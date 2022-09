Prijs van ETH daalt na de merge: hier koop je Ethereum

De langverwachte Merge-upgrade van het Ethereum Network werd in de vroege uurtjes van donderdag 15 september 2022 succesvol afgerond. De timing kwam overeen met eerdere voorspellingen van ontwikkelaars van Ethereum, afhankelijk van de Ethereum-hashrate.

De Merge-upgrade creëert een energiezuiniger blockchain-netwerk, aangezien Ethereum sindsdien is verschoven van een proof-of-work (PoW) blockchain-netwerk naar een proof-of-stake (PoS) -netwerk. De prijs van Ether (ETH) daalde echter scherp na de Fusie en in de vroege uren van vrijdag handelde het op $1.474,20, ongeveer 7,93% lager dan het prijsniveau van donderdag.

Desalniettemin verwachten analisten dat de prijs de komende dagen zal stijgen zodra beleggers de hedges afwikkelen die ze hadden gekocht, anticiperend op haperingen in de uitrol. Tot nu toe zijn er geen problemen gemeld met de Merge; iets dat waarschijnlijk het vertrouwen van investeerders zal wekken en mogelijk de prijzen zal opdrijven.

Volgens Jon Charbonneau, een onderzoeker bij crypto-onderzoeksbureau Delphi Digital, markeert de Merge de “grootste gebeurtenis in crypto sinds de creatie van bitcoin en Ethereum. Ervan uitgaande dat alles goed blijft, zal de aandacht uitgaan naar toekomstige Ethereum-upgrades.”

Om investeerders en handelaren te helpen bij het kopen van het Ethereum-token na de fusie, heeft Coinjournal deze korte gids opgesteld over de beste plaatsen om Ethereum te kopen.

Lees verder om meer te weten te komen.

Waar koop je Ethereum (ETH)

Wat is Ethereum?

Ethereum was het tweede blockchain-netwerk dat werd ontwikkeld na Bitcoin, de eerste blockchain die werd ontwikkeld. De native token/cryptocurrency Ether (ETH) is de op één na grootste cryptocurrency volgens marktkapitalisatie.

Bij hun lancering waren zowel Bitcoin als Ethereum ontworpen om een PoW-consensusmechanisme te gebruiken bij het bevestigen van transacties binnen de netwerken.

Het PoW-mechanisme heeft echter bewezen veel energie te verbruiken met een negatieve impact op het milieu. Ethereum is begonnen met het overschakelen naar een PoS-mechanisme dat minder betrokken, minder energieverbruikend en efficiënter is dan de PoW.

Ethereum heeft de migratie naar een PoS-systeem succesvol afgerond via de Merge Upgrade op donderdag 15 september.

Na de fusie van Ethereum is er een nieuwe advertentiecampagne gaande die gericht is op het energieverbruik van Bitcoin vanwege het proof-of-work (PoW) consensusmechanisme.

Moet ik nu ETH kopen?

Stel dat je wilt investeren in een populaire cryptocurrency die naar verwachting de komende dagen flink gaat stijgen. In dat geval zou ETH een goede keuze kunnen zijn, zeker na de succesvolle Merge-upgrade.

De markt voor cryptocurrency is echter extreem volatiel, wees dus voorzichtig met beleggen.

Ethereum prijsvoorspelling

Ondanks de prijsdaling na de Fusie, verwachten analisten dat de prijs van Ethereum de komende dagen mogelijk boven $2K zal stijgen zodra beleggers hun hedgeposities afwikkelen, aangezien er momenteel geen haperingen zijn geregistreerd na de Fusie-upgrade.

$ETH sociale media trends