Decentralisatie is mooi, maar heeft ook onheilspellende nadelen

Sancties.

Ongetwijfeld een modewoord binnen cryptocurrency-kringen – naast censuur, regulering en centralisatie.

Deze week zagen we hoe groot dit probleem is – en de groeiende interesse van wetshandhavers in cryptocurrency. De Verenigde Staten hebben woensdag de verwijdering aangekondigd van een Russisch-Venezolaans netwerk dat Tether (USDT) gebruikte om illegaal geld te verplaatsen.

Na de invasie van Oekraïne in februari werden op agressieve wijze internationale sancties tegen Rusland ingesteld. Dat bracht al snel het onderwerp cryptocurrency, en het potentiële vermogen om dergelijke sancties te omzeilen, in de schijnwerpers.

Censuur-resistentie is een pijler van crypto

Enerzijds is de weerstand tegen censuur groot. Het maakt inderdaad deel uit van de ruggengraat van cryptocurrency. Door die verleidelijke kwaliteit van decentralisatie krijgen individuen het vermogen om controle over hun rijkdom te krijgen en de invloed van regeringen en andere centrale entiteiten te vermijden.

Deze decentralisatie en censuurweerstand biedt allerlei voordelen. Denk aan degenen die onder onbetrouwbare regimes leven, nu met een manier om enige controle over de rijkdom te krijgen. Burgers zien massale inflatie via incompetente regeringen, die nu eenvoudig stabiele munten kunnen kopen met minimale inspanning, waardoor hun waarde in USD wordt opgeslagen.

Deze voordelen worden door iedereen min of meer erkend. Voor mij presenteren ze enkele van de redenen waarom ik zo geboeid ben door deze vreemde kleine industrie. Het helpt om financiële privileges af te breken, waardoor burgers van ontwikkelingslanden de kans krijgen om hun rijkdom te behouden. Natuurlijk, bitcoin is ongelooflijk volatiel en momenteel totaal ongeschikt als waardeopslag, maar cryptocurrency strekt zich ook uit tot stablecoins, minder volatiele munten – er is een hele reeks opties.

Is decentralisatie ook een nadeel?

Velen hekelen Tether vanwege het feit dat het gecentraliseerd is. Oh, je bent onderhevig aan de grillen van de Amerikaanse regering, beweren ze. En ze hebben gelijk. Bekijk de evenementen van vorige maand met Tornado Cash, de cashmixer op Ethereum, om dit te zien.

De overheid kan Tether opdracht geven om portefeuilles te bevriezen wanneer ze maar wil, en Tether moet hieraan voldoen. Ze zijn een gereguleerd bedrijf – en zo zijn gereguleerde bedrijven verplicht te handelen.

Dit is de reden waarom ik zo lang heb gediscussieerd over hoe gecentraliseerd Ethereum is. Het hele ecosysteem is zo afhankelijk van gecentraliseerde stallen zoals Tether en Circle. Als het kapitaal dat door het systeem stroomt gecentraliseerd is en onderworpen is aan censuur, hoe kan Ethereum – of DeFi in het algemeen – dan gedecentraliseerd worden?

Maar we moeten ook de nadelen van decentralisatie onder ogen zien. Hoe magisch het ook is – en alle deuren die het opent – er zijn ook zeer belangrijke nadelen. Het vermogen van actoren om internationale sancties te omzeilen is er één. Dit is een onheilspellende maar zeer reële realiteit – gedecentraliseerde cryptocurrencies helpen hierbij.

Wat is er deze week gebeurd?

De aankondiging van deze week – dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een aanklacht indiende tegen vijf Russische en twee Venezolanen die beschuldigd werden van het onderhouden van een wereldwijd netwerk van witwassen van geld en handel met gesanctioneerde bedrijven – laat zien hoe reëel dit probleem is.

Het ministerie van Justitie maakte bekend dat de beschuldigde de handel in honderden miljoenen vaten olie vergemakkelijkte, die vervolgens naar Russische en Chinese kopers werden verscheept. Bovendien werden leden van het cohort beschuldigd van het smokkelen van militaire technologie naar Rusland.

Terwijl Rusland Oekraïne blijft terroriseren, schetst dit een somber beeld van cryptocurrency die de oorlogsinspanningen ondersteunt. Volgens The Block zou een van de beschuldigden, de Russische staatsburger Yury Orekhov, tegen een handlanger hebben gezegd: “Geen zorgen, geen stress. Zodra we beginnen aan te meren, gaan we direct over. USDT werkt net zo snel als SMS.”

Pro-Russische paramilitaire groepen hebben naar verluidt ook cryptocurrencies gebruikt om hun activiteiten te financieren. Dat gezegd hebbende, heeft Oekraïne de crypto-donatiehoek aanzienlijk meer benut door meer dan $100 miljoen op te halen na een pleidooi van zijn vice-president op Twitter.

En dit is met een gecentraliseerde cryptocurrency zoals Tether, wat betekent dat de potentiële zorgen zich uitbreiden naar alle cryptocurrency, in plaats van alleen gedecentraliseerde munten. Voor de laatste zijn echter de middelen voor wetshandhaving om de illegale activiteit in te perken sterk verminderd – zowel een ongelooflijke zegen als een angstaanjagend vooruitzicht.

Is het het waard?

Zoals met zoveel dingen, is er hier goed en slecht.

Het gaat erom of de pluspunten opwegen tegen de minpunten. Weegt de kracht van decentralisatie en al het goede dat het de wereld kan bieden op tegen het potentieel voor slechte actoren om vrijer te handelen?

Ik geloof van wel, maar we moeten voorzichtig zijn met hoe we dit aanpakken, terwijl we de zeer sinistere dingen die aan de rand van deze industrie gebeuren niet over het hoofd zien. De rechtshandhaving speelt natuurlijk ook een rol, en de ontwikkelingen van deze week laten zien dat ze dat steeds meer beginnen te doen.

Om dit af te sluiten, is decentralisatie geweldig. Maar het is niet perfect – en dat moet worden erkend. Hopelijk kan het goede blijven opwegen tegen het slechte. Maar de volgende keer dat je lyrisch wordt over een utopische toekomst die gebouwd is op een gedecentraliseerd raamwerk, bedenk dan dat er ook achterstanden zijn.