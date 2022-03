APE-prisen stiger på samarbeid med Snoop Dogg & Wiz Khalifa

APEs pris har opprettholdt sin bullish holdning de siste par dagene ettersom investorer faller for mynten. I dag lanserte den populære rapperen Calvin Cordozar Broadus Jr (Snoop Dogg) i samarbeid med sin medrapper, Wiz Khalifa, en ny musikksamling.

NFT-samlingen var tematisert rundt BAYC og ApeCoin (APE) med tittelen "Ape Drops 03: An 8th," med åtte spor. Samlingen ble preget gjennom en manifold.

Nyheten kommer etter at Bored Ape Yacht Club (BAYC)-eier Yuga Labs samler inn 450 millioner dollar i et såkornfond ledet av et venturekapitalfirma kalt Andreessen Horowitz.

I en tweet kunngjorde Snoop Dogg salget og han bemerket at sporene kun vil være tilgjengelige i to dager for kjøp, men brukere kan lytte til sporene før de kjøper. Hvert kjøp vil kun kunne gjøres med BAYCs APE-token som ble utgitt forrige uke gjennom en airdrop.

Dessuten er det 8000 NFT-er tilgjengelig for salg med en token-pris som varierer fra 12 APE til 15 APE. Dette betyr at prisen vil være mellom $165 til $210 for hvert token.

Kjendiser strømmer til NFT-bransjen

Flere musikere har utnyttet NFT-industrien med artister som King Of Leon og Grimes som slipper NFT'er.

Snoop Dogg har vært i NFT-rommet en stund nå og har fått navnet ''Ape Drop'' etter sin tredje samling. Rapperen er også en aktiv samler på OpenSea hvor han har lansert et par av sine samlinger som ''Journey With the Dogg'' i samarbeid med Crypto.com.

Dessuten har Snoop Dogg også vært involvert i metaverset der han i samarbeid med The Sandbox har gitt ut 10 000 spillbare avatarer i det virtuelle rommet. Som et resultat har Sandbox token, SAND, skutt til månen.

Snoop Dogg er imidlertid ikke den eneste kjendisen i NFT-området. Andre artister som er aktive NFT-kjøpere inkluderer Justin Bieber, Eminem og Gunna som også har lansert sin kolleksjon i NFT-rommet.

Idrettsutøvere har heller ikke blitt etterlatt, som Lionel Messi og Lebron James, med sistnevnte som den siste som våget seg inn i NFT-området. Det økte antallet kjendiser som slutter seg til NFT-området har ført til mer adopsjon av NFT-er.