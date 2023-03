10+ beste kryptovalutaene å investere i nå – her har du de beste kryptoene for størst avkastning i 2023 og videre

Du har mange alternativer når det kommer til investering i kryptovaluta. Og det er mange analytikere som hevder at bjørnemarkedet er nå bak oss, og at kryptomarkedet er på vei mot det neste oksemarkedet. Men fortsatt kan det være særdeles vanskelig å finne de beste prosjektene, så det kan være nyttig å følge nøye med på meningene til investorer med mye erfaring for å forstå hvor mulighetene ligger.

Hva er de beste kryptoene som gir investorene størst fortjeneste?

Flere faktorer er med på å bestemme hvilke som er de beste når det kommer til investering. Og det er helt klar hvilke bruksområder et token har og fellesskapets styrke er særdeles avgjørende for hvor sterke prosjektene de kan være.

Med det i tankene, her er noen av prosjektene som alle eksperter ser ut til å tro kan se positiv prisvekst i 2023 og videre framover:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Bitcoin (BTC)

Shiba Inu (SHIB)

Chainlink (LINK)

The Graph (GRT)

Ethereum (ETH)

Dogecoin (DOGE)

Binance Coin (BNB)

Uniswap (UNI)

Cardano (ADA)

Basic Attention Token (BAT)

AltSignals – en revolusjon innen trading-signaler

Hva er AltSignals?

AltSignals tar investeringsverdenen med storm. Prosjektet er en sjelden mulighet til å investere i et presale med mange brukere som er med og et etablert produkt. AltSignals er kanskje mest kjent for sitt innovative AltAlgo™-produkt, som gjør det mulig for tradere å få et forsprang på konkurrentene og har bidratt til å drive de 1500 signalene som er sendt ut av AltSignals med en imponerende 64 % suksessrate.

Prosjektet ser nå til neste trinn i utvikling av banebrytende signaler ved å bygge det nye ActualizeAI-produktet – et AI-drevet neste trinn i innovasjon som nesten garanterer å oppnå utrolige suksessrater for brukerne.

ASI-tokenet gir ikke bare innehavere muligheten til eksklusiv tilgang til ActualizeAI-produktet, og sikrer en utrolig fordel i forhold til konkurrentene, men innehavere kan også bli med i den private AI-medlemsklubben. Dette gir tilgang til en rekke bredere fordeler og opptjeningsmuligheter i prosessen.

Hva er grunnene til å investere i AltSignals?

AltSignals tilbyr en utrolig oppside for investorer, med et fellesskap på 50 000 brukere som er klare og venter. Gitt at AltSignals også har en 4.9/5 Trustpilot-rating, er det vanskelig å se ulempen med investeringen.

Ettersom utviklingen av produktet fortsetter, kan eiere som kommer inn tidlig også få fortjenesten sammensatt, med symbolsk verdiøkning kombinert med tilgang til ledende handelssignaler på samme tid.

Hva er risikoen ved å investere i AltSignals?

Det er vanskelig å se risikoen ved ASI-presale, selv om kryptomarkedet som i helhet forblir svært volatilt. Dette bør derfor vurderes før ethvert investeringsvalg.

>>> Du kan delta i presale av AltSignals her <<<

Metacade – en utrolig spillarkade

Hva er Metacade?

Metacade er et nyskapende prosjekt som har kommet med ambisiøse planer for å bygge verdens største play-to-earn-arkade. Metacade-økosystemet gjør det mulig for brukere å tjene belønninger for spill og bredere bidrag til økosystemet. Dette kan medføre økt brukervekst og ivaretakelse av brukere over tid.

Mange analytikere i kryptoindustrien mener at det å la brukere tjene kryptobelønninger er en smart strategisk beslutning, så det er ingen overraskelse at prosjektets play-to-earn-arkade gjør det til et populært valg for den beste kryptovalutaen å investere i.

Prosjektet drar også nytte av å bruke Ethereum-blokkjeden, denne er både sikker og pålitelig.

Hvorfor bør du vurdere å kjøpe Metacade?

Prosjektet viser seg å være et av de mest populære krypto-presale, og prisen på MCADE blir av mange sett på som særdeles gunstig sammenlignet med prosjektets potensial. Tidlige investorer kunne se mye kjøpspress allerede i år, spesielt hvis appellen til å tjene kryptobelønninger raskt bygger en stor brukerbase. Den er nå i sluttfasen av presale, så dette er den siste muligheten å kjøpe den før den noteres på børser.

Hva er risikoen ved å investere i Metacade?

Som kryptoprosjekt opererer Metacade i et svært volatilt marked. Og akkurat som andre kryptovalutaer bør investorer vurdere dette før de investerer.

>>> Du kan delta i avslutningsfasen Metacades presale her <<<

Bitcoin – markedslederen

Hva er Bitcoin?

Bitcoin startet for mer enn et tiår siden og har markert sin posisjon som den mest populære kryptoen å kjøpe. Dette er bl.a. takket være en høy grad av desentralisering, og det å bli ansett som stabil – i hvert fall innenfor kryptomarkedet.

Mange tror at Bitcoin har potensialet til å erstatte fiat-valutaer, og den slags virkelige verdier vil være nødvendig for å drive et høyt vekstnivå i kryptovalutaen med et veldig kjente navn.

Hvorfor bør du kjøpe Bitcoin?

Mens Bitcoins markedsverdi er veldig høy sammenlignet med de fleste prosjektene og også for en digital valuta, kan dette fortsatt være den beste kryptoen å kjøpe for mer konservative kryptoinvestorer. Hvis TradFi-penger begynner å flytte seg inn i kryptovaluta, er Bitcoin den sannsynlige destinasjonen for en stor del av denne kapitalen. Derfor kan BTC fortsatt se kraftig prisstigning i fremtiden.

Selv om Bitcoin ikke erstatter fiat-valutaer helt, kan det også finne en rolle som verdioppbervaring og inflasjonssikring i fremtiden. Mens tokenet forblir en langsiktig investering for mange, er det ingen tvil om at blokkjede-teknologien som Bitcoin startet har kommet for å bli.

Hva er risikoen ved å investere i Bitcoin?

Kryptobransjen har utviklet seg betydelig siden Bitcoin startet. På enkelte måter favoriseres prosjekter som muliggjør funksjonalitet som smarte kontrakter når det gjelder de revolusjonerende brukercasene de gjør tilgjengelig.

Shiba Inu – et sterkt fellesskap som vender seg mot bruksområder

Hva er Shiba Inu?

Shiba Inu er et meme-myntprosjekt. Dogecoin var en stor inspirasjon bak prosjektet, og som de fleste meme-mynter, begynte den med svært lite nytteverdi. Den klarte å bygge opp et stort og lidenskapelig fellesskap. Den kunne dreie relativt effektivt til DeFi, og gi SHIB-tokenet et nivå av bruksområder som det ikke alltid har hatt.

Hvorfor bør du kjøpe Shiba Inu?

Entusiasmen som finnes i SHIB-fellesskapet, sammen med tilgjengeligheten til merkevaren, betyr at Shiba Inu har kunnet prestere bra som et prosjekt som utnytter den begrensede bevisstheten om kryptoinvesteringsmuligheter og fungerer som et inngangspunkt for de som kommer inn i miljøet for første gang .

Dette kan bety at prisen på SHIB har en del å hente, forutsatt at den kan holde momentumet og fortsette å tiltrekke seg nye innehavere til DeFi-brukstilfellene av plattformen. For eksempel ved å tjene belønninger for å gi likviditet på Shiba Swap.

Hva er risikoen ved å investere i Shiba Inu?

Prosjektets markedsverdi er høy, noe som uunngåelig begrenser økningene tokenet kan handles på. Ettersom flere kryptoaktiva bygger på overbevisende brukercasser, vil mange se andre verktøybaserte tokens som gir mer valuta for pengene.

Chainlink – å bringe den virkelige verden på kjeden

Hva er Chainlink?

Chainlink tilbyr et bredt spekter av Web3-tjenester. Fokuset er på prosjektets evne til å bringe data utenfor kjeden inn i smarte kontrakter. Prosjektet har et desentralisert orakelnettverk (DON) som bruker økonomiske insentiver for å sikre nøyaktigheten av dataene som gis til kundene. Som et resultat av dette har det flest partnerskap blant alle kryptoprosjekter.

Chainlink har også et lidenskapelig fellesskap av token-eiere som lenge har vurdert LINK som den beste kryptovalutaen å investere i. De tror at Chainlinks neste fokus, interoperabilitet, kan se prisen på LINK øke drastisk hvis den brukes på tvers av bedriftsområder også.

Hvorfor bør du kjøpe Chainlink?

Mange desentraliserte applikasjoner bruker allerede Chainlink-tjenester, noe som gjør native token LINK til et populært kryptoaktivum for verktøy-token-investorer. Tokenet er implementert på Ethereum-blokkjeden, men er kjedeagnostisk, noe som utvider adopsjonsmålet.

Sikker data er et stort krav for mange kryptoprosjekter – spesielt i områder som desentralisert finans. Etter hvert som flere desentraliserte applikasjoner kommer på nettet, kan vi se flere og flere smarte kontrakter som trenger tilgang til data gjennom Chainlink over tid.

Hva er risikoen ved å investere i Chainlink?

Chainlink er allerede veldig godt kjent innen kryptoområdet, og selv om det kan forbli en kandidat for beste krypto å kjøpe, kan det gi mer beskjedne gevinster enn de som kan finnes andre steder.

The Graph – indeksering av blokkjededata

Hva er The Graph?

The Graph er et kryptoprosjekt som gjør det mulig for brukere å spørre blokkjeder etter dataene deres. Dette gjør det mulig å bygge brukercaser som krever data fra blokkkjeder uten å være vert for dyre noder for hver kjede selv.

Prosjektet bruker det opprinnelige GRT-tokenet for å støtte forskjellige roller i The Graph-økosystemet. Mens den bruker blokkjedeteknologi, kan den også skryte av brukercaser som ikke i seg selv trenger å være desentraliserte applikasjoner innenfor Web3.

Mange investorer ser på The Graph som en sentral del av fremtiden til Web. Dette da blokkjedeteknologi bidrar til å drive nye opplevelser på nettet..

Hvorfor bør du kjøpe The Graph?

Mens GRT falt betydelig i løpet av kryptovinteren, kan prosjektet skryte av mye nytteverdi ved å la brukere få tilgang til så mye data. Adopsjonen av Web3 bygger sakte men sikkert fart, og The Graph ser ut til å være godt posisjonert til å sikre seg en stor del av datamarkedet etter hvert som årene går.

Hva er risikoen ved å investere i The Graph?

Adopsjonen av blokkjedeteknologi vokser, men ikke i lysets hastighet. Det vil sannsynligvis ta mange år før vi ser det store skiftet fra Web 2.0, så selv om GRT er overbevisende, anses det definitivt som en langsiktig investering for innehavere som har dyp forståelse for prosjektet.

Ethereum – den originale lag-1-protokollen

Hva er Ethereum?

Ethereum er kanskje mest kjent som skaperen av smarte kontrakter og har vist seg å være enormt vellykket i å fange og beholde en stor del av lag-1-markedet det skapte. Mange ser på Ethereum som den beste kryptoen å kjøpe på grunn av sin dominerende posisjon. Gitt den utrolige oppetiden blokkjeden har levert, vil den være vanskelig å slå.

Mange kryptoaktiva er basert på Ethereum-blokkjeden for å gjøre dem i stand til å dra nytte av dets rykte for å være sikker og pålitelig. Mens Ethereum ikke regnes som en digital valuta i for betalinger, forstår kryptoentusiaster at den har veldig bredt spekter når det gjelder antall bransjer den kan være en del av.

Hvorfor bør du kjøpe Ethereum?

Ethereum-økosystemet er et veldig populært valg for utviklere, og dette kan bety en høy vekstprosent de neste årene. Kryptovinteren gjorde lite for å redusere entusiasmen for Ethereum-nettverket, og vi kunne se at kryptovalutamarkedet reagere godt på grepene Ethereum gjør etter sitt nylige fokus på proof-of-stake.

Hva er risikoen ved å investere i Ethereum?

Ethereum har hatt rykte for å ha svært høye transaksjonsgebyrer, og mens prosjektet har sett disse redusert i løpet av det siste året, er det en lang vei å gå før det kan konkurrere på fronten med Binance Smart Chain.

Dogecoin – den første meme-mynten

Hva er Dogecoin?

Dogecoin er et prosjekt som Billy Markus startet som en spøk i 2014. Av alle kryptoprosjekter har Dogecoin vært på en av de mest imponerende reisene, og har kommet seg nær toppen av kryptomarkedet på grunn av det lidenskapelige fellesskapet.

Hovedbruksområdet for Dogecoin er som en alternativ betalingsmåte, en digital valuta som ligner på hovedbruken for Bitcoin og LTC (ofte betraktet som sølvet til Bitcoins gull).

Hvorfor bør du kjøpe Dogecoin?

Dogecoin kan være den mest populære kryptoen å investere i for nykommere innen krypto, og dette gir prosjektet en stor fordel i forhold til mer teknisk komplekse og fryktinngytende prosjekter. De beste kryptovalutaprosjektene er de som har størst brukerbase, og til tross for at det er en meme-mynt, har Dogecoin lave transaksjonsgebyrer og er utrolig godt kjent.

Hva er risikoen ved å investere i Dogecoin?

Dogecoin ser på seg selv som pengenes fremtid, men om den kunne håndtere det store antallet globale transaksjoner uten en slags skaleringsløsning er usannsynlig. Den har også en veldig høy markedsverdi tatt i betraktning det relativt lave nivået av adopsjon av prosjektet for bruksområder i den virkelige verden.

Binance Coin – Et populært sentralisert økosystem

Hva er Binance Coin?

Binance er den største dedikerte kryptobørsen i verden. Handelsvolumet er noe en desentralisert kryptovalutabørs bare kan drømme om. Binance har ekspandert betydelig utover børsen, inkludert med sin egen blokkjede – Binance Smart Chain.

Binance gir god støtte til prosjekter som lanseres på BSC, og mange investorer foretrekker å støtte kryptoaktiva som Binance Coin, som har høye investeringer selv om de mangler desentralisering.

Hvorfor bør du kjøpe Binance Coin?

Binance gir et miljø med høy gjennomstrømning og lave gebyrer for utviklere og vil sannsynligvis fortsette å se enorm vekst på plattformen. Skulle kjeden fange ett eller to høyvolumsprosjekter som går mainstream, kan vi se prisen på native token BNB øke betydelig. BNB kan også satses for å tjene belønninger, noe som gjør det til en av de beste kryptoene å kjøpe.

Hva er risikoen ved å investere i Binance Coin?

Dagene med å sikre BNB til med enorm rabatt er over, og prosjektet har nå en svært høy markedsverdi sammenlignet med mange andre. Det kjemper også mot Ethereum-blokkjeden, og hvis TradFi-børser kommer på banen i løpet av de kommende årene, kan Binances dominans bli utfordret.

Uniswap – Ethereums mest populære desentraliserte børs

Hva er Uniswap?

Uniswap er en desentralisert børs som lar brukere handle kryptovaluta på en tillitsløs måte. Plattformen gir mulighet for omsetning av en enorm mengde kryptoaktiva, og er en av de tidligste måtene å skaffe tokens for nye prosjekter, siden den bruker smarte kontrakter for å gjøre handelene.

Ettersom Uniswap er implementert for Ethereum-blokkjeden, drar den nytte av proof-of-stake-konsensus for sikkerhet, og dens nære forbindelse med ETH, som regnes som et av de beste kryptoprosjektene.

Hvorfor bør du kjøpe Uniswap?

Det opprinnelige symbolet UNI brukes til å forenkle handler. Så innehavere av UNI mener at evnen til å tjene belønninger ved å gi likviditet gjør den blant de beste kryptoene der ute. Hvis vi ser en økning i omsetningen av prosjekter med lav markedsverdi, kan Uniswap fortsette å vokse de neste årene.

Hva er risikoen ved å investere i Uniswap?

Etter hvert som flere og flere tradisjonelle børser blir involvert i krypto, kan vi se at mange av dem bruke smarte kontrakter for å prøve å ta noe av handelsvolumet i dette området. Uniswap er også prisgitt Ethereums markedsandel og har allerede en markedsverdi.

Cardano – et alternativt hjem for desentraliserte apper

Hva er Cardano?

Cardano er en annen proof-of-stake lag-1-protokoll som har produsert mange prosjekter som bygger på blokkjeden. Av alle blokkjedeplattformer kan Cardano skryte av noen av de ivrigste kryptoinvestorene. Men kryptoindustrien er fortsatt er usikker på om Cardano kan vise seg å være pålitelig (og med lave nok transaksjonsavgifter) til å utfordre Ethereum-nettverket.

Prosjektet bruker sin kryptovaluta, ADA, til å betale for avgifter på transaksjoner, selv om den nåværende transaksjonsprisen på Cardano er mye lavere enn på kjeder som Ethereum. Prosjektet har også vært i stand til å få eksponering som et resultat av sin frittalende grunnlegger, Charles Hoskinson.

Hvorfor bør du kjøpe Cardano?

Cardano har et stort utviklingsfellesskap, som bygger prosjekter som støtter aktiva i spillet, virkelige belønninger, virtuelle verdener og mye mer. Det dedikerte fellesskapet betyr at momentumet sannsynligvis vil holde seg, noe som kan bety stor avkastning over tid.

Hva er risikoen ved å investere i Cardano?

Hvorvidt andre kryptoer tilbyr bedre lag-1-funksjonalitet kan diskuteres, men Cardano har slitt med utgivelser selv under det nåværende bjørnemarkedet. Mens mange anser ADA blant de beste kryptoene å kjøpe nå, er det sannsynligvis andre digitale eiendeler som kan gi høyere belønninger, spesielt hvis de investeres i en maskinvarelommebok på lang sikt.

Solana – en VC-støttet lag-1-protokoll

Hva er Solana?

Solana er et lag-1-protokollprosjekt som bruker kryptotokenet SOL for sine avgifter, i likhet med andre kryptovalutaer. SOL-tokenet kan også fungere som et governance-token, og Solana har dannet partnerskap med mange store selskaper.

Solana har dannet et aktivt utviklingsfellesskap, med prosjekter som lar brukere kjøpe virtuelle tomter, mobile spillbelønninger og mange for handel med kryptovaluta. Til tross for at noen sentraliserte servere dominerer nettverket, er prosjektet fortsatt veldig populært blant blokkjede-purister.

Hvorfor bør du kjøpe Solana?

SOL er et kryptotoken som ser prisbevegelse basert på aktiviteten på nettverket. Med mange forhåndssalgslanseringer på plattformen, kan den innfødte kryptovalutaen SOL få et løft fra et vellykket prosjekt lansert på kjeden.

Kryptovalutamarkedene kan være vanskelige å forutsi. Likevel er SOL absolutt en digital ressurs som kan gi reell nytte hvis bruksområder som tokenisering blir tatt i bruk på plattformen. Mange andre kryptoaktiva på tvers av kryptovalutaområdet er basert på eller integrert med Solana-nettverket.

Hva er risikoen ved å investere i Solana?

SOL er en populær mynt, og selv om mange tror den kan ha et stort potensial, har den en mye høyere markedsverdi enn mange andre mynter. Med SOL på alle sentraliserte børser og de fleste investorers kryptoporteføljer, kan noen hevde at den allerede har en rimelig markedsverdi. Verdivurderingen sammenlignet med tidligere prosjekter utelukkes den for å være en av de største vinnerne.

Hva er den beste kryptoen å kjøpe akkurat nå?

Alle kan se at det er mange muligheter der ute for for de som ønsker å investere i dag. Men AltSignals er klart en av de som er verdt å holde et godt øye med blant alle disse, som en investering med et særdeles høyt potensiale.

Hvor lang tid det vil ta før tokenet ser en massiv prisstigning gjenstår å se. De fleste investorer burde ikke bli overrasket over å se en utrolig avkastning i løpet av et år, ettersom større deler av markedet innser den enorme muligheten.

Relaterte vanlige spørsmål om krypto

Hva er kryptovalutaer?

En kryptovaluta er et sett med digitale eller virtuelle tokens som bruker kryptografi for sikkerhet og fungerer uavhengig av sentrale myndigheter. De er desentraliserte, noe som betyr at de ikke kontrolleres av myndigheter eller finansinstitusjoner. De er vanligvis basert på et peer-to-peer blokkjedenettverk.

Kryptovalutaer tilbyr flere fordeler i forhold til tradisjonelle fiat-valutaer. Dette inkluderer lavere transaksjonsgebyrer, raskere overføringstider og økt personvern. De gir også større finansiell inkludering, slik at personer uten tilgang til tradisjonelle banktjenester kan delta i den globale økonomien.

Mens kryptomarkedet har sett ekstrem volatilitet og ikke er uten risiko, har potensialet for betydelig avkastning tiltrukket seg investorer og tradere over hele verden. Ettersom kryptovalutaer utvikler seg og får aksept, er de klar til å revolusjonere hvordan vi tenker om penger og finansielle transaksjoner.

Hva er et krypto-presale?

Et krypto-presale er en innhenting av kapital (penger) som lar investorer kjøpe tokens eller mynter fra et nytt kryptovalutaprosjekt før det offisielle lanseringen. Dette gjøres vanligvis for å skaffe midler til utvikling, markedsføring og andre utgifter knyttet til lansering av kryptovalutaen.

Under et presale selges tokenene, eller myntene, vanligvis til en rabattert pris til tidlige investorer. Tanken er å motivere investorer til å investere i prosjektet tidlig, med forventning om at verdien av tokens eller mynter vil øke i fremtiden.

Presale av krypto blir ofte sett på som en måte for investorer å komme inn i «første etasje» i et potensielt lovende prosjekt, men de kan også være risikable. Som med enhver investering er det ingen garanti for avkastning, og investorer bør gjøre sin due diligence før de deltar i et presale.

Hvilken krypto vil ta av i 2023?

Mange prosjekter kan prestere godt over 2023, selv om mange analytikere som har i oppgave å finne de beste kryptoene å kjøpe, vender de tilbake til AltSignals som en fantastisk mulighet for stor avkastning.

Hvilken krypto å kjøpe i dag på kort sikt?

Den beste kryptoen for kortsiktige gevinster er vanskelig å identifisere, men å velge en krypto å investere i for gevinster i 2023 er avhengig av prosjektmomentum i år. AltSignals kan gjøre det bra på både kort og lang sikt på grunn av sin aktive brukerbase, og den lave markedsverdien gjør det til et sterkt valg for store fortjenester.

Hvilken krypto å kjøpe i dag på lang sikt?

Andre prosjekter som kan prestere godt i kryptovalutamarkedet inkluderer slike som Metacade , ettersom play-to-earn ser ut til å være et enormt voksende marked og kan være blant de beste kryptoene å kjøpe for langsiktig avkastning, da en play-to-earn-arkade kan bygge en stor brukerbase.

Hvilken krypto har best potensiale?

Når mange investorer tenker på kryptovaluta, tenker de på kryptoaktivaen Bitcoin. Men med smarte kontrakter som i Ethereum-økosystemet som muliggjør desentralisert finans, har mange prosjekter stort potensial. Prosjekter bygget på proof-of-stake-kjeder anses som kloke investeringer, og en lav markedsverdi er nødvendig for stor avkastning.

Hva er den beste kryptovalutaen å investere i 2023?

Den beste kryptoen å kjøpe i 2023 vil sannsynligvis ha lav markedsverdi, og alle de beste kryptovalutaprosjektene trenger mye nytte. Dette gjør det mer sannsynlig at den beste kryptoen å investere i er et prosjekt i tidlig fase som AltSignals fremfor et prosjekt med høy markedsverdi som Bitcoin.

Finnes det kryptovaluta-ETFer («Exchange Traded Funds»)?

Det er et økende antall kryptovaluta-ETFer, men sammenlignet med de beste kryptoene å kjøpe på markedet, vil de sannsynligvis gi mer beskjeden avkastning. For konservative investorer som er mer komfortable med en digital eiendel som Bitcoin enn prosjekter i desentralisert finans og andre tilfeller av bruk av kryptovaluta, kan ETF-er være et godt alternativ.

Du kan delta i avslutningsfasen Metacades presale her .