Prisen på Dogecoin har steget med mer enn 36% de siste tre ukene. Per 13. mars handlet DOGE til $0,1116 sammenlignet med dagens kurs på $0,1525.

Den bullish trenden har fortsatt inn i denne uken. Meme-mynten startet uken med en økning på 2 % tidlig mandag morgen før den trakk seg litt tilbake resten av dagen. I dag, tirsdag, har prisen registrert en stigning på 5,67 % i skrivende stund.

I denne artikkelen skal vi fokusere på hvorfor Dogecoin-prisen stiger.

Dogecoin har vært i rampelyset av en rekke årsaker. En av dem skiller seg imidlertid ut, og det er tilknytningen til SpaceX og Tesla-grunnlegger, Elon Musk. Musk har vært en stor forkjemper for meme-mynten, og et av selskapene hans, Tesla, aksepterer nå $DOGE som betaling for sine varer.

I går, mandag 4. april 2022, kjøpte Elon Musk 73 486 938 Twitter-aksjer verdt rundt 3 milliarder dollar, noe som gjorde ham til den største Twitter-aksjonæren.

Før flyttingen hadde Musk kritisert Twitter for åpenhet og ytringsfrihet.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022