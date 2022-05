DeFi Land lanserer en ny P2E landbruksrelatert spillfunksjon

DeFi Land, et landbrukssimuleringsspill med flere kjeder bygget på Solana for å gamifisere Decentralized Finance (DeFi), har lansert et nytt spill for å tjene (P2E) landbruksrelatert spill.

Inntil dagens dato er DeFi Land det tredje største spillet når det gjelder markedsverdi, og enda flere funksjoner forventes å bli introdusert i dag.

Ifølge DeFi Land-teamet kunne plattformen skaffe 1,75 millioner dollar fra salget av Non-Fungible Tokens (NFT) mens den ble lansert tidligere i år.

Normalt er DeFi Land et gratisspill hvor spillere kan bli med uten startmidler og strebe etter å tjene XP samt konkurrere med andre spillere på ledertavlen for å tjene månedlige belønninger.

Etter den fullstendige P2E-lanseringen kan brukere utføre alle landbruksrelaterte aktiviteter som jordbruk, skyting og fiske. Teamet lovet også at P2E-spillet vil være tilgjengelig for spillere, og det vil også vise grunnleggende oppdrettssimuleringer som Stardew Valley og Harvest Moon-titler.

🚜🙌 DeFi Land Play and Earn – Beta Phase 2 is now live!

🧑‍🌾👩‍🌾 Join our world to experience the fastest building #Solana blockchain game. Craft, fish, harvest, shoot and more in our Metaverse.

🐈🐕 You don't own any DeFI Land NFTs? What are you waiting for? #DeFiLand pic.twitter.com/QRiAkOzpzD

— DeFi Land | Beta Phase 2🚜 (@DeFi_Land) May 18, 2022