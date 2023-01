‘Hedge’-verhaal van Bitcoin ten einde nu speculatieve prijsactie doorgaat

Belangrijkste punten

Crypto is gestegen om het jaar te beginnen met de verwachting dat de rentetarieven sneller dan verwacht kunnen worden verlaagd

Dit staat in contrast met de opvatting dat crypto niet gecorreleerd is, wat bewijst dat het onjuist is

Het beoordelen van de prijsactie van crypto tijdens de pandemie en de daaropvolgende renteverhogingscyclus toont een extreem risicovolle activaklasse die beweegt in lijn met andere speculatieve activaklassen

In de afgelopen paar maanden zijn de markten groen geworden als gevolg van afnemende inflatiecijfers over de hele wereld. Crypto bleef niet achter, met digitale activa die hun sterkste rally in 9 maanden doormaken.

Als er ooit enige twijfel was (en die zou er nu eigenlijk niet moeten zijn), bewijst dit voor eens en voor altijd dat elk verhaal over crypto als een niet-gecorreleerd bezit voorbij is.

Pandemie bull runs

Om snel terug te blikken op de afgelopen jaren in cryptoland: de activaklasse bewoog aanvankelijk heftig omhoog toen centrale banken wereldwijd een ultra-lage rentebeleid voerden.

Terwijl economieën tot stilstand kwamen vanwege de ultieme zwarte zwaan, de COVID-19-pandemie, werden landen in het eerste kwartaal van 2020 geconfronteerd met zeer onzekere vooruitzichten. Toen de wereld werd overspoeld door lockdowns, werden centrale banken gedwongen te doen wat ze konden om deze abrupt gesloten samenlevingen.

Daaruit kwamen stimuleringspakketten van ongekende omvang.

Met al deze stimuleringsmaatregelen en generaties goedkoop geld, raakten risicovolle activa in de problemen. De grootste van allemaal was cryptocurrency. Sommigen voerden aan dat de activa stegen als gevolg van de onvermijdelijke inflatie die zou voortvloeien uit al dit expansieve monetaire beleid, aangezien crypto een afdekking was tegen het fiat-systeem. Het argument zou niet opgaan.

Overgang naar een nieuw renteparadigma

Het jaar 2022 zorgde inderdaad voor een piek in de inflatie, en deze keer werden de centrale banken gedwongen het tegenovergestelde te doen: de rente agressief verhogen terwijl de kosten van levensonderhoud meedogenloos stegen.

Dit heeft de risicovolle activa in toom gehouden, volgens het draaiboek. Liquiditeit wordt uit het systeem gezogen, waardoor de vraag onderdrukt wordt. Beleggers hebben nu alternatieve vehikels om hun vermogen in te stallen en een opbrengst te verdienen, waarbij door de overheid gegarandeerde T-bills nu redelijke alternatieven bieden, in tegenstelling tot de nultarieven voorheen (of negatief in sommige landen).

Maar cryptocurrency volgde de rest van de risicoactiva van de wereld naar beneden. Niet alleen dat, maar de omvang van de ineenstorting in de sector was anders dan alles wat we in lange tijd in een grote activaklasse hebben gezien. Bitcoin scheerde meer dan driekwart van zijn marktkapitalisatie en kwam gunstig uit in vergelijking met altcoins, waarvan er vele waren gedecimeerd.

En nu hebben de laatste paar maanden meer optimistische cijfers over de inflatie opgeleverd. De cijfers zijn nog steeds eng, maar er is net een klein beetje positiviteit binnengeslopen dat het ergste misschien voorbij is. Natuurlijk is er in Europa nog steeds een oorlog aan de gang en nu is de angst toegenomen dat er een recessie op handen is (zo niet hier al), maar hey – laten we de overwinningen vieren wanneer dat kan.

De aandelenmarkt is voorzichtig omhoog gekropen, nu de markt de verwachting krijgt dat de hoge rente sneller zal ophouden dan eerder verwacht.

Het enige is dat crypto ook is gestegen. Niet alleen dat, maar het heeft ook gedrukte winsten die de bewegingen op de aandelenmarkten uit het water blazen.

Wat een beetje suggereert dat dit misschien helemaal geen inflatiehedge is. Naarmate de inflatie weer daalt en de kans op lagere tarieven en een nieuwe expansieperiode groter wordt, stijgt de cryptovaluta. Ga maar na.

Correlatie versus aandelenmarkt blijft hoog

Het bewijs is de pudding. Door simpelweg naar de prijsgrafiek van S&P 500 versus Bitcoin te kijken, is het vrij duidelijk dat de correlatie hier sterk is – met als belangrijkste variabele de rentetarieven.

Letterlijk is crypto het tegenovergestelde van een niet-gecorreleerd actief – het is de afgelopen jaren in de pas gelopen met de aandelenmarkt.

Interessant genoeg zijn er echter periodes van ontkoppeling geweest. Helaas zijn ze te midden van crypto-specifieke crashes gekomen. Om dit aan te tonen, heb ik de afgelopen jaren de Bitcoin/S&P 500-correlatie uitgezet tegen de prijs van Bitcoin.

De correlatie was hoog, afgezien van een paar merkbare periodes – die allemaal plaatsvonden toen de Bitcoin-prijs kelderde. Het meest recente voorbeeld was november 2022, toen crypto wankelde tijdens de FTX-crash.

Er is hier echt geen discussie. Crypto is een sterk gecorreleerde activa met extreem risico. De enige vraag is of het deze naam op de lange termijn kan afschudden. Maar elke gedachte die betwist dat het momenteel niet wild speculatief is, slaat de plank mis.