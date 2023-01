Kluczowe wnioski

Bitcoin wzrastał przez osiem dni z rzędu i obecnie jest w górę o 9,2% w skali roku

Okres niskiej zmienności na rynkach kryptowalut w połączeniu z łagodniejszymi danymi o inflacji wysłał ceny w górę

W czwartek ukaże się najnowszy raport CPI, który wywoła zmienność i jest niezwykle ważny dla rynku po zwiększonym optymizmie w ciągu ostatniego miesiąca

Altcoiny mogą poruszać się gwałtownie po raporcie, podczas gdy Bitcoin prawdopodobnie otrząśnie się z poziomu 18,000 USD, jeśli dane będą poniżej lub powyżej oczekiwań

Bitcoin zanotował osiem dni wzrostów cen, ponieważ nowy rok rozpoczął się pomyślnie dla inwestorów kryptowalut.

Podczas gdy rok 2022 nie przyniósł nic poza bólem i spadkiem cen, rok 2023 był jak na razie dokładnym przeciwieństwem. Bitcoin jest powyżej 18,000 USD, a Ethereum blisko 1400 USD, co daje wzrost odpowiednio o 9,2% i 16,4% od początku roku. Wiele altcoinów zwyżkuje jeszcze bardziej.

Niepewność na rynkach kryptowalut uległa zmniejszeniu

Klimat makro popycha ceny w górę. Napisałem artykuł analizujący łagodniejszy klimat w zeszłym tygodniu, ale na rynek wkradł się optymizm, że inflacja mogła osiągnąć szczyt i że możliwość odejścia Rezerwy Federalnej od polityki podwyższonych stóp procentowych może nadejść szybciej niż wcześniej przewidywano.

Należy zauważyć, że podczas gdy jest to ładny rajd, nie jest to raczej gwałtowne wybicie. Kryptowaluty są notorycznie zmienne i w zasadzie w ciągu ostatnich kilku tygodni na rynkach zapanował niezwykły spokój.

Szybki rzut oka na wykres dziennych zwrotów Ethereum ilustruje, że nastąpił odczuwalny spadek zmienności.

Dane o inflacji zostaną opublikowane w czwartek

Piszę to w czwartek rano, przy czym wszystkie ważne dane dotyczące inflacji w USA mają zostać opublikowane dziś po południu. Jeśli coś już wiemy, to to, że dane o inflacji rządzą światem. Jeśli w obecnym klimacie jest coś, co wywoła zmienność, to jest to raport CPI.

Jak wspomniano powyżej, ten rajd w dużej mierze opierał się na łagodniejszej inflacji, co daje nadzieję, że Rezerwa Federalna odejdzie od polityki wysokich stóp procentowych wcześniej niż oczekiwano. Kolejny pozytywny numer inflacji dałby dalszy impuls cenom kryptowalut. Nietrudno wyobrazić sobie, że Bitcoin pchnie się w kierunku 20,000 USD, a Ethereum do 1500 USD, jeśli liczba ta okaże się słabsza niż oczekiwano.

Z drugiej strony, oczywiście, jest potencjał, aby liczba rozczarowała inwestorów. Po dwóch kolejnych miesiącach pozytywnej inflacji, krok wstecz tego popołudnia byłby ciosem dla kryptowalut i nie byłoby niespodzianką zobaczyć ich gwałtowny spadek, ponieważ cały optymizm z ostatniego miesiąca zostaje natychmiast uwolniony.

Numer inflacji jest oczekiwany na poziomie 6,5%. Byłby to spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca, który wyniósł 7,1%. Jeśli liczba ta wyniesie 6,7% lub więcej, będzie to duże rozczarowanie i kryptowaluty prawdopodobnie spadną. Nie zdziw się, jeśli w tym scenariuszu zobaczysz Bitcoina borykającego się przy 16,500 USD.

Dane zostaną opublikowane o 13:30 GMT i jest to ostatni raport CPI przed decyzją Rezerwy Federalnej o stopach procentowych z 1 lutego.

Altcoiny wykazujące oznaki życia

Jakkolwiek złe rzeczy były dla Bitcoina i Ethereum, krajobraz był o wiele gorszy dla altcoinów. Poniżej znajdują się procentowe zwroty w 2022 roku z 10 najlepszych monet na dzień 1 stycznia 2022 roku.

Standardowo, monety te są znacznie bardziej zmienne i są obracane jak zakłady lewarowane na Bitcoina. Wynika z tego, że w tym roku skoki również były silniejsze niż u kryptowaluty numer 1.

Patrząc na 10 najlepszych monet od 1 stycznia tego roku, niektóre zwroty były sejsmiczne, aczkolwiek ze znacznie niższej bazy. Pamiętaj, że spadek o 90%, po którym następuje wzrost o 50%, jest wciąż taki sam jak spadek o 85% z pierwotnego punktu wyjścia. Prosty problem matematyczny, którego wielu inwestorów nie rozumie. Stąd ostatnie kilka tygodni było pozytywne, ale to wciąż przestrzeń, która została absolutnie spustoszona przez krwawą łaźnię, jaką był rok 2022, a powrót do równowagi zajmie bardzo dużo czasu.

Końcowe przemyślenia

To kluczowy tydzień dla rynków i będzie on prawdziwym miernikiem tego, jak daleko zaszła walka z inflacją. Banki centralne nieugięcie twierdzą, że inflacja jest priorytetem numer jeden, a konsekwentna polityka stóp procentowych zmiażdżyła w ciągu ostatniego roku aktywa ryzykowne.

Sytuacja na rynkach jest trudna, ale trzeci miesiąc z rzędu, kiedy dane o inflacji są OK, może wskazywać na światełko w tunelu. Z drugiej strony, świat już teraz balansuje na krawędzi recesji, a jeśli inflacja zrobi krok w tył, będzie to podwójne uderzenie wysokich stóp i wciąż utrzymującej się inflacji. Jak zawsze, aktywa ryzykowne odczują największe wahania.

Inwestorzy kryptowalut będą musieli tylko mieć nadzieję, że kluczowa liczba CPI nie odważy się wyjść poza 6,5%.