Wypłaty zalewają Binance – CZ ostrzega przed „wyboistą” drogą

Kluczowe wnioski

Binance po raz kolejny znajduje się w centrum uwagi.

Największa na świecie giełda kryptowalut boryka się z bezprecedensowym wzrostem wypłat ze swojej platformy. Ponad 3 miliardy dolarów środków uciekło z platformy w ciągu ostatniego tygodnia, według danych on-chain.

Jest to następstwem kilku historii, które spłoszyły inwestorów. Pierwszą z nich było doniesienie o możliwości postawienia zarzutów karnych dyrektorowi generalnemu Chengpeng Zhao, w związku z trwającym od lat dochodzeniem w sprawie prania brudnych pieniędzy.

Następnie miało miejsce wstrzymanie wypłat stablecoina USDC, co było spowodowane niespodziewanie dużym odpływem mającym miejsce poza godzinami pracy banków (swapy musiały być poprowadzone przez nowojorskie banki). Od tego czasu wypłaty USDC zostały wznowione w normalnym trybie, a łączny czas przestoju wyniósł około 8 godzin.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Jednak prawdziwym powodem zalewu wypłat jest to, że spektakularny upadek FTX, za który były CEO Sam Bankman-Fried został aresztowany w poniedziałek, zerwał zaufanie do branży kryptowalutowej.

Niekoniecznie jest to sprawiedliwe dla uczciwych firm, ale ma to sens. Klienci muszą najpierw zadbać o siebie, a logiczne jest wycofanie się już teraz, dopóki kurz nie opadnie, ponieważ naprawdę nie ma żadnych minusów, aby to zrobić.

Oficjalny adres dowodu rezerw Binance pokazuje, że odpływy w Bitcoinie również były znacznie podwyższone w ciągu ostatnich 48 godzin:

Binance nie pomaga sobie również swoją tandetną próbą dowodu rezerw, która nie zrobiła nic, aby uciszyć niepokój w branży. Ujawnienia nie pokazują zobowiązań, co oznacza, że są one zbędne, jeśli chodzi o dokonanie sprawiedliwej oceny, czy wszystkie aktywa są wspierane.

Obawy związane ze wstrzymanymi wypłatami USDC i brakiem przejrzystości w zakresie dowodu rezerw ostatecznie okazały się słomą, która złamała wielbłąda w kwestii zaufania, a inwestorzy rzucili się do ucieczki.

Oczywiście, odpływ środków jest jak najbardziej w porządku. To znaczy, zakładając, że wszystko jest ponad prawem, do czego nie ma powodów, aby sądzić, że tak nie jest. Niemniej jednak fakt, że klienci nie mogą się zweryfikować i muszą zaufać słowu CEO nie jest do końca uspokajający.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022