Nexo-medgründer: Bitcoin kan nå $100 000 i midten av 2022

Antoni Trenchev er bullish på at Bitcoin vil handles høyere i år, og muligens nå $100k til sommeren.

Han mener institusjonell adopsjon og "billige penger" er nøkkelen til å presse BTC-prisene høyere.

Antoni Trenchev, medgründeren av kryptoutlånsplattformen Nexo, argumenterer for at man de neste seks månedene kan se en Bitcoin-prisstigning til det psykologiske målet på $100 000.

Bitcoin klarte ikke å nå $100.000-merket i 2021, og bleknet i november da den nådde rekorden på $69.000. Dette førte til dristige spådommer om at flagskipskryptovalutaen ville nå milepælen innen utgangen av året, og blir nå gjentatt, men denne gang for 2022.

Trenchev er ikke alene om å kreve en BTC-pris i sekssifret sone. Forrige uke foretok også El Salvador-president Nayib Bukele denne oppfordringen, og bemerket på Twitter at året også vil se to andre land ta i bruk referansekryptovalutaen som lovlig betalingsmiddel.

2022 predictions on #Bitcoin: •Will reach $100k

•2 more countries will adopt it as legal tender

•Will become a major electoral issue in US elections this year

•Bitcoin City will commence construction

•Volcano bonds will be oversubscribed

•Huge surprise at @TheBitcoinConf — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 2, 2022

Men, mens spådommen hans har Bitcoin på landemerkemålet innen slutten av året, sier Nexos Trenchev at det er mulig at terskelen kan bli brutt enda tidligere. Han fortalte CNBCs "Street Signs Asia" at banebrytende kryptovaluta kan trende til $100 000 innen midten av året.

Inflasjonssikring og "billige penger"

Trenchev ser på to scenarier som kan hjelpe Bitcoins kurs oppover. Han ser på en økning i institusjonelle investeringer som en velsignelse for industrien, med tilførsel av Bitcoin som vil gi støtte til den oppadgående trenden. Når det gjelder dette antyder han at inflasjon vil se et økende antall investorer som søker et sikringsmiddel som Bitcoin.

Han mener også at det finnes mye "billige penger" som er klare til å komme inn i krypto, til tross for at dette sannsynligvis vil bli opphevet av renteøkninger fra Fed.

Nexo-sjefen bemerker at han har et "motstridende" syn, og tror at pengene vil strømme inn i Bitcoin som en inflasjonssikring. Han ser på scenariet der aksje- og obligasjonsmarkedene får et slag så snart sentralbanken setter opp renten.

Likevel, ifølge ham, har det ikke vært "mye politisk vilje" for en utvidet korreksjon i de gamle markedene, som kan føre til støtte for "billige penger" som strømmer inn i Bitcoin.

Nexo lanserte sin kryptolånetjeneste i 2018 og sier på sin nettside at den er tilgjengelig i mer enn 200 jurisdiksjoner, med over 2,5 millioner kunder.

I markedet handles Bitcoin for tiden rundt $46 260 etter å ha brutt under $50 000 igjen.