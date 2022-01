Live NEAR Protocol (NEAR)-prisen i dag er $16,44 med et 24-timers handelsvolum på i underkant av $1,8 milliarder. NEAR-tokenet har steget 16,68 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe NEAR, er denne guiden for deg.

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

NEAR Protocol er en lag-ett blokkjede som ble utformet som en fellesskapsdrevet cloud computing-plattform og som eliminerer noen av begrensningene som har vært et problem for konkurrerende blokkjeder, for eksempel lave transaksjonshastigheter, lav gjennomstrømning og dårlig interoperabilitet.

Den bruker Nightshade-teknologi for å forbedre transaksjonsgjennomstrømningen massivt. Nightshade er en variant av sharding, der individuelle sett med validatorer behandler transaksjoner parallelt på tvers av flere sharding-kjeder, og forbedrer den totale kapasiteten til blokkjeden.

Ved hjelp av denne teknologien er NEAR-protokollen er i stand til å oppnå opptil 100 000 transaksjoner per sekund og oppnå nesten umiddelbar endelig transaksjon.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme opp med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Wallet Investor spår en langsiktig økning. NEAR-protokollprisen kan gå opp til $27 på ett år. I denne perioden er inntjeningspotensialet +63 %. Om fem år vil NEAR-protokollprisen være 78 dollar.

🔥#NEAR 4h chart broke above $15.15 and looks to be en route to the current target of $18.66. This remains an EXTREME ALERT as $NEAR has over +14.1% to go before this target is met, and may push QUICKLY! If $18.66 is broken above, #NEARProtocol can climb over +18% more to $22.17. https://t.co/dTMoK3RUcx pic.twitter.com/Pv239wrEAK

— JAVON MARKS (@javonnnm) January 11, 2022