Vad är härnäst för krypto? Bevis på reserver hjälper inte denna röra

November. Inte bra på kryptomarknaderna.

Men när vi vänder sidan till december, hur ser framtiden ut?

Först till kvarn. Kollapsen av FTX visade världen hur ogenomskinliga dessa centraliserade företag är. Verkligheten är att det är nästan omöjligt för den genomsnittliga kunden att veta vad som händer bakom kulisserna.

Sam Bankman-Fried (SBF) prydde Forbes tidningsomslag, talade inför den amerikanska kongressen och var president Joe Bidens näst största donator under hans kampanj 2020. Om SBF kan falla, vem är säker?

Kunder har svarat genom att dra sina Bitcoins från börser. Jag kartlade nätflödena av Bitcoins till och från börser sedan FTX imploderade nedan. Mönstret är ganska tydligt.

Jag har tidigare analyserat denna reaktion i detalj veckan efter implosionen.

Svaret, främst ledd av Binances VD Changpeng Zhao – han som också har en akronym som smeknamn, CZ – var att ingjuta bevis på reserver i kedjan. För ironiskt nog var blockkedjan tänkt att vara perfekt placerad för att lösa allt detta.

Jag twittrade detta till CZ när debaclet började spela ut. För mig är det, förutom att det är smärtsamt ironiskt, både frustrerande och sorgligt.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022