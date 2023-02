Ethereum: Gezondheidscheck voor de Shanghai-upgrade volgende maand

Belangrijkste punten

Ethereum’s Shanghai-upgrade staat gepland voor maart, wanneer alle ingezette ETH wordt vrijgegeven en in aanmerking komt voor verkoop

Er is momenteel 16,1 miljoen ETH ingezet, wat neerkomt op $26 miljard, 14% van het totale aanbod

Kapitaal is het afgelopen jaar het ecosysteem van Ethereum ontvlucht, omdat hogere rentetarieven van de Fed investeerders een alternatieve bron van rendement bieden, terwijl de DeFi-tarieven zijn ingestort

De totale waarde vergrendeld (TVL) in Ethereum is meer dan 75% gedaald ten opzichte van de piek

Ethereum maakt zich op voor een groot evenement.

De langverwachte Shanghai-upgrade staat gepland voor maart. Dit is een cruciale datum omdat, na lang wachten op investeerders, de ETH die is opgesloten in het ETH 2.0 staking-contract eindelijk zal worden vrijgegeven.

En daar is er veel van. 16,4 miljoen ETH, om precies te zijn, wat overeenkomt met 15% van het totale aanbod. Deze vergrendelde ETH is op het moment van schrijven bijna $26 miljard waard.

Volume van Ethereum en TVL zijn gedaald

Tenzij je onder een steen hebt geleefd, weet je dat het afgelopen jaar in crypto beslist niet leuk was. Volumes, rente en prijzen zijn in de ruimte gekrompen, aangezien een nare macro-omgeving in combinatie met verschillende cryptoschandalen de markt hebben getorpedeerd.

Voor Ethereum, als we kijken naar het transactievolume, hebben de cijfers eigenlijk iets beter standgehouden dan je misschien had verwacht, maar ze zijn nog steeds niet al te best.

Van een piek van 1,5 miljoen transacties per dag is het aantal zeker gedaald, maar het blijft hangen rond de grens van een miljoen, en aanzienlijk gestegen ten opzichte van pre-COVID. Met name zijn verschillende rivalen van Ethereum aanzienlijk meer gedaald, waardoor het marktaandeel is toegenomen; het is misschien een groter stuk van de taart, maar de taart is aanzienlijk kleiner.

Kapitaal is het ecosysteem van Ethereum ontvlucht

De TVL is misschien een betere indicator. De maatstaf somt de kapitaalvlucht uit de ruimte goed op, met Ethereum tot $28 miljard, een daling van 74% ten opzichte van de piek van $109 miljard in november 2021.

Ik heb de prijs van ETH in de bovenstaande grafiek opgenomen om aan te tonen hoe gecorreleerd met de prijs dit is. Dat is natuurlijk intuïtief logisch, en de prijs van ETH is live met de TVL ingestort.

Maar wanneer de bovenstaande grafiek in ETH wordt uitgedrukt in plaats van USD, vertoont deze nog steeds een daling.

Dit is een indicatie van een daling van de crypto-ruimte in het algemeen, maar ook van de zeer reële bedreiging voor DeFi, namelijk stijgende rentetarieven in de economie.

De Federal Reserve is bezig met een extreem agressieve wandelcyclus, terwijl ze probeert de inflatie agressief te beteugelen. Dit heeft niet alleen de prijs van risicovolle activa doen dalen, maar het heeft ook een concurrerende bron van rendement geboden voor beleggers, die voorheen gedwongen waren om de risicocurve te verlaten, van wie velen uitkeken naar torenhoge DeFi-tarieven.

Niet alleen is de Fed-rente gestegen van bijna nul naar 4,5%, maar de DeFi-opbrengsten zijn ook in de tegenovergestelde richting ingestort, naar 1% tot 2% gedaald ten opzichte van de duizelingwekkende niveaus tijdens de pandemie, waarvan er vele in de tienerjaren waren. Dit heeft ervoor gezorgd dat er extra kapitaal uit Ethereum is gevlucht.

De ogen richten zich nu op de Shanghai upgrade

Alle ogen zullen nu gericht zijn op de Shanghai-upgrade, de volgende belangrijke datum voor Etheruem, na het Merge-evenement dat in september live ging en het netwerk converteerde naar Proof-of-Stake, vanuit de eerdere Proof-of-Work-consensus.

Hoewel liquide staking-opties veel investeerders in staat hebben gesteld om hoe dan ook in ETH te handelen, is het vrijgeven van zoveel ETH toch een groot probleem. Ik zal een ander stuk volgen over wat dit zou kunnen betekenen voor de prijs van ETH, maar wat betreft de fundamenten en de voortdurende ontwikkeling van het netwerk, is het zeker een stap in de goede richting.

De fusie sleepte zich voort, maar verliep vlot in september. De Shanghai-upgrade is de volgende fase daarvan.