OKX lanceert NFT World Cup competitie

Belangrijkste punten

Het WK is aan de gang en cryptobedrijven doen mee

OKX heeft een NFT-toernooi gelanceerd, waarbij klanten drie gratis NFT’s kunnen slaan

Brazilië is favoriet, maar Europese landen hebben sinds 2002 elk toernooi gewonnen

Het is tijd voor het WK.

Het WK is zonder twijfel de grootste sportcompetitie ter wereld en echt een wereldwijd evenement. Hoewel deze editie misschien wordt ontsierd door mensenrechtenschendingen en de corrupte aard waarin het werd toegekend, zijn 32 landen niettemin samengekomen om te beslissen wie de komende vier jaar oppermachtig zal zijn.

Crypto-wereld maakt gebruik van World Cup voor exposure

Ook binnen de wereld van cryptocurrency heeft het WK impact. Er was Cristiano Ronaldo die een NFT-collectie lanceerde op Binance. Hoewel dit anders opmerkelijk zou zijn geweest, werd het in het nieuws begraven omdat het kwam terwijl de CEO van Binance, Changpeng Zhao, ruzie maakte met Sam Bankman-Fried op Twitter, wat uiteindelijk leidde tot de schandalige ineenstorting van FTX.

Eerst Lionel Messi die de schijnwerpers van Ronaldo stal (wat een doelpunt was dat tegen Mexico), en daarna Sam Bankman-Fried. De man kan geen pauze nemen.

Elders binnen NFT’s heeft OKX een OKX Football Cup gelanceerd, een competitie waarmee spelers NFT’s kunnen slaan en strijden om prijzen. Hoewel ik kritisch ben geweest over de NFT-markt en schreef over het gebrek aan waarde als onderdeel van de zwaaiende metaverse, ben ik wel dol op voetbal.

Dus, met de optie om gratis NFT’s te slaan voor drie verschillende teams, besloot ik om eens leuk te kijken en te zien welke teams het best geplaatst waren. Hoewel ik moet opmerken dat deze NFT’s met OKX niet strikt gratis zijn. Klanten moeten nog steeds gaskosten betalen, wat op Ethereum behoorlijk hoog kan zijn.

Maar zolang je munt slaat voordat de groepsfase op 3 december eindigt, kun je meedoen aan de wedstrijd en zijn de gaskosten de enige kosten.

Wie gaat het WK winnen?

Om te beslissen wie de beste teams zijn om te verslaan, heb ik eerst de kansen in kaart gebracht van elk team dat het toernooi wint. Hiervoor heb ik vanaf dinsdag 29 november de weddenschappen van de bookmaker getrokken (dit is vóór de resolutie van de Engeland/VS-groep vanavond).

Met 27,4% wordt Brazilië beschouwd als het meest waarschijnlijke team om het toernooi te winnen. Persoonlijk zou ik ze graag zien doen. Het nationale team van Brazilië is ronduit iconisch, en omdat ze de trofee sinds 2002 niet meer in de lucht hebben gehouden, zou het leuk zijn om ze het te zien doen.

In feite hebben Europese teams de laatste vier Wereldbekers gewonnen sinds Brazilië in 2002 Duitsland met 2-0 versloeg in Yokohama, Japan. van hun totale dominantie van het internationale voetbal, versloeg Duitsland Argentinië in 2014 en voerde Frankrijk een moedig Kroatisch team aan in 2018.

Is het een goed idee om Brazilië te slaan?

In werkelijkheid is het antwoord op de vraag wie hier moet slaan eenvoudig. Het is de top drie favorieten: Brazilië, Frankrijk en Spanje. Met respectievelijk 27,4%, 14,7% en 12,2% kans om te winnen, is er een kans van 53% dat een van de trio’s de trofee in de lucht houdt.

Maar waar is het plezier in het kiezen van de favorieten?

Mijn hart zegt Argentinië, want het zou een genot zijn om de kleine maestro, Lionel Messi, de zonsondergang in te zien lopen met de grootste prijs onder zijn arm. Maar na de Argentijnen tot nu toe enorm te hebben zien worstelen, lijkt hun kans van 10% om te winnen genereus.

Wat mij betreft, in afwezigheid van mijn eigen land op het toernooi (Ierland), juich ik de twee Zuid-Amerikaanse landen toe. Als Europeaan is het leuk om Spanje, Frankrijk en dergelijke goed te zien spelen, maar ik ben klaar om te zien hoe de Zuid-Amerikanen hun kroon terugnemen.

Diep van binnen denk ik echter dat Spanje of Frankrijk het wel kunnen. Ik weet niet waarom ik Brazilië niet vertrouw, hoe getalenteerd hun ploeg ook is. Een klopje op Neymar helpt ook niet.

Maar goed, wie weet. Daarom kijken we naar de wedstrijden, denk ik.