4,5 miljard

Deze waardering verdubbelde afgelopen februari tot $9 miljard, maar de deal werd in december geannuleerd

Crypto heeft meer openbare bedrijven nodig om legitimiteit vast te stellen, stelt onze analist Dan Ashmore

Circle beweert dat het de intentie blijft om op lange termijn naar de beurs te gaan, maar Ashmore schrijft dat dit afhangt van bepaalde variabelen

In 2021 zagen de zaken er rooskleurig uit in de wereld van cryptocurrency.

Een beurs met de naam Coinbase ging in april naar de beurs met een waardering van $86 miljard. Het was het eerste grote cryptobedrijf dat naar de beurs ging. Het werd onmiddellijk uitgeroepen tot financiële gigant op Wall Street, met een marktkapitalisatie groter dan de beurzen waarop het werd verhandeld. De marktkapitalisatie van Nasdaq was $26 miljard, terwijl ICE (moedermaatschappij van de NYSE) werd gewaardeerd op $67 miljard.

Het was tegen deze achtergrond dat Circle, de uitgever van USD Coin, ’s werelds op vier na grootste cryptocurrency en op één na grootste stablecoin, zijn eigen plannen aankondigde om openbaar te worden. Met een waarde van $4,5 miljard zou het tegen het einde van het jaar worden verhandeld op de New York Stock Exchange onder de ticker CRCL.

Circle begon toen marktaandeel te winnen via zijn USD Coin van rivaal Tether, en de cryptoprijzen bleven stijgen. In februari 2021 was de waardering verdubbeld tot $9 miljard. En toen veranderde alles.

Bearmarkt maakt een einde aan de hoop op een beursgang

Terwijl de wereld overging naar een krap monetair klimaat, met rentestijgingen als reactie op de inflatiecrisis, kelderde de prijs van risicovolle activa. Crypto werd het zwaarst getroffen, met een absoluut verwoeste markt.

Dit verijdelde de plannen van Circle om naar de beurs te gaan, en het bedrijf annuleerde ze uiteindelijk in december. Een goede manier om te beoordelen hoe slecht de timing zou zijn geweest als Circle naar de beurs was gegaan, is door naar de aandelenkoers van Coinbase te kijken (ik schreef hier een uitgebreid artikel over de benarde situatie van Coinbase ).

Zelfs na een stijging van 45% aan het begin van het nieuwe jaar bedraagt de marktkapitalisatie nog steeds $13 miljard, 85% lager dan de waardering van $86 miljard toen het naar de beurs ging. Met dit in gedachten is het niet moeilijk te begrijpen waarom Circle ervoor koos om de deal te laten aflopen.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54 — Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022

Crypto heeft openbare bedrijven nodig

De grote verliezer in dit alles is crypto. Ik heb veel geschreven over wat volgens mij het grootste probleem is dat het afgelopen jaar is ontstaan, en dat is de klap voor de reputatie van de hele branche.

Niet alleen dat, maar het aanhoudende gebrek aan transparantie rond zoveel gecentraliseerde bedrijven in de ruimte is schadelijk. Te lang hebben deze bedrijven geopereerd in de wereld van het wilde westen van nulregulering en vrij spel.

Binance presenteert als een goed voorbeeld. Het publiceerde bewijs van reserverapporten in de nasleep van de FTX-meltdown . Mazars, de auditpartner die de reserves uitgaf, annuleerde echter abrupt de relatie en stopte met het verstrekken van dergelijke rapporten voor alle cryptobedrijven.

Dit kwam te midden van aanhoudende misverstanden over wat de rapporten signaleerden. Dit waren namelijk door velen in de crypto-industrie verklaarde audits, maar in werkelijkheid kwam het niet eens in de buurt. Er was geen sprake van aansprakelijkheden, en ook nergens in de buurt van voldoende details om investeerders enige vorm van vertrouwen te geven.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

De ondergang van zo veel van deze gecentraliseerde spelers – Genesis, Celsius, Three Arrows Capital, Voyager Digital, BlockFi, FTX, om er maar een paar te noemen – heeft de hele industrie enorm gekwetst.

Een groter aantal beursgenoteerde bedrijven zou helpen om de reputatieschade die crypto heeft opgelopen tegen te gaan. Hoe slecht Coinbase ook heeft gepresteerd voor investeerders, zijn aanwezigheid op de aandelenmarkt geeft een sfeer van legitimiteit aan een industrie die er zo hard behoefte aan heeft.

Circle beweert dat het de intentie blijft om naar de beurs te gaan, als het juiste moment zich in de toekomst aandient. De hele crypto-ruimte zou moeten hopen dat dit waar blijkt te zijn, aangezien de industrie blijft vechten voor legitimiteit op het grote podium.