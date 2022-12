Kryptozima sa tak skoro neskončí

Kľúčové informácie

Crypto je jeden rok na začarovanom medveďom trhu

Toto je prvýkrát, čo kryptomeny zažili medvedí trh aj v širšej ekonomike

S príliš veľkým množstvom negatívnych makro premenných a po skončení éry nulových úrokových sadzieb sa zdá naivné myslieť si, že kryptomeny môžu v krátkodobom horizonte výrazne vzrásť.

Každý, kto vsádza na rýchle zotavenie na kryptotrhoch, možno bude chcieť prehodnotiť.

Ak poznáte moju analýzu, budete vedieť, že som bol nejaký čas medvedí. Ide najmä o makro nastavenie, pretože ekonomika sa ocitá tvárou v tvár tejto novej paradigme vysokých úrokových sadzieb.

Kryptomeny predstavujú jednu z najrizikovejších tried aktív v okolí, a preto sa vždy pustili do boja, keď sa spod nej vytiahol koberec. A to je to, čo sa stalo, keď Jerome Powell a Federálny rezervný systém tento koberec nemilosrdne vytiahli.

S touto makro kulisou v tejto polohe je na mieste strop. Kryptomeny neporastú, kým nebude porazená inflácia a úrokové sadzby vrcholia. V súčasnosti sa štátne pokladničné poukážky obchodujú na úrovni 4 %, ale začiatkom roka 2023 to pravdepodobne stúpne na 5 %.

Stále existuje obava, že inflácia, ktorá sa zdá byť na vrchole, predsa len nejaký čas pretrvá. Trh práce ešte nepocítil skutočné napätie, zatiaľ čo dopyt bol utlmený, ale nie výrazne.

Ďalšie zlé správy

Táto situácia ma viedla k tomu, aby som vyhlásil, že kryptomeny by mohli byť len jednou zlou udalosťou, ktorá by predchádzala krachu. Príliš dlho bola viazaná na hranicu 20 000 USD, nedokázala preraziť, zatiaľ čo ju obmedzoval medvedí sentiment na širších trhoch.

Nečakal som však, že táto udalosť bude taká seizmická. Implózia FTX predstavuje prelomový moment pre krypto. Verím, že to spôsobí ešte väčšie škody, ako väčšina predpovedá.

Videli sme, ako úverová agentúra Moody’s zaradila dlhopisy Coinbase do hodnotenia na zníženie ratingu, čo naznačuje škodlivé kroky, ktoré by mohli nasledovať po platobnej neschopnosti burzy. Napísal som článok, ktorý analyzoval záplavu bitcoínov vytekajúcich z búrz a ukázal, že dôvera bola narušená a bola na historickom minime.

V skutočnosti vytieklo z búrz necelý mesiac po páde FTX dosť ohromujúcich 200 000 bitcoinov . A dokonca aj Cathie Woodová varuje pred ústupom v inštitucionálnej adopcii.

Hovorí sa „buď chamtivý, keď sa ostatní boja“, ale nie som si istý, či to platí aj tu. Kryptomena je na rázcestí. Nikdy predtým neexistoval počas medvedieho trhu v širšej ekonomike – pamätajte, že Bitcoin bol uvedený na trh v roku 2009, a preto nezažil nič iné ako výbušný býčí trh s finančnými aktívami.

Teraz je to iné. Nákaza opäť víri, povesť kryptomien je na troskách a tlačiareň peňazí už nepodporí všetko. Časy sú ťažké.

Predchádzajúce kryptozimy

V tomto kontexte je toto prostredie pre kryptomeny bezprecedentné. Preto si myslím, že extrapolácia minulých cyklov na súčasné podmienky je naivná. Je oveľa jednoduchšie vrátiť sa späť, keď sú úrokové sadzby na 0% a zvyšok ekonomiky je na vzostupe. Nielen to, ale rozsah deštrukcie kapitálu je tentokrát oveľa väčší, keďže kryptomeny počas pandemických rokov tak výrazne narástli.

Napriek tomu príde čas, keď bude inflácia porazená. Príde čas, keď sa úrokové sadzby už nebudú zvyšovať. Toto je cyklický svet, v ktorom žijeme, a preto rizikové aktíva opäť porastú.

Len verím, že tentoraz môže zima trvať o niečo dlhšie, ako mnohí očakávajú. A keď sa pozrieme na predchádzajúce cykly, aj zimy vtedy trvali dlho. Nižšie uvedený graf zobrazuje cenu bitcoinu späť do roku 2014, čo dobre ukazuje.

Po vrchole takmer 20 000 USD v decembri 2017 to nebolo až do 4. štvrťroka 2020, hlboko počas pandémie, kedy Bitcoin opäť prekonal túto hranicu. To znamenalo takmer 3-ročné obdobie nečinnosti, počas ktorého investori nedokázali získať žiadne významné zisky v kryptosvete.

Na tomto medveďom trhu sme už jeden rok, a to ako v krypto, tak aj vo finančných aktívach vo všeobecnosti. Predpovedanie budúcnosti v kryptomenách sa skončí len tým, že budete vyzerať hlúpo, ale aj tak to skúsim. Bol by som prekvapený, keby sme boli za polovicou tohto medvedieho trhu.

Keďže v Európe tvrdo udrie zima a ľudia pociťujú tie vysoké ceny energií, vojna na Ukrajine zúri a inflácia naďalej tvrdohlavo pretrváva, je len naivné myslieť si, že kryptomeny môžu v dohľadnej dobe vzrásť.

Samozrejme, že sa to teoreticky môže v okamihu zmeniť. Pozitívne správy z Ukrajiny by mohli okamžite poslať trhy na sever, ale to sa nedá predvídať. Myslím si však, že základný prípad je dlhšie obdobie bolesti, ako si mnohí ľudia uvedomujú.