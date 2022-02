Fantom CEO: Stader Labs er til fordel for FTM-brukere

Stader Labs jobber med en implementering som vil bringe Liquid Staking Pools til Fantom, noe som gjør staking enkelt for FTM-innehavere, bemerket plattformen i en kunngjøring forrige uke.

Fantom-sjef Michael Kong sier at integrasjonen vil være til ford63el for FTM-brukere og det bredere DeFi-økosystemet.

Stader Labs annonserte nylig integrasjon med Fantom (FTM), og lover å bringe flytende innsatspuljer og andre spennende funksjoner til Fantom-brukere.

Med flytende staking vil FTM-brukere finne det enkelt å prege flytende tokens på sine stakede FTM-tokens. De vil da kunne utnytte disse nylig pregede tokens på tvers av DeFi-protokoller på Fantom-nettverket og andre steder som en del av investeringsstrategiene deres.

Enkel tilgang til innsatspuljer vil også føre til at FTM-innehavere enkelt kan tjene innsatsbelønninger, sa Stader Labs i en uttalelse.

Fantom-sjef Michael Kong kommenterte integrasjonen som en som "tilbyr en utrolig enkel måte for kryptoentusiaster å sette sine eiendeler i arbeid." Han la til at det ville hjelpe "generere verdi for brukerne."

Fantom CEOs kommentarer til Stader Labs-integrasjonen

Vi forsøkte å få mer fra Fantom-sjefen, spesielt hans syn på integreringen og Fantoms voksende status innenfor det bredere DeFi-området. Her er hva han hadde å si i kommentarer eksklusive til CoinJournal:

CJ: Staking har stadig blitt en av de viktigste måtene for kryptovalutabrukere å få passiv inntekt, og vi ser at TVL på Fantom-nettverket nådde over 12,8 milliarder dollar i januar midt i den bredere markedskorreksjonen. Dette tallet har sunket til rundt 8,8 milliarder dollar. Hva er dine tanker om FTM-satsing selv når du legger til Stader Labs' flotte funksjoner til Fantom DeFi?

MK: TVL på Fantom representerer verdien av eiendeler i USD som har blitt satt inn i DeFi-protokoller, både FTM- og ikke-FTM-tokens, mens innsats er når brukere satser FTM-tokenene sine for å bidra til å sikre nettverket.

Jeg tror Stader Labs vil bidra til å øke mengden FTM-innsats og TVL ettersom de tilbyr en praktisk og sikker metode for innsats via grensesnittene på brukerens vegne. Ved å legge til ekstra funksjonalitet til FTM som "liquid staking" vil brukere kunne dra nytte av både deltakelse i Proof of Stake og DeFi-økosystemet.

CJ: Fantom er for øyeblikket rangert på 5. plass på listen over største DeFi-blokkjeder når det gjelder total value locked (TVL) og vertsprotokoller. Hva får Stader Labs til å skille seg ut, og hvordan hjelper denne kunngjøringen Fantom i DeFi-området?

MK: Stader Labs tilbyr en unik tjeneste som vi for øyeblikket ikke har på Fantom, nemlig “Liquid staking”. Dette lar brukere tjene belønninger mens de sikrer nettverket og deltar i DeFi, og legger dermed til mer funksjonalitet til FTM samtidig som det bidrar til å utvide økosystemet. Det er enormt gunstig for både brukere og økosystemet.

CJ: PR-en sier at Fantom vil dra nytte av Stader Labs "modulære tilnærming til å bygge smarte kontrakter." Er det tredjepartsnettverk du tror er klare til å hoppe inn på Fantom for å utnytte Stader Labs' løsning?

MK: Stader Labs vil tillate prosjekter i Fantom-økosystemet for å integrere sine smarte kontrakter direkte i Dapps. Jeg tror vi vil se alle slags DeFi-applikasjoner, fra Dexes til utlåns- og låneprotokoller som integreres med Stader Labs.

CJ: NFT-handel er en voksende del av kryptoøkosystemet, med over 20 milliarder dollar i handelsvolum generert i 2021. Volumet forventes å øke enda mer i 2022. Hvordan er Fantom-plattformen posisjonert i denne forbindelse, og vil integrasjonen med Stader Labs komme til å ha en innvirkning?

MK: Fantom-økosystemet har sett økende vekst i NFT-prosjekter og salg. Det er nå fem NFT-markedsplasser Fantom Foundation har identifisert (PaintSwap, NFTKey, Artion, Opera House og Zoocoin). Stiftelsen hjelper til med å støtte veksten av NFT-er ved å tilby teknisk støtte og markedsføringstøtte via et insentivprogram rettet mot NFT-applikasjoner, samtidig som de gjør strategiske investeringer i prosjekter som vil drive vekst i økosystemet.

Ved å bygge ekstra funksjonalitet for Fantom, vil Stader Labs bidra til å drive økosystemvekst, og jeg tror mange av de nye brukerne også vil delta i NFT-prosjekter på plattformen.

CJ: Integrasjon med Stader følger Shopping.io forrige måned. Er det flere som kommer, og hvilke sektorer av kryptoøkosystemet ser Fantom Foundation på for å fremme nettverkets vekst og adopsjon?

MK: Vi ser flere og flere prosjekter og infrastrukturleverandører distribuere på Fantom-nettverket, noe som øker funksjonaliteten for både brukere og utviklere. Fantom-økosystemet vil fortsette å se en sterk vekst.

CJ: Når kan Fantom-fellesskapet forvente å begynne å ta av løsningene for Liquid staking og Stake pools? Er det noen spesifikke skritt FTM-innehavere må ta før de begynner å bruke funksjonene?

Vi jobber veldig tett med Stader Labs for å hjelpe deres tekniske integrering. Mer informasjon vil bli annonsert nærmere lanseringsdatoen. FTM-innehavere bør finne integrasjonen praktisk og intuitiv å bruke.

Fantom er en lag-1 blockchain-plattform som tilbyr høy skalerbarhet, raske transaksjoner og svært lave gebyrer.