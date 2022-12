Ett nettoflöde på 200 000 Bitcoins lämnar börser efter FTX-kollapsen

Viktiga takeaways

Börssaldon är lägre med nästan 200 000 Bitcoins jämfört med före FTX, eftersom kunder har tappat allt förtroende för börser

Detta övertrumfar Celsius insolvens i juni, där 128 000 Bitcoins drogs från börser under månaden efter Celsius bortgång

Terra kollapsade i maj, men eftersom det var ett DeFi-protokoll hade förtroendet för centraliserade enheter ännu inte brutits vid den tidpunkten

Bara tiden kommer att utvisa hur illa smittan från FTX-konkursen är

Förtroendet för kryptovalutabörser är på den lägsta nivån någonsin . Det är inte svårt att förstå varför, eftersom kollapsen av FTX har skickat chockvågor genom branschen. För mindre än en månad sedan ansågs FTX vara bland de säkraste börserna där ute.

Kunder drar Bitcoins från FTX

Siffrorna bekräftar detta. Vi på CoinJournal.net/sv/ tittade på kedjan, där vi har sett Bitcoin strömma ut ur börser med oöverträffad hastighet i efterdyningarna av FTX-konkursen.

Under de 27 dagarna sedan FTX-historien började komma, har en nettosiffra på nästan 200 000 Bitcoins hämtats från börser. Det verkar som om tusentals Bitcoin-innehavare springer mot kullarna med sin Bitcoin och drar till säkerheten för kallförvaring.

”FTX var tier-1 royalty när det kom till börser. Dess kollaps har skrämt investerare, som sig bör. Transparensen i börsen är otroligt låg, och verkligheten är att det är nästan omöjligt att veta vad som pågår bakom kulisserna. Förflyttningen av Bitcoin från dessa börser visar att kunderna inser detta”, sa Max Coupland, chef för CoinJournal.

Tyvärr är FTX-skandalen långt ifrån den enda som har skakat krypton i år. Så, hur skiljer sig kundernas reaktioner den här gången?

Celsius väckte liknande panik

När Celsius skickade ett e-postmeddelande till kunderna söndagen den 12 juni 2022 om att de avbröt uttag på sin plattform, var det en dolk i hjärtat på alla investerare som hade tillgångar på plattformen.

Även om dessa tillgångar uppenbarligen var otillgängliga, fick kunderna snart panik över att medel som hölls på andra låneplattformar snart kunde hotas, eftersom smittspridningen fortsatte att strömma genom branschen.

Den viktigaste skillnaden här var att börser inte var under press. Trots det fick kunderna fortfarande panik, vilket diagrammet nedan visar. Börsbalanser minskade med 128 000 Bitcoins under den nästa månaden, med över 100 000 som flödade ut under en 5-dagarsperiod strax efter att Celsius förklarades insolvent.

Terras dödsspiral var annorlunda

Den tredje chockerande variabeln som skakade kryptomarknaderna i år var Terra-dödsspiralen i maj. Det var faktiskt här allt började. Celsius föll till den efterföljande smittan (något jag också fastnade för) – tillsammans med Three Arrows Capital, Voyager Digital och en hel massa andra företag.

Noterbart var detta också när handelsföretaget Alameda Research led stora förluster som ledde till att Bankman-Fried påstås skicka kundinsättningar från FTX för att stärka likviditeten hos företaget. Så på ett sätt härrörde allt från Terra.

Men Terra var annorlunda genom att detta inte var ett centraliserat företag och visade sig vara insolvent. Detta var ett decentraliserat finansprotokoll med en felaktig modell. Reaktionen från kunderna var därför väldigt olika.

Vi kan se detta genom att titta på flödet av Bitcoins till och från börser i diagrammet nedan.

Observera att de första dagarna visar ett massivt inflöde av Bitcoins till börser. Detta var den krigsbärare som Luna Foundation Guard höll, skickad till börser för att lösas in när Terra desperat viftade för att försvara pegen.

Efter det är aktiviteten ganska normal, utan något märkbart mönster mellan Bitcoins som flödar till och från börser.

Sammanfattning 2022

Förtroendet för börser har inte varit så lågt sedan Mt Gox-kollapsen 2014. Men när man tittar igenom hela året av börsaktivitet är det tydligt att två incidenter sänkte detta förtroende mer än någon annan: Celsius och FTX.

När det gäller framtiden kommer bara tiden att utvisa hur illa kryptons rykte har skadats på lång sikt.

Forskningsmetodik

Data hämtade från on-chain. Plånböcker motsvarar kända börsplånböcker.