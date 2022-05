Multimiliarder Warren Buffet jest jednym z największych krytyków Bitcoina i ponownie zaatakował kryptowalutę podczas niedawnego przemówienia.

Prezes Berkshire Hathaway Warren Buffet zaatakował Bitcoina podczas corocznego spotkania akcjonariuszy. Według Buffeta, Bitcoin do niczego nie służy i nie kupiłby go nawet, gdyby był sprzedawany po 25 dolarów. Powiedział:

„Nie wiem, czy w ciągu najbliższego roku, pięciu czy dziesięciu lat BTC będzie rósł, czy spadał. Jestem jednak pewien, że nic nie generuje. Ma w sobie magię, a ludzie przypisują magię wielu rzeczom. Gdyby ktoś powiedział mi, że jest właścicielem wszystkich Bitcoinów na świecie i zaoferował mi je po 25 dolarów, nie przyjąłbym ich, bo co bym z nimi zrobił? W ten czy inny sposób musiałbym je odsprzedać. To do niczego nie prowadzi”.

Buffet wielokrotnie krytykował Bitcoina w ciągu ostatnich kilku lat. Nie przeszkodziło to jednak rynkowi kryptowalut w rozwoju i wzroście. Ekosystem kryptowalut osiągnął rekordowy poziom 3 bilionów dolarów w listopadzie 2021 roku, a eksperci rynkowi uważają, że w nadchodzących latach będzie notował dalsze zwyżki.

Wiceprzewodniczący Berkshire Hathaway Charlie Munger również skrytykował Bitcoina, stwierdzając, że:

„W moim życiu staram się unikać rzeczy, które są głupie, złe i sprawiają, że wychodzę na nich niekorzystnie, a Bitcoin posiada wszystkie te cechy”.

Bitcoin pozostaje największą na świecie kryptowalutą, z 41% dominacją na rynku. Całkowita kapitalizacja rynkowa BTC wynosi blisko 750 miliardów dolarów, co oznacza spadek z poziomu ponad 1 biliona dolarów odnotowanego sześć miesięcy temu.

W ostatnich tygodniach Bitcoin walczył w okolicach poziomu 40,000 USD. Od czasu osiągnięcia rekordowego poziomu 69,000 USD w listopadzie 2021 roku, BTC stracił ponad 40% swojej wartości.

Niedźwiedzi sentyment na rynku gęstnieje, a krótkoterminowe perspektywy rynku są obecnie negatywne.