Topp 3 mynter å satse på Binance

Binance gjør det enkelt å satse og tilbyr noen av de høyeste avkastningene på markedet, noe som betyr at det er mange passive inntektsmuligheter tilgjengelig på plattformen.

Vi har samlet de beste myntene du kan satse på Binance akkurat nå, samt en rask veiledning som viser deg hvordan du kan begynne å tjene renter på myntene dine.

Hvordan satse på Binance i 3 enkle trinn

Å satse på Binance er enkelt, noe som betyr at du kan sette kryptovalutaene dine i arbeid og begynne å tjene passiv inntekt på bare noen få minutter. Her er trinnene du må ta.

1. Registrer deg og verifiser kontoen din. Registrer deg for en Binance- konto og bekreft identiteten din ved å laste opp bilde-ID og adressebevis. Deretter gjør du et innskudd med din foretrukne betalingsmetode.

2. Kjøp mynten du vil satse. Søk etter den valgte mynten i delen "Markeder". Skriv inn beløpet du ønsker å kjøpe og fullfør handelen.

3. Sett inn tokens. I "Tjen"-delen av nettstedet velger du "Satsing". Søk etter den valgte mynten og velg en innsatsperiode – jo lenger du satser, desto høyere avkastning.

Nå vet du hvordan du kommer i gang, så nå kan du ta en titt på våre toppvalg for innsats på Binance.

1. Solana (SOL)

Binance tilbyr for tiden avkastning langt over markedsrenten for Solana-aktører. Å satse SOL i 30 dager vil gi deg en årlig avkastning på 9,28 %, og stakers kan få så mye som 13,21 % med en 90-dagers låseperiode .

Solana har ofte overstrålet Bitcoin og Ethereum, og med SOL for øyeblikket i et fall, kan investorer som kjøper nå dra nytte av både innsatsavkastninger og ytterligere prisstigninger.

Du kan kjøpe og satse Solana på Binance nå.

2. Terra (LUNA)

Terra-investorer kan tjene en APY på 18,29 % hvis de låser LUNAen sin i 90 dager. Dette gjør satsing av LUNA på Binance til et av de mest lukrative alternativene for passiv inntekt på tvers av alle vanlige mynter.

Annualisert avkastning på nesten 20 % er ekstremt sjelden for en mynt blant topp ti, så passive inntektsjegere bør vurdere denne innsatsmuligheten.

Start nå ved å kjøpe og satse Terra på Binance .

3. Avalanche (AVAX)

Kjøp og sats AVAX på Binance for å tjene opptil 21,2 % årlig avkastning (90-dagers låsing) . Selv den korteste innsatsperioden (30 dager) gir stakere en APY på 12,3 %.

Disse rentene knuser de som tilbys av tradisjonelle sparekontoer. Gitt at AVAX også er et stadig mer populært token, kan det også øke i pris på toppen av disse imponerende prisene.

Registrer deg hos Binance for å begynne å satse i dag.