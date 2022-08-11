Читайте повністю інтерв’ю з д-ром Джоном Макелейном, якому ми поставили декілька питань. Щоб глибше розібратися в проблемі залежності від торгівлі криптовалютою, читайте нашу статтю, де ми зібрали думки групи експертів.

Нижче наводимо інтерв’ю з д-ром Джоном Макелейном, дипломованим психологом, вченим та професором психології в Борнмутському університеті. Це повна стенограма нашої розмови, і в основній статті ми опублікували цитати з неї.

Переходьте за вказаним вище посиланням, щоб детально розібратися з темою залежності від торгівлі криптовалютою та зрозуміти, який зв’язок існує між нею та азартними іграми. Повне інтерв’ю з д-ром Джоном Макелейном читайте нижче.

CoinJournal (CJ): Як ви вважаєте, чи є щось спільне між залежністю від торгівлі криптовалютою та залежністю від азартних ігор? Якщо так, назвіть основні характеристики?

І криптовалюта, й азартні ігри супроводжуються певним ризиком. Це те, що подобається людям та може їх приваблювати. Окрім того, азартні ігри та криптовалюта можуть потребувати певних навичок, а це, у свою чергу, може принести деякий прибуток.

Наприклад, досвідчений професійний гравець у покер може заробляти на грі достатньо грошей, покер може стати основним джерелом його доходу. Аналогічно, людина, яка має досвід роботи з криптовалютою, може заробляти на життя трейдингом, проте в обох цих випадках успішними стають лиш декілька людей.

CJ: На вашу думку, чому люди стають залежними від торгівлі криптовалютою?

Ми, люди, еволюціонували настільки, що зараз нас мотивують винагороди. Завдяки їм ми вчимося функціонувати в суспільстві. Також це одна з причин існування поведінкових залежностей: ми щось робимо і отримуємо за це якусь винагороду, і це спонукає нас робити знову й знову. Окрім того, нами керує цікавість та бажання ризикувати. Завдяки їм ми можемо досліджувати соціальний світ. У трейдингу поєднуються обидва ці елементи.

CJ: Що ви думаєте про інфлюенсерів, які, отримуючи гроші від засновників, рекламують якісь сумнівні криптовалюти своїм підписникам, не розуміючи, як це працює. Чи вважаєте ви це проблемою?

Ми всі – соціальні істоти, хоча часто недооцінюємо, наскільки на нас впливають оточуючі. Особливо це актуально для тих культур, де ми пишаємося нашим індивідуалізмом. Більше того, якщо люди діють впевнено та професійно, ми схильні вважати, що вони знають більше, ніж ми.

Це означає, що, можливо, люди звертають увагу на інфлюенсерів залежно від того, як ті несуть себе; замість того, щоб ґрунтувати свої судження на базі того, наскільки добре інфлюенсер розуміється на трейдингу.

CJ: На вашу думку, чи впливає постійне коливання цін на криптовалюти на психічне здоров’я, адже люди бачать, що їхні інвестиції щодня серйозно піднімаються та падають?

Нам може бути приємним певний рівень ризику, проте ми також хочемо, щоб у нашому житті була певна послідовність. В деяких випадках ми можемо впоратися з деякою непередбачуваністю, але до якогось передбачуваного рівня. Якщо люди постійно переживають періоди нестабільності та невизначеності, це може викликати у них почуття тривоги, що може вплинути на психічне здоров’я.

CJ: Залежність від криптоторгівлі вивчали ще зовсім мало. На вашу думку, в майбутньому потреба в таких дослідженнях зростатиме?

Дуже ймовірно. Криптоторгівля — це щось новеньке для нас, і нові поведінкові патерни завжди привертають увагу дослідників. Це особливо актуально, якщо існує гіпотеза, що конкретний поведінковий патерн може бути небезпечним для людини чи її оточуючих.

CJ: Чи вважаєте ви, що галузь криптовалют повинна докладати більше зусиль, щоб сприяти безпечному інвестуванню та вирішенню проблеми залежності?

В інших галузях, зокрема в індустрії азартних ігор чи алкогольній промисловості, очікується, що компанії будуть нести так звану корпоративну соціальну відповідальність, у рамках якої вони сприяють безпечному використанню своєї продукції. Проте ведеться багато дискусій стосовно того, чи докладають при цьому гравці галузі максимальних зусиль. Іноді такі вимоги закріплюються законодавством.

Криптовалютна галузь потенційно має перевагу в цьому питанні, адже, теоретично, легше відстежувати поведінку в Інтернеті, ніж поведінку офлайн, наприклад, при вживанні алкоголю. Це означає, що можна швидше виявляти людей, які мають певні проблеми, а також надавати їм персональну підтримку.

Однак це вимагає скоординованих зусиль учасників галузі. Якщо людина із залежністю вважає, що одна криптокомпанія обмежує її дії, вона може звернутися до іншої компанії.

CJ: У багатьох країнах грати в звичайні азартні ігри можуть люди віком від 18 років та старше. На вашу думку, чи потрібно запровадити подібне правило стосовно криптовалюти, щоб захистити молодих, мозок яких більш вразливий до такої залежності?

Так, на мою думку, торгувати криптовалютою мають лише особи віком від 18 років. Однак ми маємо визнати, що це надзвичайно важко врегулювати. Також зазначу, люди, які цікавляться криптовалютою, досить часто розуміють і знають, як обійти комп’ютерні системи.

CJ: На вашу думку, світ був би щасливішим без азартних ігор? Будь ласка, відповідайте «так» чи «ні».

Не думаю. Більшість людей, які грають в азартні ігри, роблять це в безпечний спосіб, несуть відповідальність та отримують задоволення. Люди, у яких розвивається ігроманія, часто мають проблеми у своєму житті, які й викликають їхню залежність. Якщо не ігроманія, то, вірогідно, буде пристрасть до чогось іншого.

CJ: Аналогічно попередньому питанню, чи був би світ кращим без інвестицій в криптовалюту?

Сумніваюся. Криптовалюта виникла завдяки людям, які прагнули знайти нові способи здійснення фінансових операцій. Така цікавість до того, як працюють системи, та як їх можна змінити, є базовим аспектом людини. Світ був би дуже нудним, якби люди завжди приймали статус-кво.

CJ: Що ви можете порадити людям, які хочуть торгувати криптовалютою, і в яких може виникнути залежність?

Людина, яка розуміє, що у неї можуть виникнути проблеми з азартними іграми, мабуть, вже знає, що їй варто уникати таких видів діяльності, як торгівля криптовалютою. Якщо вона все-таки вирішить торгувати, їй слід контролювати власну поведінку та думки, а також звертати увагу на тривожні сигнали: спроба відігратися, брехня про свою поведінку іншим людям, відчуття провини чи каяття за свої вчинки.