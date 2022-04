Mexicos tredje rikeste har 60 % av sin portefølje i Bitcoin

Milliardær Ricard Salinas Pliego, den tredje rikeste personen i Mexico per Forbes sin siste liste, har avslørt at Bitcoin utgjør den største delen av den likvide porteføljen hans.

Salinas, som tidligere har oppfordret investorer til å ha en andel av porteføljene sine i referansekryptovalutaen, talte på Bitcoin 2022-konferansen i Miami torsdag.

" Jeg har en likvid portefølje. Jeg har 60% i Bitcoin og Bitcoin-aksjer, og deretter 40% i harde aktivaaksjer som olje- og gass- og gullgruver. Og det er der jeg er ," bemerket Grupo Elektra-formannen.

Ut fra merknadene har Salinas Pliegos totale beholdning av Bitcoin og relaterte produkter økt betydelig de siste to årene. I 2020 sa den meksikanske milliardæren at han hadde omtrent 10% av porteføljen sin i BTC.

Som da antyder hans siste kommentarer at Bitcoin er en bedre investering enn å holde statsobligasjoner.

" Jeg har definitivt ingen bindinger ," sa han på et panel på konferansen. Han fortsatte med å kalle obligasjoner "en forferdelig investering", som han ikke ville røre selv med en "10 fots stang."

Med obligasjoner på vei mot den verste avkastningen på over syv tiår midt i pengeinnstramminger fra sentralbanken og renteøkninger, sier Salinas at Bitcoin er en bedre ressurs. Om obligasjoners ytelse sa han:

" Det er bare det verste. Jeg mener, det beste som kan skje deg er at du får tilbake 100 dollar. Det er det beste som kan skje ."

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about “what’s next”, it was a pleasure to meet you all 😌.

“Please… don’t put your future in government’s hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc” pic.twitter.com/sjVvbbZKcY

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2022