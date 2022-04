Firmaet sier at sanksjoner mot Russland kan føre til at sentralbanker ser på å "endre reserveblandingen."

Bitcoins verdi kan stige til minst 1,3 millioner dollar i tilfelle kryptovalutaen ender opp som de facto global reserveaktiva, har eksperter ved det amerikanske investeringsselskapet VanEck sagt.

VanEcks Eric Fine (leder for Active EM Debt) og Natalia Gurushina (sjeføkonom, Emerging Markets Fixed Income Strategy), sa at spådommen er knyttet til et forsøk på å kvantifisere hva som vil skje hvis det dukket opp "nye gull- eller Bitcoin-støttede valutaregimer ."

Sanksjoner mot Russland betyr at sentralbankene vil handle

I en rapport publisert 30. mars postulerer VanEck-lederne at det globale reservesystemet kan ha endret seg dramatisk på grunn av sanksjonene som ble pålagt Russland etter invasjonen av Ukraina .

Russland sa i forrige uke at de ville akseptere Bitcoin for sin olje og gass.

" Sentralbanker vil sannsynligvis endre reserveblandingen sin til bakdel for dollar (og euro og yen) og til fordel for noe annet, i en eller annen grad. Amerikanske, europeiske og japanske sanksjoner mot Russlands sentralbank "tok i hovedsak bort" Russlands dollar-, euro- og yenreserver. Som et resultat vil noen sentralbanker – og private aktører – diversifisere reservene sine .»

Bitcoin som et globalt reservemiddel kan nå 4,8 millioner dollar

Ved å bruke beregninger basert på den "globale" prisen for Bitcoin delt på den totale BTC-forsyningen, var teamet i stand til å teoretisere hvor verdien kan gå hvis den blir en global reserve.

VanEck-lederne sier at de brukte det samme konseptet på gull – som har likhetstrekk med Bitcoin i forhold til at forsyningen er begrenset – for å komme frem til potensielle priser per unse, bemerket ekspertene.

" Konklusjonen er at oppsiden for gull og Bitcoin er potensielt dramatisk. Nærmere bestemt anslår rammeverket gullpriser på rundt $31 000 per unse og potensielle Bitcoin-priser på rundt $1 300 000 per mynt ."

I følge innsiktsrapporten, gjør justeringer av beregningene fra basis M0 til den bredere og mer vanlige M2 , med "større belastning på finansielle og monetære systemer som genererer enda høyere priser," forklarte de.

VanEck sier at Bitcoins underforståtte pris basert på den globale M2-vurderingen antyder en verdi på 4,8 millioner dollar per mynt. For gull hopper det til rundt $105k per unse.

Selv om firmaet knytter disse spådommene et stort "HVIS", sier de at det mer sannsynlige scenariet er at den kinesiske yuanen blir den nye konkurrenten for å bli en reservevaluta.

Bitcoin ble handlet for rundt $45 000 med en nedgang på 4,8 % ned de siste 24 timene, ifølge tp-data på CoinGecko. Gull, på den annen side, var 1 % ned til $1 934 per unse 1. april (08:40 ET).