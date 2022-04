Dogecoin vs Shiba Inu: Hvilken meme-mynt er det beste kjøpet?

Dogecoin og Shiba Inu er de største meme-myntene i verden. De to har en samlet markedsverdi på 33,3 milliarder dollar. Dette gjør dem større enn kjente selskaper som Carmax, Chegg, Wayfair, Carvana og SoFi blant andre. Dogecoin-prisen har krasjet med over 81 % fra all-time high, mens Shiba Inu har falt med over 70 %. Så, er DOGE eller SHIB det beste kjøpet?

Dette taler for Shiba Inu

Det er flere grunner til at Shiba Inu er et bedre kjøp enn Dogecoin. For det første ser det ut til at SHIB er mer populært enn Dogecoin. Data viser at SHIB er den nest mest populære kryptovalutaen på sosiale medieplattformer etter Bitcoin. Det er også en av de mest holdte kryptovalutaene globalt. Derfor er det en sannsynlighet for at disse brukerne vil bidra til å presse det høyere i fremtiden.

For det andre, og viktigst av alt, har Shiba Inu gått over fra å være bare en meme-mynt til en DeFi-plattform. I 2021 lanserte utviklerne ShibaSwap, en alt-i-ett-plattform for å bytte mynter og generere avkastning gjennom innsats og likviditet.

I følge plattformen har den nå mer enn 100 millioner dollar i total verdi låst (VL). Dette beløpet er litt under det for Cardano, som er en større plattform med over 300 millioner dollar. Folk kan også lage og handle NFT-er på plattformen. Derfor er det en sannsynlighet for at denne DeFi-plattformen vil fortsette å gjøre det bra.

Videre har Shiba Inu-utviklere annonsert planer om å lansere metaverse-verktøy i et forsøk på å utvide engasjementet. Disse initiativene vil sannsynligvis presse Shiba Inu-prisen kraftig opp. Det viktigste er at Shiba Inu-holderne er jevnere spredt.

Dette taler for Dogecoin

På den annen side er det flere grunner til at Dogecoin er en bedre investering enn Shiba Inu. For det første blir Dogecoin sett på som en pioner innen meme-myntindustrien. Som et resultat tror mange at den har en bedre sjanse for global aksept enn Shiba Inu. De siterer suksessen til Bitcoin for å støtte saken deres. Tenk på hva Mark Cuban sa om DOGE :

«Og så fikk du dogecoin, som bare er moro. Men den rare delen med det [er at] den gikk fra å være en kryptovaluta-spøk til nå å bli noe som er i ferd med å bli en digital valuta.»

Videre promoteres Dogecoin av Elon Musk, den rikeste personen i verden. Det at han holder mynten blir sett på som en måte å bekrefte dens eksistens på. Imidlertid ser talsmenn for Shiba Inu dette som en negativ katalysator for mynten siden han kan ombestemme seg.

Derfor, etter mitt syn, ser jeg på Shiba Inu som en bedre investering enn Dogecoin fordi den har utvidet bruksområdet.