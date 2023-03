Mer enn søte memer – topp 12 beste verktøy-tokens som gir investorene mer for pengene

Meme-mynter kan være morsomt, men å eie dem har sjelden noen ekstra fordeler. Dette er i sterk kontrast til verktøy-tokens, som gir enestående tilgang til noen av de mest innovative prosjektene på blokkjeder.

For å finne ut hvilke verktøy-tokens som er de beste, har vi laget en liste med 12 av de heteste alternativene på markedet akkurat nå:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Chainlink (LINK)

1Inch Network (1INCH)

Basic Attention Token (BAT)

Binance Coin (BNB)

Ripple (XRP)

Chiliz (CHZ)

Ethereum (ETH)

Yearn.Finance (YFI)

Enjin Coin (ENJ)

Decentraland (MANA)

1. Metacade (MCADE)

Hva er Metacade?

Metacade (MCADE)er en GameFi-plattform som tilbyr et stort utvalg av forskjellige arkadespill på ett sted. Hver tittel har play-to-earn-mekanikk som lar spillere tjene belønninger i kryptovaluta mens de spiller seg gjennom utallige nivåer og forbedrer ferdighetene sine.

Gaming i metaversarkaden spenner fra tilfeldig spilling til gaming på konkurransenivå, ettersom Metacades Compete2Earn-funksjon lar spillere møtes for å konkurrere for sjansen til å vinne store premier betalt i MCADE-tokens.

MCADE har stor nytteverdi innenfor Metacade-økosystemet, og det primære bruksområdet er å gi belønninger når brukere deltar i plattformens ulike funksjoner. Metacade sine funksjoner går utover arkaden, siden brukere også kan tjene MCADE mens de deler kunnskap, samhandler med andre brukere og tester ut nye blokkjedespill før de offisielt lanseres.

Metacade har som mål å bli et sentralt knutepunkt for Web3-fellesskapet ettersom den tilbyr en sentral plassering for å få tilgang til noen av de mest verdifulle alfaene i blokkjede-gaming og kryptovaluta. MCADE driver et avansert insentivsystem som forventes å tiltrekke seg et betydelig antall brukere over tid.

Hvorfor kjøpe MCADE?

Ikke bare er Metacade en omfattende GameFi-plattform med en rekke mekanikker spillere kan tjene penger på, men plattformen støtter også utviklingen av nye arkadespill direkte gjennom Metagrants-programmet. MCADE tokeneiere kan stemme for å bestemme hvilke nye prosjekter som mottar finansiering, ettersom MCADE får ekstra nytte som en av de beste styrings-tokenene som har blitt lansert i nyere tid.

MCADE token-presale har tiltrukket seg investeringer verdt $13,2m og er nå i sin siste fase. Som et helt nytt prosjekt i krypto-området har Metacade et enormt potensial for vekst, og presale kan være den perfekte muligheten til å bli involvert.

2. AltSignals (ASI)

Hva er AltSignals?

AltSignals (ASI) har støttet 50 000 kryptohandlere med lønnsomme tradingsignaler siden den først ble lansert i 2017, og utvider nå sitt blokkjede-tilbud med et verktøysett for kunstig intelligens.

Plattformens proprietære tradingindikator AltAlgo, har hjulpet mange tradere som matchet sine signaler til å gå 10 ganger porteføljen sin i løpet av 19 separate måneder. Det nye AI-drevne verktøysettet ActualizeAI, er designet for å forbedre frekvensen og nøyaktigheten til tradingsignaler, noe som gir det enormt stor verdi i området av kryptotrading.

ActualizeAI bruker naturlig språkbehandling (NLP) og prediktiv modellering for å oppnå en høyere nøyaktighet enn andre alternative tradingverktøy. Senere mulighetener for maskinlæring forventes å kontinuerlig utvikle verktøyet ytterligere. Dette verktøyet er tilgjengelig ved å eie prosjektet sitt nye opprinnelige token ASI.

ASI gir også tilgang til AI Members Club, som gir mange fordeler i tillegg til AltSignals-brukere. Ved å eie ASI-verktøyet får brukere tilgang til lukrative muligheter for å investere i tidlige stadier av kryptovalutaer og kan i tillegg konkurrere i online tradingturneringer for sjansen til å vinne priser betalt i kryptovaluta.

Hvorfor kjøpe ASI?

ASI-tokenet er helt nytt og driver en eksisterende plattform som har dokumentert suksess. Ved å kombinere kunstig intelligens med algoritmiske indikatorer, leverer AltSignals lønnsomme tradingsignaler med et enestående nivå av nøyaktighet. ASI tokeneiere får eksklusiv tilgang til denne nye pakken med verktøy, og som et resultat kan de få en reell fordel mens de trader.

ASI krypto-presale pågår fortsatt. Deltagere som er tidlig ute forventes å se stor avkastning på sin opprinnelige investering, og ASI-tokenet er også designet for å gi større tilgang til lønnsomme investeringer i fremtiden.

ASI er absolutt en av de beste verktøytokens akkurat nå, og presale er en svært lovende investeringsmulighet som et resultat. Krypto verktøytokens gir sjelden brukere ekstra muligheter for å tjene penger, noe som gjør at ASI skiller seg ut i Web3-verdenen.

3. ChainLink (LINK)

Hva er ChainLink?

ChainLink, eller LINK som det er allment kjent som, er en type desentralisert nettverk som kobler blokkjedeplattformer til eksterne systemer. ChainLink gjør dette ved å samle inn data fra kilder utenfor kjeden før de registreres i blokkjeder som er kompatible med APIer som kan brukes i smarte kontrakter.

Nettverket er en manipulasjonssikker og pålitelig måte å trygt overføre data mellom to inkompatible systemer. ChainLink gir data fra virkelige hendelser som er lagret i off-chain databaser, noe som gjør det mulig å bygge et større utvalg av blokkjedeapplikasjoner ved hjelp av smarte kontrakter og selvutførende koder.

ChainLink-noder er ansvarlige for å samle inn og koble de riktige dataene for at disse prosessene skal skje automatisk på blokkjeden. ChainLink sin løsning gjør det mulig å bygge sikre og pålitelige applikasjoner med forbedret kompleksitet, noe som gjør blokkjede til et levedyktig alternativ til sentraliserte applikasjonsnettverk.

Hvorfor kjøpe LINK?

ChainLink har blitt en topp 20 kryptovaluta etter markedsverdi takket være sin unike blokkjedeløsning. Det er et desentralisert lagringsnettverk som tjener en viktig funksjon i Web3, og den har dannet hundrevis av store partnerskap som et resultat.

LINK er naturligvis forskjellig fra de fleste verktøytokens, ettersom nettverket brukes til å gi tilgang til data som ellers ville vært utilgjengelig på blokkjeden. Det er en svært ettertraktet investering i kryptoaktiva og en av de beste verktøytokenene fordi den støtter det bredere krypto-økosystemet direkte.

4. 1Inch Network (1INCH)

Hva er 1-tommers nettverk?

1Inch Network, eller 1INCH som det ofte blir kalt, er en desentralisert børs (DEX) aggregator som tar sikte på å gi best mulige trades for sine brukere. Siden den spesielle tjenesten som tilbys av 1Inch Network er fullstendig desentralisert, er den avhengig av komplekse smarte kontrakter for å finne den ideelle måten for å utføre peer-to-peer transaksjoner med krypto.

1Inch er en av de største kryptobørsene i verden. 1Inch kan også bidra til å minimere kostnadene ettersom brukere betaler transaksjonsgebyrer, og de smarte kontraktene som er distribuert av plattformen vurderer alltid de mest effektive måtene for å holde kostnadene nede.

1INCH som er det opprinnelige tokenet, tilbyr en rabatt på 1 %–7 % provisjon på alle transaksjoner etter tilkobling til 1INCH swap protokoll. Nettverket sikrer maksimal effektivitet for brukerne ved å utnytte eksterne blokkjede-lister som inneholder token-likviditet, slik at brukerne får tilgang til globale kryptomarkeder og får optimaliserte priser.

Hvorfor kjøpe 1INCH?

1Inch-tokenet er et av de beste eksemplene på verktøytokens som driver en desentralisert protokoll, ettersom verktøytokenet oppmuntrer eksterne parter til å bidra til protokollen. 1INCH fungerer som et styringstoken og lar alle eiere av sikkerhetstokens få stemme i forslag som blir lagt frem av 1Inch desentralisert autonom organisasjon (Dao).

Den nåværende prisen på 1INCH er $ 0.50. Det er per i dag en av de beste investeringene i kryptovaluta, da den har betydelig oppsidepotensial fra dagens prisnivå. 1INCH har tilgang til likviditet fra 10 forskjellige blokkjeder, noe som gjør at den skiller seg ut fra alle andre verktøytokens på denne listen.

5. Basic Attention Token (BAT)

Hva er Basic Attention Token?

Basic Attention Token (BAT) er et blokkjedebasert, desentralisert digitalt system for reklamering designet for å tilby høyere effektivitet og forbedret åpenhet innen annonsering på nett. BAT er plattformen sitt innebygde verktøytoken som gjør det mulig for alle brukere som ser på nettannonser på plattformen å få belønninger.

Basic Attention Token sin plattform er koblet til nettleseren Brave for å aktivere annonser som beskytter personvernet. Bedrifter kan kjøpe annonseplass direkte på nettverket ved hjelp av BAT-tokens, og en del av alle transaksjoner sirkuleres tilbake til både annonsører og brukere når de ser på annonsene.

Plattformen sitt ønske er å balansere brukernes personvern, gi fordeler til utgivere og lette utgifter til annonsørene som kan benytte seg av BAT-tokens og Brave sin nettleser. I dette anonyme systemet får brukere en belønning for å rette oppmerksomheten sin mot digitale annonser.

Hvorfor kjøpe BAT?

BAT er et eksempel på hvordan verktøytokens fungerer for å tilrettelegge for et bredt antall blokkjede bruker-caser, ettersom Basic Attention Token sin unike blokkjede-infrastruktur bidrar til å minimere annonsesvindel, forbedrer brukernes personvern og gir høyere investeringsavkastning for annonsører på grunn av forbedret evne for målrettede annonser.

Den nåværende prisen på BAT er $ 0.23. Ikke alle verktøytokens har et virkelig unikt tilbud, men Basic Attention Token er et godt eksempel på en mynt som løser et spesifikt problem ved å bruke distribuert reskontroteknologi med åpen kildekode. BAT er uten tvil en av de beste verktøytokens i Web3.

6. Binance Coin (BNB)

Hva er Binance Coin?

Binance Coin (BNB) er en kryptovaluta laget av Binance, selskapet bak den største av alle sentraliserte børser (CEX) i Web3 etter daglig tradingvolum. BNB brukes til å drive Binance Ecosystem, slik at tradere og bedrifter kan bruke BNB for ulike avgifter, for eksempel token-oppføringer og trading-gebyrer på den sentraliserte børsen.

BNB brukes også til å betale gassavgifter for Binance Smart Chain (BSC), som er det mest brukte desentraliserte blokkjedenettverket i verden. Den støtter utviklingen av tilpassede tokens og applikasjoner, noe som har ført til økende nytteverdi for BNB ettersom den er essensiell når man bruker nettverket.

Ved å eie BNB-tokens kan brukere også få rabatter på tradingavgifter mens de bruker Binance børs. Binance børs tilbyr også innsatstjenester sånn at BNB-eiere kan tjene en passiv inntekt på plattformen.

Hvorfor kjøpe BNB?

Binance er et av de mest innflytelsesrike kryptoprosjektene i verden, og plattformens opprinnelige token spiller en avgjørende rolle. Den driver selskapets utvalg av forskjellige blokkjede-eiendeler og tjenester, inkludert den største CEX og den mest brukte blokkjede-infrastrukturen.

Den nåværende prisen på BNB er $ 307, ned fra et rekordhøyt toppnivå på $ 690. Som en av de mest omfattende verktøytokenene i krypto-universet kan det nåværende prisnivået være et flott inngangspunkt for investorer som tenker på sikt.

7. Ripple (XRP)

Hva er Ripple (XRP)?

XRP, også kjent som Ripple, er en digital ressurs designet for bruk i sikre og skalerbare betalinger. XRP ble opprettet av Ripple Labs Inc for å gi banker og betalingsleverandører et øyeblikkelig og rimelig globalt oppgjørssystem.

XRP har vist seg å være raskere, sikrere og mer effektiv enn tradisjonelle metoder for å overføre penger internasjonalt – slik at brukere kan foreta transaksjoner i løpet av sekunder uavhengig av deres geografiske plassering.

XRP er et av de mest populære verktøytokens for finansielle institusjoner fordi det kan gi umiddelbar likviditet for grenseoverskridende transaksjoner. Det er en kostnadseffektiv måte å behandle valutaforespørsler på, siden enhver fiat-valuta kan byttes mot XRP før transaksjonsverdien kan sendes over hele verden i løpet av sekunder.

Hvorfor kjøpe XRP?

XRP fortsetter å ha et enormt potensial som en pålitelig, kostnadseffektiv måte å overføre digitale penger på tvers av landegrensene, til tross for den pågående rettssaken med Securities and Exchange Commission (SEC).

SEC tar sikte på å bevise at XRP er sikker på grunn av at den er opprettet av et sentralisert selskap, mens Ripple argumenterer for at det ikke var noe første mynttilbud, eller «initial coin offering» (ICO), for å skaffe midler og at XRP-sikkerhetstoken først og fremst brukes til å sikre en desentralisert blokkjede kalt XRP Ledger.

Mange forskjellige verktøytokens faller inn under samme kategori som XRP, da en grad av sentralisering er nødvendig for at en organisasjon skal oppnå et mål. Bransjen forventes å få regulatorisk klarhet i kjølvannet av XRP-rettssaken, noe som massivt kan øke den totale verdien på XRP hvis den går seirende ut.

8. Chiliz (CHZ)

Hva er Chiliz?

Chiliz (CHZ) er en digital fintech-plattform som spesialiserer seg på blokkjedeteknologi og engasjement innen sport. Målet er å utnytte en innovativ plattform for å utvikle tilhengernes engasjement og muligheter for inntektsgenerering for verdens ledende sportsmerker, inkludert team, individuelle idrettsutøvere og forbund.

Chiliz sin teknologi lar også supportere få stemmerettigheter for favorittidrettslagene sine. CHZ-tokens brukes til å kjøpe fan-tokens som kan brukes til å delta i styringsvedtak. Ikke bare får dette fansen til å føle seg nærmere det som skjer på daglige basis, men det gir også en ekstra inntektsstrøm for sportsfranchising.

Gjennom Chiliz har fansen makten til å påvirke favorittsportene sine på måter som aldri før var mulig, samtidig som de mottar økonomiske belønninger via Fan Tokens for å delta. Chiliz har allerede oppnådd en enorm suksess, og sikret seg partnerskapsavtaler med store sportsorganisasjoner som LaLiga Santander, AC Milan med flere.

Hvorfor kjøpe CHZ?

CHZ-eiere får tilgang til stemmerett og kan påvirke forutsetningene hos store sportsorganisasjoner på helt nye måter. I bytte for å få stemmen sin hørt, mottar tilhengerne belønninger med pengeverdi. CHZ ligger til grunn for hele denne prosessen og er derfor en av de beste verktøytokens i Web3.

Den nåværende prisen på CHZ er $ 0.12. Den opprinnelige kryptomynten for Chiliz-økosystemet har et stort potensial for fremtiden takket være den nyttige løsningen for store sportsbedrifter, noe som gjør den til en av de beste verktøytokens å kjøpe på lang sikt.

9. Ethereum (ETH)

Hva er Ethereum?

Ethereum (ETH) er en blokkjedebasert, åpen kildekodeplattform som lar utviklere bygge og distribuere desentraliserte applikasjoner. Ethereum støtter selvutførende smarte kontrakter, der kontraktsavtaler skrives i kode og utføres automatisk når visse betingelser er oppfylt.

Ethereum desentraliserer datalagring og muliggjør peer-to-peer-interaksjoner uten behov for tredjeparter som for eksempel banker. Ethereum bruker sin egen opprinnelige kryptovaluta Ether, som brukes til å betale gassavgifter hver gang de samhandler med blokkjeden.

Transaksjonsgebyrer er den primære bruker-casene for Ethereum. Siden Ethereum støtter nesten 2000 uavhengige desentraliserte applikasjoner (dApps), ENS-domener og flertallet av non-fungible tokens (NFT-er), gir dette ETH enorm verdi innenfor Web3-økosystemet.

Hvorfor kjøpe ETH?

ETH har sett utbredt bruk som både et investeringsmiddel og en digital valuta, på grunn av at det er et betalingsmiddel innenfor Web3. Nytten som et betalingsmiddel er en primær kilde til etterspørsel etter tokenet, som er den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi.

Siden Ethereum fullførte The Merge i 2022, har Ethereum-blokkjeden byttet til en proof-of-stake-protokoll. Dette gjør nettverket mer effektivt, noe som kan hjelpe det med å støtte et økende antall applikasjoner og brukere over tid. ETH er absolutt en av de beste verktøytokens å kjøpe nå for fremtidig avkastning.

10. Yearn.Finance (YFI)

Hva er Yearn.Finance?

Yearn.Finance (YFI) er en desentralisert finansplattform som gjør det mulig for brukere å maksimere inntjeningspotensialet sitt. Gjennom Yearn.Finance kan brukere optimalisere avkastning på kryptovaluta ved å bruke et utvalg automatiserte strategier.

YFI tilbyr alle tjenestene som en tradisjonell finansiell rådgiver eller bank ville tilby uten gebyrene som er knyttet til det. Det ligner på et tradisjonelt hedgefond, bortsett fra at plattformen analyserer de mest lønnsomme strategiene for yield farming på tvers av mange ledende DeFi-prosjekter.

Yearn.Finance er brukervennlig og krever liten innsats å bruke, ettersom alle kan få tilgang til en komplett pakke med DeFi-tjenester ved å sette inn penger på plattformen. Den intuitive designen og integrerte verktøy lar brukerne øke inntektene sine samtidig som de sparer både tid og penger.

Hvorfor kjøpe YFI?

Eiere av YFI-verktøytokens får styringsprivilegier i Yearn.Finance Dao. Tokens kan også tjenes som en belønning for innsats på plattformen, noe som bidrar til å forenkle transaksjoner og opprettholde likviditetsnivåer og sikre plattformen.

Som en ledende DeFi-aggregator som tilbyr en omfattende pakke med verktøy, er YFI en av de beste verktøytokenene på kryptomarkedet. YFI har ekstremt knapp tokenomics, med bare 36 666 tokens i omløp. YFI sin deflasjonsdesign gjorde den til den første kryptoen som var verdt mer enn Bitcoin og gir den et stort potensial for fremtidig investeringsavkastning.

11. Enjin Coin (ENJ)

Hva er Enjin Coin?

Enjin Coin (ENJ) er en populær kryptovaluta som ble utviklet for bruk innenfor Enjin-nettverket. Det er et Ethereum-basert token som ble spesialdesignet for å muliggjøre enkel opprettelse av digitale eiendeler for blokkjede-gaming .

Enjin gjør det mulig for utviklere og spillere å lage virtuelle varer med tilpassede funksjoner. Dette kan inkludere tradingmuligheter i spillet, variable knapphetsnivåer og mer. ENJ verktøytokens representerer en metode for å låse likviditet i digitale eiendeler i spillet, som gir nesten umiddelbar trading med lav utglidning for blokkjede-gaming-markedsplasser.

ENJ-verktøytokens tjener vanligvis til å lage digitale eiendeler i spillet, men de kan også brukes til å betale transaksjonsavgifter på Enjin Network og for å hjelpe utviklere med å lage NFT-baserte spill. Markedsplasser som er kompatible med ENJ kan overføres til spesialbygde dApps, noe som bidrar til å skape en jevn brukeropplevelse for blokkjedebaserte spillere.

Hvorfor kjøpe ENJ?

Enjin Coin har enorm nytte i Enjin-økosystemet, som er en omfattende pakke med verktøy som bidrar til å øke det generelle utviklingsnivået i GameFi. Ved å lette prosessen med å lage spillapplikasjoner på blokkjeden, spiller ENJ en viktig rolle i blokkjede-gaming-revolusjonen.

ENJ-tokens er for tiden verdsatt til $ 0.40 og har et stort oppsidepotensial. Ettersom blokkjedespill vokser i popularitet, vil unike kryptoaktiva som bruker ENJ-fasiliteter sannsynligvis bli mer utbredt. Som et resultat er ENJ en av de beste verktøy tokens å kjøpe akkurat nå.

12. Decentraland (MANA)

Hva er Decentraland?

Decentraland er en virtuell virkelighets-plattform drevet av Ethereum-blokkjeden. Decentralands digitale valuta heter MANA, og den brukes til å kjøpe land og eiendeler i spillet. Decentraland gir sine brukere fullstendig eierskap til digitale eiendeler i sin virtuelle verden.

Alt folk bygger i Decentraland – kunstgallerier, musikkarenaer, slott, butikker, fornøyelsesparker – vil forbli deres eiendom så lenge de betaler for land. Denne metaversverdenen gir brukerne et enestående nivå av kontroll over spillopplevelsen sin, noe som har ført til et stadig økende antall aktiviteter i det virtuelle landskapet.

Decentraland gir en spennende mulighet for folk som leter etter en måte å skape eller samarbeide i en delt virtuell verden. Brukere kan tjene penger på kreasjonene sine takket være MANA-tokenet, som er betalingsmiddelet på plattformens markedsplass.

MANA-tokens brukes til å kjøpe og selge LAND-pakke, NFT-er, tilpassede avatarer, unike gjenstander i spillet og mye mer. Tokeneiere får også styringsprivilegier, ettersom Decentrland bruker et demokratisk system gjennom sin desentraliserte autonome organisasjon (Dao).

Hvorfor kjøpe MANA?

MANA-tokenet representerer en voksende plattform som kan revolusjonere det digitale landskapet i løpet av de kommende årene. Decentraland er et raskt voksende prosjekt som kan støtte mennesker over hele verden i både arbeid og fritid, noe som gjør MANA-verktøyet til et av de beste alternativene for langsiktige investeringer.

Den nåværende prisen på MANA er $ 0.58. Det er for tiden en av de mest verdifulle GameFi-kryptoene etter markedsverdi. Tokenets innebygde verktøy bidrar til å generere konstant etterspørsel takket være populariteten til gaming-verdenen den driver. Blokkjedenettverk kan bidra til å innlede en ny tidsalder innen gaming, og MANA-tokenet kan være en nøkkelspiller i denne prosessen.

Hva er den beste verktøy-kryptoen å kjøpe akkurat nå?

Metacade (MCADE) er uten tvil den beste verktøykryptoen å kjøpe nå. Den brukes til play-to-earn-belønninger i den største arkaden på kjeden, og i motsetning til mynter som representerer andre GameFi-plattformer, støtter MCADE et stort antall spillopplevelser på ett sted.

Tidlige digitale valutaer som MCADE har et stort potensial for vekst. Siden Metacade tilbyr en omfattende spillopplevelse og generøst belønningssystem for brukere, forventes det allment å bli et ledende navn i GameFi-sektoren.

Hvorfor heter det verktøy-tokens?

En kryptovaluta tilbyr vanligvis nytte innenfor en spesifikk plattform når den er klassifisert som et verktøy-token for å lette peer-to-peer-transaksjoner. Dette skiller nyttetokens fra andre digitale valutaer, ettersom de brukes til å overføre verdi fra en uavhengig part til en annen i bytte mot en digital vare, tjeneste eller eiendel.

Hvilken krypto har reell nytte?

De fleste topp kryptovalutaer har reell nytte. Faktisk er det få kryptovalutaer som ikke har noen nytte. Et unntak er meme-mynter og scam tokens, men meme-mynter kan imidlertid fortsatt brukes som byttemedium så lenge det er symbolsk likviditet på blokkjeden.

Hvilke altcoins har mest nytteverdi?

Store prosjekter som Binance, AltSignals og Metacade har omfattende verktøy for sitt opprinnelige token. Hvert prosjekt tilbyr noe unikt for blokkjede-brukere, og verktøy-tokenet bidrar til å drive hvert økosystem på forskjellige måter.

