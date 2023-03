Topp 10 beste «penny»-kryptovaluta å investere i nå

Det å finne de beste lavt prisede («penny») kryptovalutaene å kjøpe er alltid en vanskelig oppgave, med mange nye prosjekter som lanseres innen krypto hver dag. Penny-kryptoprosjekter er imidlertid ofte populære investeringsvalg. Bakgrunnen er at de lave tokenprisene ofte betyr at de har et høyt potensial for å generere avkastning for investorer.

Hvilke penny kryptovalutaer er de beste investeringene?

Det er mange kvaliteter å se etter når du prøver å identifisere det beste kryptovalutaprosjektet som du bør legge til porteføljen din, og på noen måter er opplevelsen beslektet med å finne sterke penny-aksjer. Det viktigste elementet i enhver penny-krypto av høy kvalitet er nytteverdien av tokenet, så det er avgjørende å gjennomgå nytteverdien og rollen til det opprinnelige tokenet.

Her er en liste med de ti beste penny kryptovaluta-prosjektene basert på konsensus fra penny krypto-eksperter. Hver enkelt tilbyr innovativ bruk av blokkjede-teknologi, og sjansen til å tjene høy avkastning for tidlige investorer absolutt er tilstede:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) BitTorrent (BTT) Dogecoin (DOGE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Tron (TRX) Shiba Inu (SHIB) Cardano (ADA) Cronus (CRO)

AltSignals – neste generasjons leverandør av trading-signaler

Hva er AltSignals?

AltSignals er et prosjekt som fokuserer på å gi trading-signaler av topp kvalitet til brukerne – innenfor krypto og andre deler av markedet som eksempelvis valuta. Prosjektet er sannsynligvis mest kjent akkurat nå for sitt markedsledende AltAlgo™-produkt, som har hjulpet AltSignals med å levere mer enn 1500 trading-signaler med en utrolig suksessrate på 64 %.

AltSignals-teamet fortsetter å presse grensene for hva som er mulig for å levere en best-i-klassen opplevelse for sine brukere. De lanserer ASI-tokenet mens de prøver å bygge sin neste generasjons plattform for handelssignaler – ActualizeAI.

ActualizeAI vil bruke de nyeste maskinlæringsmetodene, inkludert naturlig språkbehandling (NLP) og forsterkende læring, for å gi brukerne et stort forsprang på konkurrentene. ASI er nøkkelen til å sikre tidlig tilgang til ActualizeAI-produktet, og det gjør det også mulig for innehavere å bli med i den eksklusive AI Members Club. Denne gir muligheter til å tjene belønninger, og bidra til utviklingen av produktet.

Hva er grunnene til å investere i AltSignals?

Det er praktisk talt uhørt for et presale med et sterkt rabattert token å ha en eksisterende brukerbase, men AltSignals har allerede 50 000 brukere, med en Trustpilot-vurdering på 4,9/5 som viser at teamet er godt posisjonert for å levere.

Teamet har tatt en rekke kunnskapsrike strategiske beslutninger, inkludert at en tilbakekjøps- og forbrenningsmekanisme vil bli innført hvis fellesskapet føler at det er fordelaktig. Den enorme interessen for ASI-forhåndssalget sett på tvers av investorer er ingen overraskelse, ettersom AltSignals-prosjektet kan være en sjelden mulighet til å skaffe seg et token som kan bli det neste store.

>>> Du kan delta i AltSignals presale her <<<

Metacade – beste penny-krypto å kjøpe for P2E

Hva er Metacade?

Metacade er et prosjekt i GameFi-området som bygger et omfattende spilløkosystem ved å bruke prosjektets opprinnelige token, MCADE. Hjertet i Metacade-spilløkosystemet er verdens største play-to-earn spillarkade, som vil gjøre prosjektet i stand til å imøtekomme en enorm mengde forskjellige spillstiler.

Prosjektet inkluderer et omfattende belønningssystem, som lar brukere tjene belønninger ikke bare for å spille spill, men også for andre aktiviteter som gagner det bredere økosystemet, for eksempel å engasjere seg i samfunnet eller skrive spillanmeldelser.

Metagrant-programmet har også fanget oppmerksomheten til investorer, som lar utviklere teste og promotere sine spillideer til Metacade-fellesskapet. MCADE-innehavere kan deretter stemme over finansieringen av disse prosjektene, og dermed hjelpe til med å lede retningen til spilløkosystemet i fremtiden.

Hvorfor bør du vurdere å kjøpe Metacade?

Metacade prosjektet har blitt ansett som en av de beste penny krypto-investeringsmulighetene takket være den enorme nytten som MCADE-tokenet gir. Etter hvert som brukerbasen til økosystemet øker, vil kjøpspresset på MCADE sannsynligvis øke betydelig, noe som kan bety store belønninger for de investorene som er med tidlig nok.

>>> Du kan delta i den avsluttende fasen av Metacade-presale her <<<

BitTorrent – den beste av kryptovalutaene for fildeling

Hva er BitTorrent?

BitTorrent Crypto-prosjektet er et initiativ som tar sikte på å kombinere kraften til blokkjedeteknologi med den verdenskjente BitTorrent-protokollen. Prosjektet er utviklet av Tron Foundation og utnytter blokkjedens desentraliserte natur for å prøve å skape en sikrere, privat og effektiv plattform for deling og distribusjon av digitalt innhold.

I kjernen bruker BitTorrent Crypto en penny-kryptovaluta kalt BTT, som er designet for å oppmuntre brukere til å dele båndbredde og lagringsressurser i bytte mot belønninger i form av kryptobetalinger. Dette skaper et kraftig peer-to-peer-nettverk som gjør det mulig for brukere å dele store filer raskt og sikkert uten å stole på sentraliserte servere, noe som er et overbevisende bruksområde for en penny token.

Med BitTorrent Crypto kan brukere nyte raskere nedlastinger, mer pålitelig fildeling og større personvern, samtidig som de tjener belønninger for bidragene sine. Ved å utnytte kraften til blokkjedeteknologi, representerer BitTorrent Crypto et stort skritt fremover i utviklingen av peer-to-peer fildeling, og tilbyr brukere en sikrere og mer effektiv plattform for deling og distribusjon av digitalt innhold.

Hvorfor bør du vurdere å kjøpe BitTorrent?

BitTorrent har en massiv brukerbase på over 100 millioner brukere, noe som gir BTT en betydelig fordel når det gjelder adopsjon og potensielle nettverkseffekter. Penny-krypto BTT har allerede blitt integrert i flere populære torrentklienter, som uTorrent og BitTorrent, og dette gjør det enkelt for brukere å begynne å tjene og bruke tokenet.

Innehavere av BTT mener at tokenet har klar nytte i BitTorrent-økosystemet, og hvis brukervolumet vokser, kan dette skape en selvopprettholdende nettverkseffekt der jo flere brukere som deltar, desto mer verdifull blir penny-kryptovalutaen BTT.

Dogecoin – beste penny kryptovaluta for et støttende fellesskap

Hva er Dogecoin?

Dogecoin er den aller første meme-mynten som ble til, med skaperen Billy Markus som lanserte prosjektet tilbake i 2013 som et svar på alvoret i Bitcoin-fellesskapet. Dogecoin har vært på en utrolig reise siden den gang, etter å ha bevist at utallige kritikere tok feil ved å forbli nær toppen av kryptomarkedsverdiene i årevis.

Dogecoin er en av de digitale eiendelene hvor den primære nytteverdien er erstatning for fiat-valuta, og til tross for et tregt opptak, har Dogecoin prestert bra i kryptobetalingsområdet. Dette kommer også til tross for at prosjektet ikke støtter smarte kontrakter, og denne suksessen skyldes delvis det utrolige fellesskapet som lidenskapelig støtter nye innehavere og brukere.

DOGE er et symbol som de fleste investorer som kjøper penny-kryptovalutaer vil ha i kryptolommeboken på et tidspunkt, og gitt veksten av digitale valutaer over hele verden, er dette et prosjekt som sannsynligvis vil flytte ut av penny-kryptovaluta investeringskategorien før eller siden.

Hvorfor bør du vurdere å kjøpe Dogecoin?

Dogecoin er den perfekte penny-kryptovalutaen for nykommere i kryptoområdet, ettersom det enorme fellesskapet er kjent for hvor støttende og imøtekommende det er. Dette betyr at ettersom bevisstheten om penny-kryptovalutaer og markedet som helhet vokser, kan Dogecoin være et prosjekt som ser enorm vekst og gir den store fortjenesten til innehaverne.

Basic Attention Token – bruk av digitale tokens for å belønne skapere

Hva er Basic Attention Token?

Basic Attention Token er et prosjekt som prøver å belønne skapere for innholdet de produserer og brukere for annonsene de kan velge å se. For å oppnå dette bruker prosjektet det opprinnelige tokenet, BAT, som et byttemiddel for de digitale betalingene som kreves.

Basic Attention Token anses ofte for å ha et av de sterkeste produktene av alle penny-kryptovalutaer med Brave Browser. Dette konkurrerer med Google Chrome og Microsoft Edge og letter distribusjonen av BAT-tokens fra annonsører til brukere og fra brukere til innholdsskapere over tid.

Bare de aller beste penny-kryptovalutaene har en brukscase så sterk som BAT, men det er ingen tvil om at selv om prosjektet kan være en fenomenal bruk av digitale tokens, er det i et hardt konkurranseutsatt marked som vil være vanskelig å konkurrere i.

Hvorfor bør du vurdere å kjøpe Basic Attention Token?

BAT-tokens er en absolutt kritisk del av måten Basic Attention Token utsteder sine kryptobelønninger til brukere, og derfor kan investorer forvente at ettersom brukertallene for Brave-nettleseren øker, bør verdien av BAT-tokenet også øke.

Med dette i tankene, er BAT en sterk konkurrent for den beste penny-kryptoen. Prosjektet vil ha en utfordring foran seg med å bryte markedskontrollen vekk fra teknologigigantene, men selv en liten del av det enorme nettlesermarkedet vil være nok til å få prisen på BAT til å skyte i været.

Ripple – beste penny kryptovaluta for bankbruk

Hva er Ripple?

Ripple er en blokkjedebasert betalingsprotokoll og digital valuta som har som mål å revolusjonere måten folk overfører penger på rundt om i verden. Ripple ble grunnlagt i 2012 og har raskt blitt en av de mest brukte blokkjedeplattformene i finansbransjen, til tross for problemer med SEC.

I hjertet av Ripple-nettverket er XRP, det opprinnelige tokenet som brukes til å forenkle transaksjoner på nettverket. XRP-tokenet er designet for å være en rask og effektiv måte å flytte penger på tvers av landegrenser, med transaksjoner som bare tar noen få sekunder og gebyrer som er betydelig lavere enn tradisjonelle betalingsmetoder.

Ripple skiller seg ut fra mange kryptovalutaprosjekter i penny-kategorien gjennom sin nytteverdi for bedrifter og sitt fokus på å jobbe med TradFi-institusjoner i stedet for mot dem. Ripple har partnerskap med over 300 banker og finansinstitusjoner rundt om i verden, inkludert Santander og American Express, som bruker teknologien for å lette betalinger over landegrensene.

Hvorfor bør du vurdere å kjøpe Ripple?

Lenge ansett som en av de beste penny-kryptovalutaene, kan XRP representere et stort skritt fremover i utviklingen av blokkjede-teknologi, og tilby en rask, sikker og effektiv måte å overføre penger rundt om i verden på. Teknologien bak Ripple er allment ansett som en stor innovasjon i finansnæringen, med potensial til å transformere måten vi sender og mottar penger på i de kommende årene. Dersom prosjektet er i stand til å overvinne SEC-søksmålet i år, kan XRP bevege seg bort fra penny-stempelet.

Tron – beste penny-krypto å kjøpe for underholdningsindustrien

Hva er Tron?

Tron er en blokkjedebasert desentralisert underholdningsplattform som har som mål å revolusjonere måten internettbrukere bruker og deler digitalt innhold. Tron ble lansert i 2017 av Justin Sun, og har som mål å skape en mer effektiv og desentralisert underholdningsindustri der innholdsskapere og forbrukere kan samhandle direkte med hverandre i stedet for å stole på store mellomledd.

I hjertet av Tron-nettverket er TRX, kryptoen som brukes til å drive plattformen. TRX regnes ofte som en populær penny-kryptovaluta å investere i. Dette da den har mye nytte i sin rolle for å motivere innholdsskapere og forbrukere til å delta i Tron-økosystemet, samt for å lette transaksjoner og andre aktiviteter på nettverket.

Tron-plattformen tilbyr en rekke verktøy og tjenester for innholdsskapere, inkludert en innholdsdistribusjonsplattform, en crowdfunding-plattform, en sosial medieplattform m. fl. Den tilbyr også et høyhastighets, rimelig blokkjedenettverk som kan behandle opptil 2000 transaksjoner per sekund, noe som gjør det til et av de raskeste blokkjedenettverkene i verden – og dette forklarer hvorfor Tron ofte blir sitert som en mulig beste penny-krypto å kjøpe.

Hvorfor bør du vurdere å kjøpe Tron?

Mange innen krypto ser på Tron og TRX som en stor innovasjon i underholdningsindustrien, da den tilbyr en desentralisert og strømlinjeformet plattform for innholdsskapere og forbrukere for å samhandle med hverandre.

Prosjektet har mange støttespillere som hevder at TRX er den beste kryptovalutaen å kjøpe gitt antallet utviklere som jobber på plattformen akkurat nå, men med høy markedsverdi er det vanskelig å se TRX som den beste kryptovalutaen å investere i.

Shiba Inu – den øverste penny-kryptovalutaen for meme-mynter på Ethereum

Hva er Shiba Inu?

Shiba Inu er en av de mange meme-myntene som fulgte i fotsporene til Dogecoin, og prosjektet har også bygget et lidenskapelig fellesskap av følgere på samme måte som Dogecoin var i stand til å gjøre. Shiba Inu ble først opprettet i 2020, men spredte seg som en ild i tørt gress på sosiale medieplattformer for å bli et enestående prosjekt mens den fortsatte å være en penny-krypto som et resultat av det høye tilbudet.

SHIB er en sannsynlig bidragsyter til prosjektets suksess, men det har også lykkes med å bytte til en desentralisert finansplattform for å legge nytteverdi til tokenet. En stor del av prosjektets levetid er resultatet av teamets evne til å ha levert på den strategien, og dette er en kvalitet som investorer som ønsker å kjøpe penny-kryptovalutaer bør vurdere som svært viktig for kvaliteten på investeringen.

Hvorfor bør du vurdere å kjøpe Shiba Inu?

SHIB vil sannsynligvis forbli den mest populære penny-kryptovalutaen å investere i for nybegynnere sammen med Dogecoin, og dette gir den en stor fordel i forhold til mer komplekse prosjekter som krever mye mer analyse og forståelse.

SHIB har også en fordel fremfor Doge ettersom å være på Ethereum-nettverket gjør at den kan bruke smarte kontrakter, og det er smarte kontrakter som tillot den å bevege seg inn i DeFi. Hvis den kan fortsette å bygge videre på suksessen den har sett til dags dato, kan innehavere se en ny stor økning i prisen fra tilstrømningen av brukere som ønsker å kjøpe penny-krypto ettersom blokkjede blir mer konvensjonell over tid.

Cardano – beste penny-kryptovaluta å investere i for lg-1-protokoller

Hva er Cardano?

Cardano er et desentralisert blokkjedeprosjekt som mange analytikere anser å være en god kryptovaluta å investere i. Den ble grunnlagt av Charles Hoskinson, en av medgründerne av Ethereum, og ble opprettet med mål om å adressere noen av de store begrensninger ved tidligere blokkjedeteknologier, for eksempel skalerbarhet.

Cardano bruker en unik proof-of-stake konsensusalgoritme kjent som Ouroboros, som er designet for å være mer energieffektiv enn proof-of-work-algoritmen som brukes av Bitcoin og Ethereum. Dette gjør det til et mer bærekraftig blokkjedealternativ som er mindre ressurskrevende, noe som igjen reduserer karbonavtrykket. Dette har bidratt til å drive en rekke miljøvennlige prosjekter til Cardano, for eksempel å hjelpe til med karbonkredittbalanser, og kan være en grunn til at Cardano er omtalt på alle større sentraliserte børser.

Cardano har en flerlagsarkitektur, som skiller hovedboken over transaksjoner fra beregningslaget som kjører smarte kontrakter. Dette gir større fleksibilitet og skalerbarhet, ettersom hvert lag kan oppdateres uavhengig uten å påvirke de andre, og har fått noen til å foreslå at det passer prosjekter med høyt beregningsnivå, for eksempel en metaverse spillplattform eller lignende prosjekter.

Cardano har også som mål å fremme interoperabilitet mellom en blokkjedeplattform og en annen, noe som muliggjør sømløs overføring av kryptoaktiva og data mellom forskjellige nettverk. Dette oppnås gjennom bruk av sidekjeder, som er separate kjeder som kan kommunisere med Cardano-blokkjeden og bidra til mer effektivitet.

Hvorfor bør du vurdere å kjøpe Cardano?

Cardano har et sterkt fokus på bærekraft og er designet for å være mer energieffektivt og miljøvennlig enn mange andre blokkjedeprosjekter. Ettersom miljøhensyn blir stadig viktigere i finansverdenen, kan dette gjøre Cardano til et attraktivt alternativ for investorer som prioriterer bærekraft og plasserer ADA blant de beste krypto-penny alternativene.

Prosjektet har et dedikert team av utviklere og et sterkt fellesskap av støttespillere som aktivt jobber for å forbedre prosjektet og utvikle nye applikasjoner for teknologien; dette betyr at fra investorer til fantokens til elbilsjåfører, det er et mangfold av støttespillere for ADA og betyr at Cardano har potensialet til å fortsette å vokse og utvikle seg i de kommende årene.

Cardanos flerlagsarkitektur og fokus på interoperabilitet gjør det til et mer allsidig blokkjedeprosjekt enn mange andre innen krypto, og det betyr at det kan se kjøpepress gjennom potensialet til å bli brukt i et bredt spekter av sektorer og applikasjoner. Ettersom blokkjedeindustrien fortsetter å utvide seg, kan denne allsidigheten gjøre Cardano til en verdifull ressurs for investorer som leter etter en langsiktig investering, til tross for dets relativt høye markedsverdi.

Cronos – beste penny-krypto brukt av kryptobørser

Hva er Cronos?

De fleste kryptobørser bruker et såkalt «utvekslingstoken» for å bidra til å skaffe likviditet på plattformene deres. Cronos er utvekslingstoken for den populære kryptobørsen crypto.com . Børsen er vert for alle slags kryptovalutaer, for eksempel fan-tokens, kryptospill, prosjekter som selger virtuelt land og mer – og så kommer CRO med mye nytteverdi. Det lar også innsatsen av tokens tjene opp kryptobelønninger, så å eie CRO-tokenet har stor appell.

Crypto.com børsen har vist seg å være veldig populær, og selv om de ennå ikke har gitt ut sin egen blokkjedeplattform som Binances Binance Smart Chain-prosjekt, blir de tatt veldig seriøst innen krypto.

Hvorfor bør du vurdere å kjøpe Cronos?

CRO regnes ofte som et av de beste kryptovalutaprosjektene innenfor penny-kategorien på grunn av den enorme brukerbasen børsen kan skryte av. Et token som belønner brukere for innsats gir en annen dimensjon til investeringen for innehavere. Da Crypto.com tilbyr et økende antall digitale eiendeler, er det bare naturlig at det ser at prisen på tokenet øker over tid.

Er penny-kryptovalutaer en god investering?

Penny-kryptovalutaer kan være en god investering, forutsatt at prosjektene tilbyr reelt potensial på samme måte som andre investeringer som penny-aksjer. De mest lovende penny-kryptovalutaene for stor avkastning er ofte i de tidlige stadiene, men det viktigste er det grunnleggende i prosjektet.

Konklusjon: Hva er den beste kryptoen å kjøpe akkurat nå?

Det er helt klart vanskelig å velge den beste kryptovalutaen innenfor penny-kategorien å investere i. AltSignals er imidlertid helt klart et nivå over de fleste prosjekter med den enorme eksisterende brukerbasen og tokenprisene helt på bunn i ASI-presale.

Vanlige spørsmål om krypto

Hvilke penny-kryptoer vil ta av i 2023?

Det er mange utfordrere for beste penny kryptovaluta, og med så mange penny kryptoprosjekter der ute, kan vi forvente at mer enn én vil se enorm vekst i 2023. Mens SHIB er en sterk kandidat,ser AltSignals» ASI presale ut til å være en lovende kandidat for de beste penny-kryptoene for å maksimere avkastning i 2023.

Hvilken krypto har potensialpå 1000x?

Mange av de beste penny kryptovalutaene anser seg selv som det beste kryptoprosjektet der ute, men den absolutt beste penny kryptovalutaen er sannsynligvis et prosjekt som AltSignals som tilbyr høyt potensial sammen med en svært lav total markedsverdi.

Er det verdt å kjøpe penny-kryptovalutaer?

De fleste investorer ser etter penny-kryptoprosjekter for å supplere en balansert portefølje. Mange penny krypto-investorer tror at de kan tjene mer penger ved å investere i penny-kryptovalutaer, men dette avhenger også av den totale markedsverdien til prosjektene.

Hva er en penny-krypto?

Begrepet penny-krypto betyr ikke utelukkende krypto under en penny, såkalte øresaksjer/krypto direkte oversatt til norsk. I stedet refererer det typisk til kryptoprosjekter som har tokens tilgjengelig for under en dollar. Siden token-tilførselen også påvirker den totale markedsverdien til prosjektene, er det alle slags penny-kryptovalutaer der ute – fan-tokens, prosjekter som fokuserer på EV-ladebetalingsindustrien, og til og med tokens for finansinstitusjoner for å tokenisere sine eiendeler til å bli digitale eiendeler – det er penny kryptovalutaer for nesten alle sektorer.

Du kan delta i AltSignals presale her .