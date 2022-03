Notifi Network, Inc, et meldingslag for Web3, Notifi Network Inc har annonsert en pre-investeringsrunde på $2,5 millioner for å lage og bygge kommunikasjonsinfrastruktur for alle desentraliserte applikasjoner på blokkjede-plattformer, erfarte CoinJournal fra en pressemelding.

Finansieringsrunden ble ledet av Hashed og Race Capital. Finansieringskunngjøringen kommer som forberedelse til Notifi Beta.

Notifi forenkler kommunikasjonen på tvers av Web3-kanaler

Plattformen er designet med enkle API-er for enkel integrasjon og tilpasning for avanserte funksjoner for dApps og Web3-applikasjoner. Det gir utviklere mulighet til å forbedre engasjementet med brukere via flerkanalskommunikasjon.

Paul Kim, grunnlegger og administrerende direktør i Notifi Network kommenterte:

Jeg bygger Notifi for å være Twilio og de facto meldingsprotokollen for blokkjede, slik at vi kan hjelpe utviklere og prosjekter med å begynne å bygge langsiktige relasjoner med brukerne deres. Fremtiden til web3 avhenger av å hjelpe samfunnet og nye prosjekter med å bli kundebesatt. Vårt fokus vil være å styrke utviklere slik at de kan fokusere på kundene sine.

Paul Kim var tidligere produktdirektør i Circle, hvor han lanserte Circle Yield, og produktdirektør i Oracle Cloud Infrastructure. Nimesh Amin, som vil fungere som CTO, kommer også fra søk og skyinfrastruktur hos Oracle.

Baek Kim, General Partner i Hashed sa:

Web3 kommunikasjonsinfrastruktur eksisterer egentlig ikke. Tredjepartsapplikasjoner som Discord og Twitter er ikke nok. Med en total verdi på nesten 70 milliarder dollar låst på Defi og 6,1 milliarder dollar transaksjonert på NFT-er, er det sprøtt at det ikke finnes noen reelle kommunikasjonslag som støtter disse økosystemene. Vi i Hashed mener at vi må løse dette nå, og hjelpe den neste bølgen av brukere crossover.

Chris McCann, en generell partner i Race Capital la til:

Paul Kim og Nimesh Amin startet sine karrierer hos Amazon Web Services og Oracle Cloud Infrastructure. De er frustrerte over mangelen på varsler i bedriftsklasse for Web3. Gitt deres ferdigheter og ekspertise i kommunikasjonsteknologistabelen, tror jeg Paul og Nimesh vil redefinere hvordan Web3-kommunikasjon fungerer. Jeg er spent på å støtte "Twilio" for Web3.

Midlene som samles inn i denne runden vil gå til utvikling av team og infrastruktur. Ytterligere bemerkelsesverdige investorer inkluderer Anand Iyer fra Canonical Crypto og Dan Matuszewski fra CMS Holdings.