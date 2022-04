Kryptomarkedet som helhet var bullish i dag, med flertallet av topp 10 kryptoer som registrerte gevinster de siste 24 timene.

Topp krypto

Bitcoin var opp rundt 3% og handlet over $41 000 i skrivende stund. Andre kryptoer var også høyere, inkludert Ethereum, opp rundt 1 %, og Cardano og XRP, som registrerte gevinster på henholdsvis 1 % og 2 %.

På #10 økte Avalanche rundt 5%. NEAR fortsetter sitt rally, og legger ytterligere 5 % til verdien.

Topptrekkere

Altcoins beveger seg veldig bra på topp 100 i dag. Toppvinnerne er THORChain (+17%), BTT (+9%), Chiliz (+11%), OKB og Kava med 10% hver, Compound med 18%, Moonbeam med 13%, Kyber Network med 23%, Audius med 20 %, Bitcoin Cash med 13 %, og ApeCoin med 8 %.

KNC er symbolet til Kyber Network, som gjennomgikk utvidelse til ti forskjellige blokkjeder, integrert med Uniswap v3 og deltok i Avalanches nye utviklerinsentiv. Dette førte til 50 % prisøkning for noen dager siden. KNC fortsetter rallyet i dag.

Moonbeam deltok nylig i ledende globale kryptobegivenheter og -fora, den viktigste var i Amsterdam. Compound øker etter en nylig notering på Robinhood sammen med Shiba Inu, Polygon og Solana.

THORChain steg etter at THORSwap V2s Open Beta ble publisert. Det nye brukergrensesnittet gir en elegant, brukervennlig krosskjede trading og LP opplevelse. Den første Bitcoin Cash-minibanken i verden åpnet i dag.

Trender

Luniverse, et unikt nytt metavers for spill, fortsetter gårsdagens rally, og øker verdien med ytterligere 3410 %. Rett bak den er Konstrukt, en plattform for spill for å tjene spillløsninger med integrert blokkjede-mekanikk.

Konstrukts hovedmål er å skape et desentralisert blokkjede-spillmiljø som belønner token-innehavere og tilbyr en rekke funksjoner. Tokenet økte 1,019 % i dag.