Interview: Nexo lanceert non-custodial wallet

Het is een chaotische week geweest in de cryptocurrency-ruimte, met weer een ander gecentraliseerd bedrijf – dit keer FTX – dat ten onder gaat.

Tegen deze achtergrond is de uiterst belangrijke kwestie van de bewaring van activa in de schijnwerpers gezet. Ik heb gisteren een stuk geschreven waarin ik heb geanalyseerd hoe fondsen uit de beurzen vloeiden via de achterkant hiervan, aangezien investeerders geschrokken waren en naar de uitgang renden.

In dit klimaat is het daarom interessant dat Nexo, een platform voor het uitlenen van cryptovaluta, een non-custodial smart wallet heeft gelanceerd. Het product, dat zich momenteel in de pre-lanceringsfase bevindt, is een zelfbeheerde optie voor het verzenden, ontvangen en opslaan en uitwisselen van digitale activa, en werkt in vijf ketens: Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom en Avalanche-C.

We hebben producteigenaar Elitsa Taskova geïnterviewd om wat antwoorden op de aankondiging te krijgen.

CoinJournal (CJ): Bewaring van crypto is duidelijk een hot topic na recente gebeurtenissen in de branche. Denkt u dat dit de acceptatie van deze non-custodial wallet kan stimuleren?

Elitsa Taskova (ET): Zeker, zeker. Uiteraard is de Nexo Wallet sinds begin dit jaar in ontwikkeling. Met Nexo wilden we ervoor zorgen dat klanten het niveau van centralisatie en decentralisatie konden kiezen dat ze wilden hebben bij het beheren van hun fondsen.

We schieten op de sterren en willen Nexo 360º creëren – een allesomvattend aanbod dat alles bevat wat een persoon nodig heeft om zijn geld te beheren. Veilige, gebruiksvriendelijke en non-custodial toegang tot DeFi maakt deel uit van dit pakket, evenals de mogelijkheid om uw eigen digitale identiteit te beheren zonder tussenkomst van een tussenpersoon.

CJ: Het is interessant dat deze wallet is gelanceerd om compatibel te zijn met meerdere blockchains. Hoe moeilijk was dit om te ontwikkelen in plaats van bijvoorbeeld alleen op Ethereum te lanceren?



ET: We beginnen met het ondersteunen van een aantal EVM-compatibele ketens – dat vermindert de aanvankelijke complexiteit enigszins, maar we kijken ook zeker naar het ondersteunen van andere ketens met de komende productreleases, inclusief Bitcoin. Bovendien zijn we momenteel aan het beoordelen of het bieden van een brug met meerdere kettingen iets is waar we gebruik van willen maken om de behoeften van gebruikers te vergemakkelijken bij het wisselen van ketens.

CJ: Tegelijkertijd is Nexo een gecentraliseerd bedrijf. Veel van uw concurrenten zijn het afgelopen jaar ten onder gegaan. Hoewel dit niets met Nexo te maken heeft, bent u bang dat kapitaal deze ruimte volledig zal verlaten, aangezien Nexo – zoals veel cryptobedrijven – lijdt onder een klap voor de reputatie van crypto in het algemeen?

ET: Wij geloven dat het kapitaal niet is wat deze industrie waardevol en de moeite waard maakt – het zijn de innovatie en het potentieel van blockchain om inefficiënties in verschillende industrieën op te lossen, inclusief en vooral in de financiële wereld, die waarde toevoegen aan de wereld. De ruimte kreeg het hele jaar door talloze wake-up calls die hierop zinspeelden, en terwijl we herstellen, is wat overblijft om het beter te doen, meer te doen en die innovatie in ons dagelijks leven te brengen.

De grote angst in de ruimte zorgt er inderdaad voor dat veel gebruikers bezuinigen op hun crypto-investeringen, maar zoals altijd, zodra de volatiliteit tot rust is gekomen, zullen ze terugkeren. Net zoals ze hebben gedaan tijdens eerdere turbulenties, bijvoorbeeld de eerste COVID-paniek begin 2020. In de tussentijd blijven we de nodige infrastructuur voor hen bouwen.



CJ: Hoe frustrerend is het om te zien dat bedrijven met een te grote schuldenlast en slecht geleide bedrijven zoveel schade toebrengen aan de ruimte, terwijl u probeert te bouwen en te innoveren?

ET: Het is frustrerend, maar het heeft onze ijver om te blijven bouwen niet aangetast. Het heeft in ieder geval ons werk voor duurzame en conforme praktijken en producten aangewakkerd. Het heeft het vertrouwen in cryptocurrencies uitgehold en een serieuze schaduw geworpen op de sectoren kredietverlening en financieel beheer binnen de ruimte voor digitale activa.

Mijn collega’s en ik hebben natuurlijk sympathie voor de talrijke retailgebruikers die getroffen zijn door de recente hersenschuddingen in de ruimte. En toch hebben de fundamentele bedrijfspraktijken, het risicobeheer en het duurzame model van Nexo tegelijkertijd opnieuw bewezen dat ze dergelijke turbulentie kunnen weerstaan.

CJ: Hoe uitdagend is het om nieuwe producten op zo’n markt te lanceren, nu zowel de bredere economie als de cryptocurrency-ruimte het moeilijk hebben?

ET: Op deze momenten moet je gefocust zijn en blijven bouwen, anders lopen we het risico dat de langetermijnvisie wordt vertroebeld door kortetermijnstressoren. En dat is een ongezonde manier om iets duurzaams te bouwen.

Hoewel deelname aan de crypto-ruimte kan worden belemmerd bij ernstige marktdalingen, elimineert dit nauwelijks de behoefte aan en levensvatbaarheid van een product als de Nexo Wallet. Met andere woorden, we zijn nooit bang om geconfronteerd te worden met een tijdelijk langzamere acceptatie wanneer we iets creëren dat de huidige marktcyclus zal overleven en enorme waarde zal opleveren voor eindgebruikers.