Genesis vraagt faillissement aan, wat betekent dit voor crypto?

Belangrijkste punten

Genesis heeft meer dan $3 miljard aan schulden en 100.000 schuldeisers

Gemini, de uitwisseling opgericht door de Winklevoss-tweeling, heeft gedreigd met juridische stappen over een onbetaalde lening van $900 miljoen

De SEC heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen Genesis wegens niet-geregistreerde effectenhandel

Het moederbedrijf van Genesis is DCG, hetzelfde bedrijf dat de Grayscale Bitcoin Trust beheert, ’s werelds grootste Bitcoin-fonds

Besmetting blijft door de sector kabbelen, met investeerders die hopen dat de wash-out bijna voltooid is

DCG heeft belangen in meer dan 200 cryptobedrijven, waaronder Circle, Kraken en het mediabedrijf CoinDesk, dat nu op zoek is naar een verkoop

In de beweging die precies iedereen zag aankomen, heeft de uitleenarm van cryptoplatform Genesis eindelijk faillissement aangevraagd.

Het is het volgende slachtoffer op de lijst voor Sam Bankman-Fried, aangezien Genesis het laatste bedrijf wordt dat bezwijkt voor de besmetting veroorzaakt door de instorting van FTX. Maar crypto-investeerders maken zich nu zorgen over de daaropvolgende schade die uit deze indiening zou kunnen voortvloeien, aangezien het moederbedrijf van Genesis Digital Currency Group (DCG) is – hetzelfde bedrijf dat eigenaar is van de Grayscale Bitcoin Trust, het grootste Bitcoin-fonds ter wereld.

Laten we analyseren wat het allemaal betekent.

Enorme faillissementsaanvraag

Kijkend naar faillissementsdocumenten, somde Genesis meer dan 100.000 schuldeisers op. Het heeft naar verluidt een schuld van meer dan $3 miljard.

Over de aangifte werd al lang gediscussieerd. Het stopte opnames op 16 november, in de nasleep van de verbluffende FTX-instorting. Genesis bevestigde echter dat het “geen plannen” had om faillissement aan te vragen en zou proberen de situatie “consensueel” op te lossen.

Vervolgens haastte het zich om geld in te zamelen om het onvermijdelijke af te wenden. Naar verluidt zocht het naar investeringen van Binance, die weigerde vanwege een belangenconflict. Het benaderde ook verschillende private-equityfirma’s, maar heeft uiteindelijk een aanvraag ingediend voor Chapter 11-faillissementbescherming.

Wat gebeurt er met de tweeling?

De aanvraag komt in dezelfde week dat de SEC een rechtszaak heeft aangespannen tegen Genesis en zijn voormalige partner, Gemini, wegens niet-geregistreerde transacties met effecten.

Gemini is een crypto-uitwisseling opgericht door de Winklevoss-tweeling en bood een vergelijkbaar “Earn”-product aan veel van deze crypto geldschieters. Het probleem was dat het in samenwerking met Genesis was. Onder de voorwaarden van Earn stuurden klanten crypto naar Gemini in de hoop een opbrengst te verdienen. Gemini heeft de deposito’s overgedragen aan Genesis, die deze deposito’s heeft geïnvesteerd, om opbrengsten vast te leggen om aan deze klanten te betalen.

De Winklevoss-tweeling zegt dat Gemini het $900 miljoen verschuldigd is via het Earn-product. Opnames van het Gemini Earn-product zijn momenteel opgeschort.

Cameron Winklevoss reageerde op het nieuws over de faillissementsaanvraag van Genesis op Twitter en dreigde met juridische stappen, tenzij DCG en CEO Barry Silbert “een eerlijk aanbod aan schuldeisers” deden. Hij beschuldigde Silbert van “fraude” en eiste dat hij aftrad als CEO.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023

DCG zit er middenin

Voor de bredere markt is de betrokkenheid van DCG de echte zorg.

Het bedrijf voor digitale activa heeft een belang in meer dan 200 cryptobedrijven, waaronder de crypto-uitwisseling Kraken en stablecoin-uitgever Circle. Het meest spraakmakende is het feit dat het de moedermaatschappij is van de Grayscale Bitcoin Trust, het grootste Bitcoin-fonds ter wereld. Het is steeds meer onder de loep genomen vanwege de veiligheid van zijn reserves na de ineenstorting van de FTX en de onrust waarmee DCG wordt geconfronteerd.

Het fonds werd verhandeld tegen een forse korting ten opzichte van zijn intrinsieke waarde, waarbij de divergentie na FTX opliep tot 50%. Ik schreef twee weken geleden een analyse van de trend nadat deze was teruggekaatst, op dat moment handelend tegen een korting van 37%. De korting is momenteel 40%.

DCG is ook eigenaar van CoinDesk, de crypto-nieuwspublicatie. Het onderzoekt momenteel een mogelijke verkoop. Ironisch genoeg was het de nieuwssite die aanvankelijk de primeur op FTX publiceerde, wat de ontberingen voor DCG veroorzaakte.

“De afgelopen maanden hebben we talloze inkomende indicaties van interesse in CoinDesk ontvangen,” verklaarde CEO Kevin Worth deze week.

Wat Silbert betreft, schreef de omstreden CEO vorige week op Twitter dat “het een uitdaging was om mijn integriteit en goede bedoelingen in twijfel te trekken na tien jaar alles in dit bedrijf te hebben gestort (DCG en de ruimte met een niet aflatende focus om de dingen op de juiste manier te doen).”

DCG reageerde op de chaos door het dividend te verlagen en de aandeelhouders te vertellen dat het zich richt op het versterken van zijn eigen balans.

“Als reactie op de huidige marktomgeving heeft DCG zich gefocust op het versterken van onze balans door de bedrijfskosten te verlagen en de liquiditeit te behouden. Daarom hebben we besloten om de driemaandelijkse dividenduitkering van DCG tot nader order op te schorten,” kondigde DCG dinsdag aan.

Wat betekent dit voor cryptovaluta?

Wat de markt als geheel betreft, dit is een voortzetting van de ramp die de ineenstorting van de FTX was. Besmetting was altijd onvermijdelijk, gezien een gat van $8 miljard op de balans van FTX. In werkelijkheid is het enigszins verrassend hoe goed de crypto-industrie dit heeft doorstaan.

Bitcoin is met 25% gestegen ten opzichte van het jaar, ETH is met 27% gestegen. Beide handelen nu op ongeveer hetzelfde niveau als vóór de insolventie. Het macroklimaat ziet er iets optimistischer uit dan een paar maanden geleden, aangezien zachtere inflatiecijfers investeerders ertoe hebben aangezet te wedden dat centrale banken hun hoge rentebeleid eerder dan eerder verwacht zullen omdraaien.

Terugkerend naar het hoogtepunt van de crisis, wiebelde Bitcoin maar hield stand boven $15.000.

Misschien wel de grootste uitval hier is het voortdurende hameren op de reputatie van crypto. De terugval van institutionele acceptatie zal waarschijnlijk ernstig zijn, het herstelproces dat voor ons ligt, zal lang duren.

De wereldeconomie balanceert op de rand van een recessie, aangezien de last van hoge rentetarieven liquiditeit uit de markten blijft zuigen. Daarnaast blijft de inflatie hoog met een wereldwijde crisis in de kosten van levensonderhoud, ondanks dat het beeld er de afgelopen maanden positiever uitzag. Dan is er de kleine kwestie van een oorlog in Europa.

Dit zijn enorme uitdagingen voor de markten en drukken de prijzen over de hele linie. De onzekerheid is zo hoog als sinds de Grote Financiële Crash van 2008. En toch blijft crypto, naast deze enorme tegenwind, zichzelf pijn doen, wat bijdraagt aan de puinhoop.

Beleggers hopen dat de uitspoeling van de schandalen van 2022 geen verrassingen meer zal opleveren. Met hoe nijpend de macro-situatie is, heeft het geen zelf toegebrachte wonden meer nodig.