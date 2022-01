På slutten av fjoråret annonserte Bakkt at de jobber med Google Cloud. Kunder med Bakkt Visa-debetkort, eller Bakkt-kort, kan blant annet betale med bitcoin (BTC), der Google Pay støttes. Dette gjelder imidlertid ikke direkte kryptobetalinger. BTC blir først konvertert til fiat.

I et forsøk på å ytterligere tilpasning til kryptobetalinger, kunngjorde Google at de har ansatt et tidligere styremedlem i betalingsavdelingen hos PayPal, Arnold Goldberg. Oppkjøpet har et kryptoskjær, ifølge rapporter fra Bloomberg .

Google legger opp til en bredere kryptostrategi

Bitcoin og resten av industrien beveger seg sakte men sikkert inn i mainstream-sfæren, og det er nesten umulig å forestille seg verdens finansscene uten den. Usannsynlige hendelser må finne sted for at bitcoin skal slutte å eksistere om ti år, og de fleste ser ut til å innse det nå. Masseadopsjonen fortsetter jevnt og trutt, og flere og flere velger å plassere en liten del av sparepengene sine i bitcoin. Dette har også Google lagt merke til.

I et forsøk på å øke utvidelsen til bitcoin-området, hyret Google en tidligere PayPal-stjernespiller, Arnold Goldberg. Goldberg har fått i oppgave å ta over i styret for betalingsavdelingen i Google for å ta Google Pay til neste nivå. Googles handelspresident, Bill Ready, sa til Bloomberg at det å ansette Goldberg er en del av en bredere finansstrategi. Det er påfallende at Ready også nevner kryptovalutaer som en del av denne strategien.

I følge Bloombergs rapport samarbeidet Google med den store amerikanske handelsplattformen Coinbase og bitcoin-betalingsprosessoren BitPay for å legge til den nye funksjonaliteten. Bill Ready fortalte også Bloomberg at teamet hans fortsatt leter etter nye partnere for å styrke økosystemet, noe som gjør det svært sannsynlig at vi snart kan ønske Google velkommen inn på bitcoin-arenaen.

Selskapet har utviklet en ny finanstjeneste en stund, men trakk ut støpslet i forrige måned. Google ønsker å ha et bredere fokus på finansverdenen og være et «bindevev» for alle i forbrukerfinansieringsbransjen.

I tillegg har Google allerede inngått flere partnerskap med kryptoselskaper. For eksempel jobber det nå med BitPay og Coinbase med mål om å la brukere lagre krypto i digitale betalingskort i Google Pay. Ready sier at Google vil fortsette å møte forbrukernes etterspørsel:

"Krypto er noe vi legger stor vekt på, […] Ettersom bruker- og selgeretterspørselen utvikler seg, utvikler vi oss med den."

Hva Google planlegger å gjøre med krypto er fortsatt uklart. Det er imidlertid slående at Google engasjerer seg aktivt i krypto og har begynt å jobbe med ulike kryptoprosjekter.

Sliter med å slå gjennom

Teknikgiganten sliter med å få fotfeste i betalingsbransjen og har nå planer om å endre det med bitcoin. På kort sikt bør samarbeid med Coinbase og BitPay gjøre det mulig blant annet å holde bitcoin på digitale kort – og deretter utstede disse midlene som fiat til forhandlere. Betale indirekte med bitcoin med betalingskort fra Google; det høres ut som en interessant måte for bitcoin å skalere på.

Dette vil tillate forbrukere å foreta transaksjoner med bitcoin uten direkte bruk av blokkjeden; alt vil gå gjennom Googles egne systemer. Selv om dette ikke er måten bitcoin noen gang var ment å brukes på, kan man imidlertid fortsatt lagre mesteparten av bitcoin i sin egen lommebok og overføre deler av eiendelene til bruk med Google. For det meste gjenstår full kontroll over dine egne eiendeler, og du er i liten grad avhengig av tjenestene til Google. Det er foreløpig ikke klart når Google slipper de digitale betalingskortene.

Google Pay og Bitcoin integrasjon

Den digitale valutaen blir stadig mer kjent for selskaper og finansinstitusjoner. I fjor ble det annonsert at Apple Pay ønsker å gjøre betalinger med Bitcoin mulig, og at Google Pay og Samsung Pay vil følge etter.

Informasjonen kommer fra BitPay, som er en tjenesteleverandør som fører tilsyn med Bitcoin-transaksjoner i USA. Stephen Pair, selskapets administrerende direktør, kunngjorde den kommende bruken av Bitcoin for Google Pay til Businesswire. "Vi har tusenvis av BitPay Wallet-appbrukere som bruker BitPay-kortet og alltid leter etter nye steder og måter å bruke kryptovalutaene sine på. Med Apple Pay, og snart Google Pay og Samsung Pay, blir det enklere å bruke BitPay-kort flere steder."

Oppgivelse av planene om å bli bank

I oktober i fjor ble det kunngjort at Google hadde kansellert samarbeidsplaner med «Plex» for å la brukere ha bankkontoer hos selskapet. «Vi er ikke en bank, og vi har ingen intensjon om å bli en. Noen tidligere prosjekter har noen ganger underbevisst presset oss litt i den retningen," sa Bill Ready. Snarere bør Google Pay bli en plattform for forbrukere når det gjelder deres økonomi.

Som bruker kan du enkelt betale kontaktløst på mobile enheter med Google Pay. Som en del av de nye planene vil Google Pay bli til en digital lommebok som lar deg lagre arrangementsbilletter, flybilletter, vaksinasjonspass og lignende i tillegg til bitcoin og andre digitale eiendeler. Med flere pågående store partnerskap innen bitcoin-området, ser det ikke ut til at det er lenge før vi kan holde bitcoin med Google. Bakkt annonsert