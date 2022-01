Avaxtars (AVXT)-prisen skyter i været. Den har hoppet med rundt 117 % i dag og nådde en daglig topp på $25,68.

For øyeblikket handles AVXT til $14,65, med et 24-timers handelsvolum på $3,03 millioner. Markedsverdien er $2,7 millioner, med en sirkulerende forsyning på 156,8K AVXT.

Avaxtars er et Metaverse-spill for å tjene penger bygget på Avalanches C-Chain og AVXT er dens opprinnelige valuta som ble lansert i oktober 2021.

Avaxtars er bygget på NFT-er og har alle komponentene i spillet tokenisert og lever på Avalanche-blokkjeden. På Avalanche-nettverket blir hver Avaxter digitalt generert og registrert som en unik ERC-721NFT.

Spillet har funksjoner som en personlig Avaxter Generation Machine (PAGM) for å analysere den digitale genetiske koden (DGC) til Gen1 og lage nye Gen2 Avaxters. Denne prosessen kalles Avaxtar farming som gjør det mulig for brukere å tjene AVXT-tokens og nye Avaxters.

For at brukerne kan begynne å spille, må de kjøpe Avaxtarer fra markedsplassen der Gen1 og Gen2 Avaxtars er rimelige, mellom $5 og $15.

Denne rimeligheten gjør Avaxtars til et fantastisk prosjekt for de nye brukerne innen kryptovaluta, NFT-er og Metaverse.

For øyeblikket kan brukere se etter betaversjonen av Avaxtars ved å koble til en kompatibel lommebok som MetaMask. Prosjektet er blant de få som levde opp til løftene ved lansering og ble en av de mest anerkjente Metaverse kryptomyntene på markedet.

Spillet har også tre forskjellige tokens som er ENXT, AVXT og DGC. ENXT er laget ved å gi likviditet til AVXT-AVAX-pooler på en desentralisert børs, AVXT som er opptjent av mekanikk i spillet, og DGC som genereres av PAGM-prosesser.

Avaxtars kunngjorde i dag deres partnerskap med det første sosiale nettverket på Avalanche, Kaira Network, hvor brukere kan koble sine Avaxtar NFT-er til nettverksplattformen for å lage innhold og tjene Kaira-tokens mens de sosialiserer.

🔥 Announcement!

🔸 $100,000 worth of ALLOCATION POOLS to the #Avalanche community, exclusive to our Private Sale round!

🏁 Application time: Monday 6.00PM UTC

Wait until Monday to become an early investor in $KAIRA token's private sale round and for our detailed blog post.

— Kaira Network 🔺 (@KairaNetwork) January 14, 2022