Stellar (XLM) med kraftig oppsving de siste dagene

Stellar (XLM) har sett et kraftig oppsving i prisen, spesielt de siste to dagene. Tokenet henter seg jevnt og trutt inn igjen etter den markedsomfattende kryptokorreksjonen ved begynnelsen av året og ser ut til å bygge et anstendig bullish breakout. Men hvor vil prisutviklingen gå videre? Vel, her er noen høydepunkter først:

På pressetidspunktet handles XLM for 0,2701 dollar, opp nesten 7 % i løpet av de siste 24 timene alene.

Tokenet handles også godt over sine 25- og 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt, men prisen er fortsatt litt utenfor 200-dagers EMA.

XLM stupte til et lavpunkt seks måneder tidligere i år, men har siden hentet inn noen av disse tapene med en oppgang på 12 %.

Datakilde: Tradingview.com

Stellar (XLM) – Prisutvikling og prediksjon

Den nåværende kraftige oppgangen til XLM følger samme trend som det bredere markedet. De fleste altcoins stiger, men XLM gjør det mye raskere. På kort sikt ser vi at mynten spretter av mellom $0,2599 og $0,2732.

Men det vil være interessant å se hvor lenge XLM kan opprettholde gevinster over 20- og 50-dagers EMAs. Hvis den konsoliderer seg rundt den prisen, kan en vedvarende bullish opptrend presse tokenet mot 200-dagers EMA på kort sikt.

Til tross for dette må XLM krysse over $0,3-merket for at en seriøs oppadgående trend skal fortsette. Selv om tokenet har blitt handlet under denne avgjørende motstanden størstedelen av disse 2 ukene, kan nåværende momentum presse mynten over det.

Bør du kjøpe Stellar (XLM)?

Til tross for den siste kursoppgangen, handles Stellar (XLM) fortsatt langt under sitt 6-måneders høyeste og sine årlige høyder for 2021. Ettersom sentimentet forbedres i kryptomarkedet i løpet av de kommende ukene, forventer vi at XLM også vil se flere gevinster. Dessuten er det langsiktige fundamentet til tokenet så fantastisk som navnet antyder.