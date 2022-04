Bør jeg kjøpe Tron? 5 ting du bør vurdere

Tron-prisen har vært i jevn bedring etter at den krasjet til årets laveste nivå på $0,05 i februar. I skrivende stund handlet TRX-tokenet til $0,075, noe som bringer dens totale markedsverdi til over $7,3 milliarder. Dette gjør den til den 24. største kryptovalutaen i verden. Her er de fem tingene du bør vurdere når du kjøper Tron.

Tron er en proof-of-stake-mynt

Blokkjede-prosjekter bygges ved hjelp av en rekke teknologier. Bitcoin, den første kryptovalutaen i verden, introduserte et konsept kjent som proof-of-work. PoW er en sikker teknologi som gjør det mulig å generere nye mynter ved hjelp av dataalgoritmer. Selv om prosessen er trygg, krever den dyre og kraftige datamaskiner, og prosessen er vanligvis dyr.

Tron bruker ikke proof-of-work-tilnærmingen. I stedet bruker den proof-of-stake, som er en prosess som bruker validatorer til å generere nye mynter. PoS er vanligvis mer miljøvennlig og er kjent for å være raskere enn proof-of-work.

Faktisk har noen av de mest kjente blokkjedeprosjektene nå omfavnet PoS-teknologien. Ethereum går over fra PoW til PoS under Ethereum 2.0-oppgraderingen. Andre populære plattformer som bruker PoS er Polkadot, Avalanche og Terra.

Det er flere fordeler som kommer av at Tron er en PoS-mynt. For det første betyr det at man enkelt kan tjene innsatsbelønninger. Staking er en prosess der du bare setter inn pengene dine til en børs som Coinbase og Binance . Etter å ha gjort dette, vil du tjene en viss rente på en månedlig. Staking er ikke mulig med PoW-nettverk som Bitcoin og Kadena.

For det andre, som bevis på innsatsen, er Tron et betydelig raskere blokkjedeprosjekt enn andre nettverk. Ifølge nettsiden kan den håndtere over 2000 transaksjoner per sekund. Bitcoin kan bare håndtere mindre enn 10 tps mens Ethereum håndterer mindre enn 20 tps. For det tredje integreres Tron enkelt med andre blokkjeder som Avalanche og Solana.

Tron-økosystemet vokser

Den andre tingen du trenger å vite er at Tron-økosystemet er i sterk vekst. I løpet av de siste månedene har antallet utviklere som bygger med Tron vokst. De fleste av disse utviklerne er i desentralisert finansnæringen (DeFi), mens andre er i metaverse og ikke-fungible token-næringer (NFT).

Ifølge DeFi Llama er det nå 9 applikasjoner bygget ved hjelp av Trons plattform. Noen av disse appene er blant annet JustLend, JustStables, SunSwap og SocialSwap. Disse appene har en total verdi låst (TVL) på over 4,4 milliarder dollar. JustLend har en TVL på over 1 milliard dollar og ser sterk vekst. Med dagens TVL er Tron den syvende største appen i sitt økosystem.

En av de største delene av Tron-økosystemet er BitTorrent Chain. Det var den første skalerbare heterogene interoperabilitetsprotokollen på tvers av kjeder. Apper bygget i BTTC er kompatible med andre kjeder som Ethereum, Solana og Fantom.

Forholdet mellom Tron og BitTorrent startet i 2018 da Justin Sun kjøpte det. Etter år med utvikling lanserte de BTTC, hvis opprinnelige token er kjent som BTT og har en total markedsverdi på over 1,8 milliarder dollar.

Tron møter sterk konkurranse

En annen ting du trenger å vite når du vil kjøpe Tron er at konkurransen øker betraktelig. Da Tron ble lansert for noen år siden, var det noen få konkurrenter. På den tiden var Ethereum en av få plattformer med smarte kontraktsfunksjoner. I dag har industrien blitt svært konkurransedyktig med applikasjoner som bruker forskjellige strategier.

Noen av de største Tron-konkurrentene er Terra, BNB Chain, Avalanche, Solana og Fantom. Alle disse er betydelig større enn Tron. Andre mindre som er i ferd med å bli store trusler mot Tron er Polygon, Cronos, Arbitrum, Waves, og Near.

Alle disse plattformene endrer sine bransjer ved å bruke forskjellige funksjoner. For eksempel har Near Protocol og Ethereum omfavnet sharding-teknologien i et forsøk på å øke gjennomstrømningen. På den annen side er Polygon et lag-2-nettverk hvis mål er å overlade Ethereum-applikasjoner. Derfor vil veksten av Tron-prisen avhenge av antall utviklere som vil omfavne nettverket.

Tron har en stablecoin

Stablecoins er i ferd med å bli aktører i blokkjedeindustrien. I motsetning til vanlige kryptovalutaer som er svært volatile, er disse myntene støttet av fiat-valutaer som amerikanske dollar og euro. Noen av de største stabile myntene er Tether, USD Coin, Terra USD og Binance USD. Totalt har stablecoins eiendeler verdt 200 milliarder dollar.

I april 2022 kunngjorde Trons Justin Sun at Tron Foundation skal lansere en ny stablecoin kjent som USDD, eller desentralisert USD. Når den først er lansert, vil den være den første stablecoinen i Trons økosystem.

I motsetning til andre stablecoins, vil Trons stablecoin være fullstendig desentralisert, noe som betyr at den ikke vil stole på noen sentraliserte organisasjoner for å lagre reservene. I stedet vil disse reservene bli levert av Tron DAO.

USDD vil også være forskjellig fra andre stablecoins fordi den ikke vil bli støttet av en fiat-valuta. I stedet vil den være knyttet til TRX. Som et resultat, når USDD-prisen faller under $1, vil brukere kunne sende 1 USDD til systemet og motta TRX verdt 1 USD. Det er det samme konseptet som Terra USD.

Tron er svært flytende