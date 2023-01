Belangrijkste punten

GBTC Fund is sinds het begin van het jaar met 25% gestegen, vergeleken met een stijging van 4% in de onderliggende waarde, Bitcoin

De korting is nu terug naar waar het was vóór de ineenstorting van FTX, namelijk 37%

De korting had slechts vier weken geleden een recordhoogte van 50% bereikt

Het grootste Bitcoin-fonds ter wereld, de Grayscale Bitcoin Trust, heeft sinds het begin van het jaar zijn waarde met 25% zien stijgen. Bitcoin daarentegen is slechts ongeveer 4% gestegen ten opzichte van het jaar.

Dit betekent dat de korting op de onderliggende waarde, Bitcoin, op het laagste niveau in maanden staat. Ik had de divergentie in december geanalyseerd, slechts vier weken geleden, toen de korting een recordhoogte van 50% bereikte.

Vandaag bedraagt de korting 37%, terug naar waar het was vóór de schandelijke ineenstorting van FTX.

Wat is de Grayscale Trust?

Grayscale is een trust die beleggers de mogelijkheid biedt om blootstelling aan Bitcoin te krijgen zonder fysiek Bitcoin te kopen. Dit kan handig zijn voor instellingen of andere entiteiten die om wettelijke of wettelijke redenen mogelijk niet rechtstreeks kunnen deelnemen aan de Bitcoin-markt.

Maar Grayscale is zelden verhandeld tegen dezelfde prijs als de intrinsieke waarde. Eerder werd het verhandeld tegen een premie ten opzichte van de onderliggende Bitcoin, omdat de aandelen enorm stegen met investeerders die wanhopig op zoek waren naar blootstelling aan de hoogvliegende cryptocurrency.

Tegenwoordig is het echter het tegenovergestelde: een forse korting. Hoewel er een forse vergoeding van 2% is die een deel van de korting verklaart, komt dit niet in de buurt van het overbruggen van een korting van 30%+ die we consequent hebben gezien in deze cryptowinter.

De SEC heeft onlangs de aanvraag van Grayscale om de trust om te zetten in een op de beurs verhandeld fonds afgewezen, wat wijst op een bearish actie rond het fonds. Er is ook meer concurrentie ontstaan, met de lancering van vergelijkbare fondsen, vooral in Europa, en aanmeldingen voor Bitcoin ETF’s.

Maar de belangrijkste zorg was de veiligheid van reserves. Dit probleem groeide na de ineenstorting van FTX, toen speculaties toenamen dat het moederbedrijf van Grayscale, Digital Currency Group (DCG), faillissement zou kunnen aanvragen.

DCG is tevens het moederbedrijf van Genesis, dat onlangs 30% van zijn personeel heeft ontslagen en naar verluidt een faillissement overweegt. De bezorgdheid groeide toen Grayscale weigerde een bewijs van reserves te publiceren, plotseling in de mode na de snode acties achter de schermen bij FTX.

Grayscale noemde “veiligheidsproblemen” als reden dat dit niet mogelijk zou zijn, maar analisten keurden dit af, omdat het erg onduidelijk was welke veiligheidsproblemen zouden kunnen worden aangewakkerd door de publicatie van openbare registers op de blockchain.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure. — Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

Waarom is de korting gesloten?

Hoewel de korting met 37% nog steeds enorm is, is dit afgenomen van de duizelingwekkende 50% die het bereikte in de nasleep van de FTX-implosie.

Er is toenemende druk op DCG om deze korting aan te pakken, met oproepen vanuit de sector dat de trust beleggers in staat moet stellen hun bezit terug te kopen, waardoor ze de volledige waarde van de Bitcoin die ze bezitten kunnen realiseren. Dit rumoer heeft misschien geholpen om de kloof enigszins te verkleinen.

Eén hedgefonds, Fir Tree, startte zelfs een rechtszaak tegen Grayscale en eiste dat het bedrijf ofwel zijn vergoedingen verlaagde ofwel terugbetalingen toestond zodat de korting kon worden gesloten.

Maar zoals alles in crypto op dit moment, speelt macro ook een rol. Het jaar is begonnen met stijgende cryptoprijzen door toegenomen optimisme dat de inflatie mogelijk een hoogtepunt heeft bereikt. Dit volgt op een relatief rustige maand of zo op cryptomarkten.

De korting werd in grote mate groter in de nasleep van de FTX-crash omdat mensen bang waren voor besmetting en de chips nog steeds vielen. Vergelijkbaar met de koppeling aan Tether die weggleed toen de UST-crisis uitbrak.

Nu de normale dienstverlening weer enigszins is hervat, is de korting geslonken. Helaas voor beleggers is het nog steeds maar liefst 37% korting op de intrinsieke waarde. In een jaar waarin Bitcoin zelf is gekelderd, is een korting bovenop die verzengende prijsactie het laatste wat beleggers nodig hadden…