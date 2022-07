Kluczowe wnioski

Robinhood wydał najwięcej ze wszystkich firm kryptowalutowych na wydatki lobbingowe w I kwartale tego roku, przekazując 610,000 USD przed zwolnieniem 9% swoich pełnoetatowych pracowników

Coinbase przekazał 62% mniej w I kwartale niż w poprzednim kwartale, ponieważ reklamy SuperBowl spowodowały wzrost wydatków przed zwolnieniem 18% pracowników

Wydatki na politykę z branży kryptowalutowej jako całość wzrosły nieznacznie w I kwartale 2022 roku, pomimo spadku rynku z poprzedniego kwartału

Pięć największych firm przekazało 1,8 miliona dolarów.

Coraz bliżej do ważnych wyborów śródterminowych w USA, kiedy to Demokraci i Republikanie idą łeb w łeb o kontrolę nad izbami Senatu.

Przeglądając finansowanie polityczne w tym roku, coś wyskoczyło – firmy kryptowalutowe coraz bardziej wkraczają w przestrzeń polityczną, z całą masą firm wydających coraz więcej pieniędzy na lobbing polityczny w tym roku, pomimo powszechnego spadku cen rynkowych, masowych zwolnień i ogólnego spadku wolumenu w całej branży w tym roku.

Darowizny polityczne prowadzone przez Robinhood

Robinhood ogłosił, że zwolni 9% swoich pełnoetatowych pracowników w kwietniu, ponieważ spowolnienie na rynkach mocno uderzyło w maklera kryptowalut i akcji. Jednak nastąpiło to po kwartale, w którym przekazali więcej pieniędzy na lobbing niż jakakolwiek inna firma kryptowalutowa, w wysokości 610,000 USD, co stanowi wzrost o 42% w stosunku do 430,000 USD, które wydali w IV kwartale 2021 roku.

Blockchain Association, Coinbase, Ripple Labs i Dapper Labs zaokrągliły pierwszą piątkę w wydatkach, jak pokazuje poniższy wykres.

Patrząc na ogólne liczby, całkowita kwota darowizn była stosunkowo równa w IV kwartale 2021 roku w porównaniu z I kwartałem 2022 roku. Podczas gdy rynki osiągnęły szczyt wszech czasów w listopadzie 2021 roku, kiedy Bitcoin był notowany na poziomie 68,000 USD, nastroje pogorszyły się w pierwszym kwartale 2022 roku, dlatego też warto zauważyć, że wydatki pozostały na wysokim poziomie.

W związku z tym, że rynek niedźwiedzia naprawdę wchodzi na wyższy poziom w II kwartale 2022 roku, można się spodziewać, że po ujawnieniu danych za II kwartał nastąpi spadek w całej branży.

Na bardziej granularnej podstawie, jednak były pewne ruchy, które wyróżniały się w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak pokazano powyżej. O wzroście Robinhooda wspominaliśmy, ale było to dokładne przeciwieństwo innej firmy, która również przycięła w ostatnim czasie swoją siłę roboczą – Coinbase.

Znana giełda publiczna przekazała najwyższą kwotę w IV kwartale 2021 roku w wysokości 740 000 USD, ale liczba ta spadła o 62% w pierwszym kwartale 2022 roku. Nastąpiło to w obliczu szeroko nagłaśnianego nakładu 14 milionów dolarów na minutową reklamę SuperBowl w lutym. Cztery miesiące później Coinbase zwolnił 18% swoich pracowników, obejmując 1100 miejsc pracy.

Z wyborami parlamentarnymi za rogiem, lobbing jest coraz bardziej w centrum uwagi. Podczas gdy tradycyjnie wydatki wzrosłyby, gdy zbliżamy się do czasu wyborów, drugą stroną jest to, że rynek kryptowalutowy był w tym roku w swobodnym spadku, o czym świadczą wspomniane zwolnienia.

Nie wiadomo więc, czy uda się utrzymać ten poziom wydatków na lobbing. Miejmy jednak nadzieję, że zwolnienia nie będą się pogłębiać.

Źródła

OpenSecrets.org