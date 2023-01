Na rynkach kryptowalut panuje cisza przed burzą

Kluczowe wnioski

Zmienność kryptowalut spadła, a ekstremalna aktywność on-chain ustąpiła w okresie względnego spokoju

Nadal jednak trwa kilka niepokojących wydarzeń wokół Genesis, Gemini i DCG

Zmienność może również wzrosnąć po ujawnieniu danych o inflacji w USA w tym tygodniu

Okres ten przypomina środowisko o niskim poziomie dramatyzmu przed krachem FTX w październiku

Po burzliwym rollercoasterze i szokującym upadku FTX, na rynkach kryptowalut nastał okres godnego uwagi spokoju.

Przy 2022 roku, który był kompletną i całkowitą krwawą łaźnią, wydaje się niemal podejrzane, że istnieje nawet kilka tygodni niskiego dramatu w cyfrowej przestrzeni rynkowej.

Metryka pokazuje jednak, że ostatnie tygodnie należały do najspokojniejszych w ciągu ostatnich kilku lat. Biorąc pod uwagę strach przed zarażeniem, który pojawił się po upadku FTX, jest to dobra rzecz.

Strach jest wciąż obecny w kręgach kryptowalutowych

Mimo to, jest wiele powodów do niepokoju w tej chwili. Jak stwierdził wczoraj dyrektor generalny Coinbase, Brian Armstrong, kiedy ogłosił, że Coinbase redukuje dodatkowe 20% swoich pracowników, prawdopodobnie „upadnie więcej podmiotów” i jest „nadal dużo strachu na rynku”.

Kryptowalutowy pożyczkodawca Genesis w zeszłym tygodniu zwolnił 30% swoich pracowników i podobno rozważa bankructwo. Giełda kryptowalut Gemini, założona przez bliźniaków Winklevoss, ma 900 milionów dolarów aktywów klientów, które utknęły w zawieszeniu z Genesis, jej jedynym partnerem pożyczkowym dla swojego produktu Earn.

Bliźniacy zażądali, aby Barry Silbert, CEOP Digital Currency Group (DCG), który jest właścicielem Genesis, ustąpił, oskarżając go o defraudację klientów Gemini Earn.

DCG odparł zarzuty, nazywając to „kolejnym desperackim i niekonstruktywnym chwytem reklamowym Camerona Winklevossa, aby zrzucić winę”. Firma potwierdziła również, że „zachowuje wszelkie środki prawne w odpowiedzi na te złośliwe, fałszywe i oszczercze ataki”.

DCG jest również spółką macierzystą Grayscale Bitcoin Trust, która odnotowała ogromne dyskonto w stosunku do wartości aktywów netto, osiągając szczyt na poziomie 50% w następstwie upadku FTX, gdy inwestorzy kwestionowali bezpieczeństwo rezerw (o GBTC pisałem wczoraj).

Rynki na razie pozostają stabilne

Na razie, gdy wszystkie te epizody się rozgrywają, rynki stoją twardo. Działania zostały stosunkowo wyciszone, a w rzeczywistości nastąpił namacalny powrót do normalnych poziomów dla wielu działań on-chain, które oszalały w ostatnich okresach.

Poniższy widok pokazuje wolumen transferu netto do i z giełdy. Od początku roku działania były słabe, po tym jak w listopadzie i grudniu wzrosły do ekstremalnych poziomów, gdy najpierw upadł FTX, a następnie pojawiły się pytania o kondycję Binance.

To przekonanie, że aktywność wróciła do normy jest wzmocnione, gdy spojrzymy na zmienność Bitcoina. Największa na świecie kryptowaluta od jakiegoś czasu porusza się bokiem, a 30-dniowa miara zmienności Pearsona pokazuje, że w grudniu nastąpił odczuwalny spadek do poziomów sprzed upadku FTX.

Klimat makro wygląda bardziej optymistycznie

To nie było tylko wytchnienie z wewnątrz kręgów kryptowalutowych. Szersze środowisko makro wygląda dziś co najmniej nieco jaśniej niż w zeszłym miesiącu. Inflacja nadal szaleje, ale dwa kolejne odczyty były poniżej oczekiwań i pojawiła się ponowna nadzieja, że być może osiągnęła już szczyt.

Ostatnia runda podwyżek stóp procentowych spowodowała wzrost stóp o 50 punktów bazowych, w porównaniu do 75 punktów bazowych w dwóch poprzednich miesiącach, i chociaż przewodniczący Fed Jerome Powell i inni szefowie banków centralnych potwierdzili, że stopy będą nadal rosły, dopóki inflacja nie zostanie pokonana, rynek ostrożnie ruszył w górę po tym, jak europejska inflacja wyniosła 9,2%, w porównaniu do 10,1% w zeszłym miesiącu.

Następny jest odczyt CPI z USA w czwartek, który – jak zawsze – będzie niezwykle ważnym dniem na rynkach. Należy spodziewać się zmienności na rynkach kryptowalut, ponieważ gracze będą śledzić tę wartość, aby spróbować ocenić, co Jerome Powell może zrobić w odniesieniu do polityki stóp procentowych.

W końcu wiemy już, że kryptowaluty bardzo mocno trzymają rękę rynku akcji – poza sytuacjami, gdy, wiadomo, wysoko postawione kierownictwo zostaje zdemaskowane jako nieuczciwe (FTX) lub moneta z pierwszej dziesiątki przestaje istnieć (LUNA).

Nigdy nie ma nudnego momentu przez dłuższy czas w kryptowalutach

Pod koniec października Bitcoin był pozornie zamknięty w ruchu kraba w okolicach 20.000 USD. Wraz z niecierpliwością traderów ostrzegałem, że kryptowaluty mogą być o jedno wydarzenie od paskudnego spadkowego knota.

Trzy tygodnie później FTX upadł. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że to się stanie, a czas był przypadkowy, ale przesłanka tego artykułu przypomina mi, jak się teraz czuję. To niesamowite, jak krótkie są wspomnienia na rynkach, ale wcześniej było to samo.

Kryptowaluty nie będą długo milczeć, a klasa aktywów jest jeszcze daleka od wyjścia z lasu. Wspomniane wcześniej wydarzenia wokół DCG, GBTC, Genesis i Gemini to tylko kilka z miliona rzeczy, które w każdej chwili mogą się odwrócić na południe.

Jest jeszcze historia o szefie Binance Changpeng Zhao, wobec którego SEC prowadzi dochodzenie w sprawie prania brudnych pieniędzy, jest Coinbase zwalniający 20% pracowników po spadku kursu i Bóg wie co wyniknie z zeznań w procesie sądowym Sama Bankman-Frieda.

A potem jest makro, gdzie wszystko może się zdarzyć z inflacją, rosyjską wojną na Ukrainie lub niezliczonymi innymi zmiennymi. To było spokojne kilka tygodni, ale nie martwcie się – szaleństwo wkrótce powróci.