Etter å ha publisert historisk daglig salg av ENS-domener på OpenSea, økte Ethereum Name Service-mynten mer enn 20 % til sin verdi.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om ENS-nettverket og mynten, inkludert om og hvor du skal kjøpe ENS hvis du velger det.

De beste stedene å kjøpe ENS nå

Hva er ENS?

Ethereum Name Service (ENS) er et distribuert, åpent og utvidbart navnesystem basert på Ethereum blockchain. ENS konverterer menneskelesbare Ethereum-adresser til maskinlesbare alfanumeriske koder.

Den omvendte konverteringen assosierer metadata og maskinlesbare adresser med menneskelesbare Ethereum-adresser.

Målet med Ethereum Name Service er å gjøre det Ethereum-baserte nettet enklere å få tilgang til og forstå for mennesker, på lik linje med hvordan Internetts Domain Name Service gjør internett mer tilgjengelig.

I likhet med DNS bruker ENS også et system med punktseparerte hierarkiske navn kalt domener med domeneeiere som kontrollerer underdomenene sine fullt ut.

Bør jeg kjøpe ENS i dag?

ENS kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og å gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

ENS prisprediksjon

Price Prediction spår et maksimalt nivå på $24,21 for ENS i år med en gjennomsnittspris på $21. Den vil handle for minst $29,51 i 2023, det samme året som den gå opp til $35,40.

Analytikeren spår oppoverbane i 2024 også. 1 ENS vil være verdt minst $42. Den kan nå $51,44 med en gjennomsnittspris på $43.

ENS på sosiale medier