Kryptostrateg skisserer gode utsikter for FTM, MATIC og ENJ

Kryptovalutaer fortsetter den nedadgående trenden ettersom sentimentet over hele aksjemarkedet også tynger kryptoaktiva.

Den populære kryptoanalytikeren Michael van de Poppe har fremhevet den neste mulige utviklingen for flere altcoins, inkludert Polygon (MATIC), Fantom (FTM) og Enjin Coin (ENJ).

Analytikeren fremhever også de tekniske utsiktene for to andre altcoins – Woo Network (WOO) og Verasity (VRA).

Van de Poppe tror også flaggskipets kryptovaluta Bitcoin kan se en anstendig sprett og bryte til $46 000 prisnivå. Dette følger kryptovalutaens flip over 40 000 dollar etter et kort fall til laveste nivå på 39 600 dollar på mandag.

Fantom (FTM) er verdt å følge med

Når det gjelder altcoins, sier analytikeren at Fantom-prisen kan se enda et løp, utenfor store støttenivåer. Han ser på FTM/BTC-paret som en indikasjon på den bullish motstandskraften, og legger merke til at 0,0005 BTC er et godt inngangspunkt for mynten.

Michael van de Poppe mener FTM, sammen med Cosmos (ATOM) og Chainlink (LINK), er noen av altcoinene som har vist stor styrke den siste tiden. Han sier at hvis Bitcoin-prisen «bestemmer seg», vil FTM være en av disse altcoinene å følge med på.

Once #Bitcoin is done and settles down for a bit, you'd want to jump onto the coins that have been showing strength in the past weeks already. I'd consider $FTM, $ATOM, $LINK as some of the coins that are showing massive strength recently. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 8, 2022

Polygon (MATIC)

Analytikeren følger også med på Polygon, en annen mynt som steg massivt i 2021, men som har møtt økt press siden den bredere markedskorreksjonen startet i desember.

Van de Poppe sier at MATIC har potensiale for et nytt oppadgående rally hvis prisene faller over en sentral motstandssone på $2,15-$2,20.

ENJ og WOO ser også greie ut

Når det gjelder Enjin Coin (ENJ), bemerker kryptostrategen at den utvidede korreksjonen har okser som ser på to kritiske støttenivåer. Den første er rundt $2,20 og den andre kan være på $1,90-området.

Han bemerker at hvis prisene holder seg over de to ankrene, er det mulig for ENJ å se nytt oppsidemomentum.

Han sier at ENJ har " to massive områder med støtte,".

Neste opp er WOO, det opprinnelige tokenet på Woo Network. Ifølge van de Poppe vil tokenets verdi sannsynligvis eksplodere hvis den bryter mot Bitcoin. For øyeblikket er WOO/BTC-paret priset til 0,00002214 BTC, med altcoinen 2,4% ned mot toppkryptoen de siste 24 timene.

Verasity (VRA) kan snart stige til 6800 sats

Men traderen påpeker at mynten har testet en nøkkelforsyningssone flere ganger, og potensialet for en bullish fortsettelse er der hvis kjøpere fortsetter å nå høyere lavpunkter.

Den andre altcoinen på analytikerens liste over potensielle outperformers i 2022 er Verasity (VRA). Prisen på tokenet har gått ned nesten 25 % de siste 7 dagene, noe analytikeren bemerker. VRA/BTC-paret handles rundt 6300 sats i skrivende stund, over støttesonen på 5335-5800 sats.

Van de Poppe sier at VRA kan se et friskt kjøprsrally hvis den bryter høyere over hovedmotstanden rundt 6800 satoshis.