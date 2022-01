Topp steder å kjøpe MXC, som er opp 8%

MXC er en type web3.0-infrastruktur designet for å koble sammen den virkelige verden og metaversen. Hvis du vil vite mer om MXC, inkludert om det er en god investering og de beste stedene å kjøpe nå, er du i ferd med å finne det ut!

Siden MXC er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe MXC ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe MXC akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert MXC.

MXC-nettverket kjører ved hjelp av supernoder på en Proof-of-Participation (PoP)-mekanisme, som sikrer skalerbarhet og frie åpne nettverk. Tokenet brukes til å klargjøre enheter for det gratis åpne trådløse nettverket.

Økosystemet kjører supernoder ved hjelp av NFT-styring, staking av MXC-tokens og utvinning fra LPWAN- og satellittnettverk.

MXC brukes også til styringsstemmer og Edge AI-tjenester. Førstnevnte vil bestemme allokering av nettverksressurser.

MXC kan definitivt være verdt å investere i, men det er ingen garanti for riktig timing. Gjør markedsundersøkelser og analyser prisbanen før du tar noen investeringsbeslutning. Ta alle prisspådommer med en klype salt.

I følge Wallet Investor vil prisen på dette tokenet toppe på $0,0862 i år, noe som gjør MXC til en ganske svak kortsiktig investering. De spår at det vil handles for $0,187 innen utgangen av 2027, noe som gjør det lovende som en langsiktig.

