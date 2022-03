Kryptomarkedet har vært relativt mindre ustabilt det siste døgnet.

UK100 falt 1,03 % i går da investorer reagerte dårlig på fornyede sanksjoner mot russiske oligarker fra den britiske regjeringen. Evraz kan bli avnotert fra UK100 neste uke på grunn av kollapsen i aksjekursen.

Amerikanske markeder falt i går da ferske inflasjonstall fornyet frykten for pengepolitikken. Den siste amerikanske KPI-inflasjonen viste at prisene steg med 7,9 % per år.

Topp krypto

De fleste av de 10 beste kryptoene viste prisbevegelser på rundt 1% eller mindre. Avalanche økte med over 2 % og Polkadot økte verdien med 5 %.

Topptrekkere

Dagens toppmotor er Stacks, som skyter i været etter at kryptobørsen Okcoin annonserte et partnerskap med L1-blokkjeden for å danne Bitcoin Odyssey.

Okcoin lover $165 millioner til grunnleggere og prosjekter som utvikler desentraliserte applikasjoner på Bitcoin og Stacks. Stacks økte verdien med mer enn 30 % i dag.

Kadena steg 25 % på nyheter om en kommende notering på Binance. THORChain økte verdien med 16 %.

Elrond har gjennomgått flere vellykkede utviklinger i det siste, som reflekterer prisen. Elrond har gått opp rundt 10 % de siste 24 timene.

I går kom det frem at nettverket hadde kjøpt opp Capital Finance Services, et medlem av det globalt kjente og aktive Twispay-merket, en e-pengeinstitusjon.

Personvernmynten Zcash er opp 11 % etter gårsdagens fall. På den tapende siden er Arweave ned 9 %. Waves har tapt 5,89 % etter et utvidet rally, men har fortsatt 35 % ukentlige gevinster.

Trender

FWC er symbolet til et prosjekt kalt Qatar 2022 Token, hvis popularitet skyter i været når verdensmesterskapet nærmer seg. 1 FWC er verdt bare $2,88e-10, men den har økt med 532 % de siste 24 timene.