Du kan nå kjøpe Libero, som steg 34 % i dag: her er hvor

Libero er symbolet til Libero Financial, som beskriver seg selv som den beste autostaking og DeFi 3.0 multikjede farming-protokollen. Libero brøt $0,01 og registrerte et handelsvolum på $7,5 millioner de siste 24 timene. Tokenet har lagt til mer enn en tredjedel til verdien i dag.

Du har kommet til rett sted hvis du er interessert i detaljene rundt Libero og de beste stedene å kjøpe Libero nå.

Siden LIBERO er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LIBERO ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LIBERO akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LIBERO.

Libero Financial tilbyr verdens høyeste faste APY, hele 158 894 %. Den har automatisk staking og sammensetning i brukerlommebøker. Medlemmer av fellesskapet får belønninger hver halvtime, altså 48 belønninger om dagen.

DeFi 3.0 flerkjedeoppdrett støtter høye belønninger. 2 – 4 % av tokenforsyningen brennes hver uke for å forhindre inflasjon.

Libero Financial hevder også at tokenet er rug-free. Det er ikke preget til lommebøker og preging er revidert av THOREUM & RugFreeCoins.

Libero stiger av flere andre grunner. Markedsverdien nådde akkurat 50 millioner dollar. Takket være $405 000 med hvaldumping i dag, overstiger tokenets totale fond $1 million.

Libero er en relativt ny ressurs, og det er vanskelig å si hvordan prisen vil utvikle seg. Mange uforutsigbare faktorer kan påvirke prisen. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe Libero, anbefaler vi deg å være forsiktig.

Digital Coin Price spår en langsiktig økning. Mynten vil bytte eier for $0,058 i 2031.

Price Prediction er også bullish. De spår en minimumspris på $0,02 neste år og $0,03 i 2024. De forventer at 1 LIBERO vil handles for minst $0,046 i 2025.

Dang $LIBERO keeps breaking ATH after ATH, just wont stop. Price goes up even after a sell off occurs. It wil consolidate at somepoint, but at what price and when who knows? As for me, I'll just keep HODLing mine since its all profit for me from here.#libero #BSCGems pic.twitter.com/kvK8a4eKPV

— CryptoMemes (@CryptoMemesfind) February 9, 2022