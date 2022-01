Live Bomber Coin-prisen i dag er $2,91 med et 24-timers handelsvolum på $10,4 millioner. Bomber Coin har steget 22,19 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe BCOIN, er denne guiden for deg.

Siden BCOIN er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe BCOIN ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe BCOIN akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert BCOIN.

BCOIN er et klassisk spill for å tjene penger der spillere kan kjøpe bomberhelter og delta i spennende spillmoduser. Spillet har 3 spillmoduser: Treasure Hunt – Autoplay, Story Mode og PVP.

Den første modusen lar bomberhelter plante bombene sine på jakt etter Bcoin-tokens og NFT-gjenstander. Story Mode lar spillere kjempe mot monstre, ødelegge sjefer og få verdifulle gjenstander. Spillere kan delta i kamper med andre spillere og prøve å vinne NFT-belønninger i den siste modusen.

Spillet har en helteoppgraderingsmekanisme ved å bruke en helt på samme nivå som helten som skal oppgraderes. Etter en vellykket oppgradering vil helten som materiale gå tapt. Dette gjøres for å unngå helteinflasjon i spillet og øke verdien av helter i fremtiden.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Basert på prognosene til Wallet Investor, forventes en langsiktig økning i prisen på BCOIN. Prisprognosen for tidlig 2027 er over $40. En 5-års investering vil generere inntekter på rundt 1.284. En investering på $100 kan være verdt opptil $1384 om 5 år.

