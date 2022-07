„Ak dokážu preniesť dlh na budúcich voličov, potom môžu získať hlasy súčasných voličov. Motiváciou vlády je teda vytvárať infláciu, pretože znižuje náklady na pôžičky.“

„Musíte sa chrániť v tomto inflačnom prostredí. Ale ak ste už super bohatí a už vlastníte všetky tieto aktíva, potom štandardne vyhrávate.“

„V roku 2020 Forbes uviedol, že nárast bohatstva Forbes (najbohatších) 400 vzrástol v roku 2020 najviac ako v ktoromkoľvek roku od začiatku zaznamenávania. Dôvodom, prečo sa zvýšilo najviac, je to, že tlačili peniaze.“

„Čo je motiváciou pre politika? Motiváciou pre politika je získať moc a zostať pri moci… ako sa budú snažiť získať hlasy? Tým, že minú kopu peňazí bez toho, aby si zobrali peniaze od daňových poplatníkov… predávajú knihu ďalej“.

Toto bola zábava.

Na svete sú väčšie veci ako kryptomena; dôležitejšie otázky. Michael Kong, generálny riaditeľ Fantomu, to chápe. To je tiež to, čo sa kryptomena snaží vyriešiť, hoci my tam ešte nie sme – niečo, čo uznal a dlho sme diskutovali, zisťujúc, či je rozumné porovnávať sa s rastom internetu alebo inými benchmarkmi, s ktorými sa často stretávate.

Osobne som pesimista, pokiaľ ide o momentálny stav ekonomiky. Kríza životných nákladov tvrdo zasiahla bežných ľudí. Domy sú čoraz nedostupnejšie – jeden z dôvodov, prečo som opustil rodné Írsko a presťahoval sa do Kolumbie. Politici prešli od označovania inflácie za „prechodnú“ k jej obviňovaniu z Putinovej vojny, kým sa minulý mesiac presunuli na „je to problém, ale vyvrcholil a do konca roku 2022 bude pod kontrolou“.

Michael je generálnym riaditeľom spoločnosti Fantom, ktorá je jednou z najväčších kryptomien na svete. Táto epizóda sa odohrala len pár hodín po tom, ako júnové údaje CPI odhalili, že inflácia opäť vzrástla na 9,1%. Michael je hlboký mysliteľ a má veľa fascinujúcich názorov na to, kde vidí vývoj cien finančných aktív, prečo je ekonomika v problémoch, politické prostredie a rozdiely v nerovnosti.

Diskutovali sme aj o Fantomovi (samozrejme!). Ponorili sme sa do toho, čo ho odlišuje od konkurenčných kryptomien, pokiaľ ide o mechanizmus overovania, a bol osviežujúco úprimný o kompromisoch, ktoré boli urobené pri uprednostňovaní atraktívnych funkcií, ako sú nízke poplatky a vysoká rýchlosť transakcií. V skutočnosti bol podcast v dvoch sekciách: Fantom / Technika blockchainu a Makro / Dnešná spoločnosť a ekonomika, ktoré som označil v popise nižšie.

Súťažiaci

Verím, že kryptomena často trpí tribalizmom, argumentačným a konkurenčným prostredím, kde investori niekedy na seba skáču za to, že sa im páčia určité mince a nepáčia sa im iné. Naozaj sa mi páčilo, keď Michael vyhlásil, že Fantom „stojí na pleciach gigantov Etherea“, dostatočne veľký na to, aby prisúdil konkurenčnú mincu za položenie mnohých základov v tomto odvetví.

Samozrejme, verí, že Fantom zlepšil určité aspekty ich technológie, o ktorých sme do hĺbky diskutovali, ale bolo pekné počuť od neho objektívny a vyvážený názor.

Makro

Mojou najobľúbenejšou časťou bolo, keď Michael ukázal, ako je v kontakte s ekonomickou realitou, ktorej mnohí čelia. Sťažoval sa na to, že tlačiareň peňazí počas COVIDU brala peniaze od chudobných a vložila ich do rúk bohatých, a na skutočnosť, že za to platia pracovníci od výplaty k výplate.

„To vedie k masívnemu presunu bohatstva od chudobných k bohatým. Toto je jeden z dôvodov, prečo som sa začal zaoberať kryptomenami… Nemôžem zmeniť politický systém; Som jediný volič z 20 miliónov v Austrálii. Čo však môžem urobiť, je mať vplyv na svoj vlastný život a kontrolovať to, čo môžem ovládať“ – Michael Kong

Hovorili sme o tom, čo môže človek urobiť, aby sa ochránil, keďže hodnota fiat meny neustále klesá, ceny tovarov rastú a vo všeobecnosti sa život stáva náročnejším. A prečo je to, žiaľ, všetko naskladané v prospech bohatých.

„V tomto inflačnom prostredí sa musíte chrániť. Ale ak ste už super bohatí a už vlastníte všetky tieto aktíva, tak štandardne vyhrávate. To je dôvod, prečo v roku 2020 Forbes uviedol, že nárast bohatstva Forbes (najbohatších) 400 vzrástol v roku 2020 najviac ako v ktoromkoľvek roku od začiatku zaznamenávania. Dôvodom, prečo sa zvýšila najvyššia sadzba, je to, že tlačili peniaze.“

Pre mňa je to zväčšovanie rozdielov v nerovnosti, čo je na tom všetkom trýznivá. Videli sme, ako sa to stalo počas COVID, keď tí, ktorí mali to šťastie, že mohli pracovať z domu (vrátane mňa, pre záznam), boli relatívne imunizovaní (prepáčte slovnú hračku) pred ekonomickými masakrami, ktoré spôsobili blokády.

Na druhej strane, tí, ktorí pracujú osobne, ako sú barový personál, maloobchod, umelci a mnohí ďalší, boli nemilosrdne zasiahnutí. Tí, ktorí žijú od výplaty k výplate, zrazu nemali výplatnú pásku, zatiaľ čo tí, ktorí sú doma, si jednoducho museli natiahnuť tepláky a postarať sa o to, aby ich posteľ nebola príliš uprataná na pozadí ich hovoru Zoom.

Reakcia vlády v podstate preniesla bohatstvo od chudobných k bohatým. Obrovské stimulačné balíky teraz poslúžili na spustenie tejto naplno rozvinutej inflačnej krízy, čo ešte viac prehĺbilo ťažkosti, ktoré mali tí istí pracovníci, ktorí sa odvíjali od výplaty k výplate počas samotnej pandémie.

Toto všetko dostane Michael Kong. Je generálnym riaditeľom a očividne vysoko inteligentný, no chápe, ako svet funguje. Tiež sa snaží niečo zmeniť. Ak si vypočujete jeden podcast CoinJournal, myslím si, že by to mal byť tento – pokrytie dôležitých problémov s inteligentným a úprimným hosťom bolo naozaj príjemné, poučné a podnetné. Časové pečiatky sú uvedené v popise Spotify, ak uprednostňujete počúvanie určitých sektorov na Fantom / krypto / inflácia / politika / budúcnosť atď.

Šťastný piatok.

Odkaz na podcast tu. YouTube bude čoskoro nasledovať.